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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4256425742584259
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 08:59

  yanyura написав:Так Пашинский сидит или уже не сидит?


Сидит бедолага в СИЗО, я думаю там всё комфортно ему старый соратник Аваков сделает.

А рядом с Лукаш сидит Власенко. Они чем-то похоже с Пашинским, только Власенко чуть покрасивше ))
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 09:06

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Обещаний о снижении тарифов не помню.


Щастя — це гарне здоров'я і погана пам'ять. ©
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главная задача нового правительства – сократить расходы украинцев на оплату коммунальных услуг. Если этого не произойдет, то с Кабмином «будем прощаться».
https://www.unian.net/economics/finance ... -uyti.html


ПЯТНИЦА, 13 СЕНТЯБРЯ 2019, 12:20
Президент Владимир Зеленский заявил, что на недавней встрече с олигархом Игорем Коломойским говорил об отмене монополии и снижении тарифов на коммунальные услуги. https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/09/13/651606/


  freeze написав:У Зеленского же по прежнему доверие на уровне 70 процентов, выше чем у Путина в России. По факту ничего не меняется после апреля и второго тура, один в один практически.


Не зовсім
https://dif.org.ua/uploads/doc/18950647 ... 195768.doc 28 серпня 2019 року
Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» та «Виборча рада.UA» 28 серпня 2019 року
Переважно довіряю Володимир Зеленський 31,3% Повністю довіряю 38.8% Баланс довіри-недовіри +53
Через місяць
Скоріше довіряю 50,4 Повністю довіряю 19,5 Баланс довіри-недовіри* 48,0
за місяць на третину знизилось повністюдовірливих, на 5% баланс.

А півень з новими цифрами в платіжках ще не прокукурікав. Подивимось в січні, якщо дійсно вшпарять 12 грн за куб газу.
Востаннє редагувалось Ой+ в Суб 12 жов, 2019 09:07, всього редагувалось 2 разів.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 09:06

  Frant написав:Президент-комік є ще в Еквадорі.

Наслідки - передбачувані.


https://censor.net.ua/photo_news/315359 ... toreportaj


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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 09:09

"надул - не надул" и"где 70%" - вопрос интересный. Но если вспомнить какие кандидаты пришли ко второму туру, то эти вопросы отходят на второй план, т.к. выбор между неизвестной надеждой и до боли знакомой агрессивной безнадегой, очевиден.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 09:21

  Клиент_ написав:"надул - не надул" и"где 70%" - вопрос интересный. Но если вспомнить какие кандидаты пришли ко второму туру, то эти вопросы отходят на второй план, т.к. выбор между неизвестной надеждой и до боли знакомой агрессивной безнадегой, очевиден.


Мы говорим о рейтинге соцопросов в начале октября - 70 процентов. С выборами-то как раз всё понятно.

А с надул тоже уже понятно абсолютно, причем надул так же абсолютно и феерически по всем пунктам предвыборных обещаний и намеков, талантище !!!! По всем нескольким десяткам пунктам обещаний и намёков, даже Порошенко так гениально не смог надуть.

Если кто-то укажет по какому пункту Зеленский не надул своих избирателей, голосовавших за него, буду признателен.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 09:28

  Ой+ написав:А півень з новими цифрами в платіжках ще не прокукурікав. Подивимось в січні, якщо дійсно вшпарять 12 грн за куб газу.


Это будет странно, имхо, газ в основном закачан в ПВХ по минимальным летним ценам, уже не будем здесь опять поднимать себестоимость собственного украинского газа, укрепившуюся гривну.
Я не вижу ни одной вменяемой причины вообще даже минимально поднимать стоимость газа, и так объявляли что цены рыночные давно, кроме опять сумасшедших требований МВФ.
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