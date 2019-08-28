Сидит бедолага в СИЗО, я думаю там всё комфортно ему старый соратник Аваков сделает.
А рядом с Лукаш сидит Власенко. Они чем-то похоже с Пашинским, только Власенко чуть покрасивше ))
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 12 жов, 2019 08:59
Сидит бедолага в СИЗО, я думаю там всё комфортно ему старый соратник Аваков сделает.
А рядом с Лукаш сидит Власенко. Они чем-то похоже с Пашинским, только Власенко чуть покрасивше ))
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 12 жов, 2019 09:06
Re: Політичні дискусії
Щастя — це гарне здоров'я і погана пам'ять. ©
Не зовсім
Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» та «Виборча рада.UA» 28 серпня 2019 року
Переважно довіряю Володимир Зеленський 31,3% Повністю довіряю 38.8% Баланс довіри-недовіри +53
Через місяць
Скоріше довіряю 50,4 Повністю довіряю 19,5 Баланс довіри-недовіри* 48,0
за місяць на третину знизилось повністюдовірливих, на 5% баланс.
А півень з новими цифрами в платіжках ще не прокукурікав. Подивимось в січні, якщо дійсно вшпарять 12 грн за куб газу.
Востаннє редагувалось Ой+ в Суб 12 жов, 2019 09:07, всього редагувалось 2 разів.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 12 жов, 2019 09:06
в коментах
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 12 жов, 2019 09:09
"надул - не надул" и"где 70%" - вопрос интересный. Но если вспомнить какие кандидаты пришли ко второму туру, то эти вопросы отходят на второй план, т.к. выбор между неизвестной надеждой и до боли знакомой агрессивной безнадегой, очевиден.
Додано: Суб 12 жов, 2019 09:21
Мы говорим о рейтинге соцопросов в начале октября - 70 процентов. С выборами-то как раз всё понятно.
А с надул тоже уже понятно абсолютно, причем надул так же абсолютно и феерически по всем пунктам предвыборных обещаний и намеков, талантище !!!! По всем нескольким десяткам пунктам обещаний и намёков, даже Порошенко так гениально не смог надуть.
Если кто-то укажет по какому пункту Зеленский не надул своих избирателей, голосовавших за него, буду признателен.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 12 жов, 2019 09:28
Это будет странно, имхо, газ в основном закачан в ПВХ по минимальным летним ценам, уже не будем здесь опять поднимать себестоимость собственного украинского газа, укрепившуюся гривну.
Я не вижу ни одной вменяемой причины вообще даже минимально поднимать стоимость газа, и так объявляли что цены рыночные давно, кроме опять сумасшедших требований МВФ.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 12 жов, 2019 10:01
Не знаю, кто во что верил, в "Слугу" ли, пару серий которого я видел под принуждением в маршрутке, в бигборды про "весенние посадки", но, ИМХО, ключевое было - движение к миру, снижение градуса агрессии в обществе и цифровая трансформация страны.
В этих вопросах вектор не изменен. Да, не хватает воли и оглядывается на агрессивное меньшинство, процессы идут медленнее, чем хотелось из-за раскрученной за 5 лет ненависти всех ко всем, но в целом направление неизменно.
Как пример, моряков освободил - это факт. Истерия "армовир" в прошлом, градус напряженности на официальном уровне понижен.
Идея цифровой трансформации никуда не исчезла, Дубилет и Федоров в КМ и я точно знаю, что в АП этот вопрос тоже не под сукном.
Востаннє редагувалось Клиент_ в Суб 12 жов, 2019 10:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 12 жов, 2019 10:01
Ой+
Предвыборных обещаний уменьшить тарифы не было. То, что Вы привели, скорее, не обещания, а пожелания.
freeze
Газ-то закачан. Но зимой мы расходуем запасы + новые закупки. А какая будет цена у новых неизвестно, но, скорее, заметно выше сегодняшней. Правда, такое заметное подорожание, как обещают сегодня, мягко говоря, удивляет.
Да, и обьявлять о рыночных ценах можно, но почему-то разница в ценах на газ для населения и промышленности до сих пор разная.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 12 жов, 2019 10:17
Полгода президенства, интересно куда продвинулись в решении этого вопроса ? Единственная мелочь на 1 км в станице Луганской развели войска. Это уже было, напомню, что при злодее Порошенко войска в 2015 году развели на всех 410 километрах линии соприкосновения. Так что пока 410:1 в пользу Порошенко.
Больше кроме говорильни не сделано абсолютно ничего.
Сомнительное утверждение, количество желающих набить друг другу морды никак не уменьшилось.
Классное слово диджитализация, хотелось бы увидеть, что конкретно сделано, а не планов громадьё.
При Порошенко освободили во много-много раз больше человек.
Напомнили про армовир, вот тут действительно один плюсик нашелся.
Зеленский оказался глубоко пофигистом по отношению к религиям, даже к иудаизму.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 12 жов, 2019 10:20
а ви вважаєте що транспортування та зберігання задурно відбувається?
колись дивився дані по Німеччині так вони купляючи на кордоні по 350 баксів газ продавали населенню по 700 баксів. Чи ви стоїте на позиції зрадіо що вам повинні продати газ по ціні видобутку з свердловини або ціні по якій купили на кордоні пів року тому?
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