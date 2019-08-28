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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4257425842594260>
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 08:59

  yanyura написав:Так Пашинский сидит или уже не сидит?


Сидит бедолага в СИЗО, я думаю там всё комфортно ему старый соратник Аваков сделает.

А рядом с Лукаш сидит Власенко. Они чем-то похоже с Пашинским, только Власенко чуть покрасивше ))
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freeze
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 09:06

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Обещаний о снижении тарифов не помню.


Щастя — це гарне здоров'я і погана пам'ять. ©
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главная задача нового правительства – сократить расходы украинцев на оплату коммунальных услуг. Если этого не произойдет, то с Кабмином «будем прощаться».
https://www.unian.net/economics/finance ... -uyti.html


ПЯТНИЦА, 13 СЕНТЯБРЯ 2019, 12:20
Президент Владимир Зеленский заявил, что на недавней встрече с олигархом Игорем Коломойским говорил об отмене монополии и снижении тарифов на коммунальные услуги. https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/09/13/651606/


  freeze написав:У Зеленского же по прежнему доверие на уровне 70 процентов, выше чем у Путина в России. По факту ничего не меняется после апреля и второго тура, один в один практически.


Не зовсім
https://dif.org.ua/uploads/doc/18950647 ... 195768.doc 28 серпня 2019 року
Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» та «Виборча рада.UA» 28 серпня 2019 року
Переважно довіряю Володимир Зеленський 31,3% Повністю довіряю 38.8% Баланс довіри-недовіри +53
Через місяць
Скоріше довіряю 50,4 Повністю довіряю 19,5 Баланс довіри-недовіри* 48,0
за місяць на третину знизилось повністюдовірливих, на 5% баланс.

А півень з новими цифрами в платіжках ще не прокукурікав. Подивимось в січні, якщо дійсно вшпарять 12 грн за куб газу.
Востаннє редагувалось Ой+ в Суб 12 жов, 2019 09:07, всього редагувалось 2 разів.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 09:06

  Frant написав:Президент-комік є ще в Еквадорі.

Наслідки - передбачувані.


https://censor.net.ua/photo_news/315359 ... toreportaj


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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 09:09

"надул - не надул" и"где 70%" - вопрос интересный. Но если вспомнить какие кандидаты пришли ко второму туру, то эти вопросы отходят на второй план, т.к. выбор между неизвестной надеждой и до боли знакомой агрессивной безнадегой, очевиден.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 09:21

  Клиент_ написав:"надул - не надул" и"где 70%" - вопрос интересный. Но если вспомнить какие кандидаты пришли ко второму туру, то эти вопросы отходят на второй план, т.к. выбор между неизвестной надеждой и до боли знакомой агрессивной безнадегой, очевиден.


Мы говорим о рейтинге соцопросов в начале октября - 70 процентов. С выборами-то как раз всё понятно.

А с надул тоже уже понятно абсолютно, причем надул так же абсолютно и феерически по всем пунктам предвыборных обещаний и намеков, талантище !!!! По всем нескольким десяткам пунктам обещаний и намёков, даже Порошенко так гениально не смог надуть.

Если кто-то укажет по какому пункту Зеленский не надул своих избирателей, голосовавших за него, буду признателен.
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freeze
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 09:28

  Ой+ написав:А півень з новими цифрами в платіжках ще не прокукурікав. Подивимось в січні, якщо дійсно вшпарять 12 грн за куб газу.


Это будет странно, имхо, газ в основном закачан в ПВХ по минимальным летним ценам, уже не будем здесь опять поднимать себестоимость собственного украинского газа, укрепившуюся гривну.
Я не вижу ни одной вменяемой причины вообще даже минимально поднимать стоимость газа, и так объявляли что цены рыночные давно, кроме опять сумасшедших требований МВФ.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 10:01

  freeze написав:Если кто-то укажет по какому пункту Зеленский не надул своих избирателей, голосовавших за него, буду признателен.

Не знаю, кто во что верил, в "Слугу" ли, пару серий которого я видел под принуждением в маршрутке, в бигборды про "весенние посадки", но, ИМХО, ключевое было - движение к миру, снижение градуса агрессии в обществе и цифровая трансформация страны.
В этих вопросах вектор не изменен. Да, не хватает воли и оглядывается на агрессивное меньшинство, процессы идут медленнее, чем хотелось из-за раскрученной за 5 лет ненависти всех ко всем, но в целом направление неизменно.
Как пример, моряков освободил - это факт. Истерия "армовир" в прошлом, градус напряженности на официальном уровне понижен.
Идея цифровой трансформации никуда не исчезла, Дубилет и Федоров в КМ и я точно знаю, что в АП этот вопрос тоже не под сукном.
Востаннє редагувалось Клиент_ в Суб 12 жов, 2019 10:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 10:01

Ой+
Предвыборных обещаний уменьшить тарифы не было. То, что Вы привели, скорее, не обещания, а пожелания. :)

freeze
Газ-то закачан. Но зимой мы расходуем запасы + новые закупки. А какая будет цена у новых неизвестно, но, скорее, заметно выше сегодняшней. Правда, такое заметное подорожание, как обещают сегодня, мягко говоря, удивляет.
Да, и обьявлять о рыночных ценах можно, но почему-то разница в ценах на газ для населения и промышленности до сих пор разная.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 10:17

  Клиент_ написав:движение к миру


Полгода президенства, интересно куда продвинулись в решении этого вопроса ? Единственная мелочь на 1 км в станице Луганской развели войска. Это уже было, напомню, что при злодее Порошенко войска в 2015 году развели на всех 410 километрах линии соприкосновения. Так что пока 410:1 в пользу Порошенко.
Больше кроме говорильни не сделано абсолютно ничего.



  Клиент_ написав:снижение градуса агрессии в обществе

Сомнительное утверждение, количество желающих набить друг другу морды никак не уменьшилось.

  Клиент_ написав:цифровая трансформация страны

Классное слово диджитализация, хотелось бы увидеть, что конкретно сделано, а не планов громадьё.

  Клиент_ написав:Как пример, моряков освободил - это факт.

При Порошенко освободили во много-много раз больше человек.

Напомнили про армовир, вот тут действительно один плюсик нашелся.
Зеленский оказался глубоко пофигистом по отношению к религиям, даже к иудаизму.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 10:20

  freeze написав:Это будет странно, имхо, газ в основном закачан в ПВХ по минимальным летним ценам, уже не будем здесь опять поднимать себестоимость собственного украинского газа, укрепившуюся гривну.
Я не вижу ни одной вменяемой причины вообще даже минимально поднимать стоимость газа, и так объявляли что цены рыночные давно, кроме опять сумасшедших требований МВФ.

а ви вважаєте що транспортування та зберігання задурно відбувається?
колись дивився дані по Німеччині так вони купляючи на кордоні по 350 баксів газ продавали населенню по 700 баксів. Чи ви стоїте на позиції зрадіо що вам повинні продати газ по ціні видобутку з свердловини або ціні по якій купили на кордоні пів року тому?
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