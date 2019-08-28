Додано: Суб 12 жов, 2019 10:01

freeze написав: Если кто-то укажет по какому пункту Зеленский не надул своих избирателей, голосовавших за него, буду признателен. Если кто-то укажет по какому пункту Зеленский не надул своих избирателей, голосовавших за него, буду признателен.

Не знаю, кто во что верил, в "Слугу" ли, пару серий которого я видел под принуждением в маршрутке, в бигборды про "весенние посадки", но, ИМХО, ключевое было - движение к миру, снижение градуса агрессии в обществе и цифровая трансформация страны.В этих вопросах вектор не изменен. Да, не хватает воли и оглядывается на агрессивное меньшинство, процессы идут медленнее, чем хотелось из-за раскрученной за 5 лет ненависти всех ко всем, но в целом направление неизменно.Как пример, моряков освободил - это факт. Истерия "армовир" в прошлом, градус напряженности на официальном уровне понижен.Идея цифровой трансформации никуда не исчезла, Дубилет и Федоров в КМ и я точно знаю, что в АП этот вопрос тоже не под сукном.