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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 12 жов, 2019 10:23
mephala написав: freeze написав:
Это будет странно, имхо, газ в основном закачан в ПВХ по минимальным летним ценам, уже не будем здесь опять поднимать себестоимость собственного украинского газа, укрепившуюся гривну.
Я не вижу ни одной вменяемой причины вообще даже минимально поднимать стоимость газа, и так объявляли что цены рыночные давно, кроме опять сумасшедших требований МВФ.
а ви вважаєте що транспортування та зберігання задурно відбувається?
колись дивився дані по Німеччині так вони купляючи на кордоні по 350 баксів газ продавали населенню по 700 баксів. Чи ви стоїте на позиції зрадіо що вам повинні продати газ по ціні видобутку з свердловини або ціні по якій купили на кордоні пів року тому?
Я стою на позиции, что нам победоносно объявляли, что у нас рыночные цены уже до того, как.
И я не вижу ни одного рыночного фактора, почему вдруг уже рыночные цены должны подняться еще на 10-30 процентов в зависимости от областей.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 12 жов, 2019 10:31
ЛАД написав:Ой+ Предвыборных
обещаний уменьшить тарифы не было. То, что Вы привели, скорее, не обещания, а пожелания.
прямо він не обіцяв їх зменшити це вірно. вся його передвиборча компанія була - хай люди самі собі придумають а я помовчу.
але він вдало використовував механізм обсміювання влади щоб у людей склалося враження наче він обіцяє зменшити тарифи.
чи ви будете заперечувати що він обсміював та критикував досить жорстко пороха та інших посадових осіб за високі тарифи в країні?
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Додано: Суб 12 жов, 2019 10:51
freeze написав: mephala написав: freeze написав:
Это будет странно, имхо, газ в основном закачан в ПВХ по минимальным летним ценам, уже не будем здесь опять поднимать себестоимость собственного украинского газа, укрепившуюся гривну.
Я не вижу ни одной вменяемой причины вообще даже минимально поднимать стоимость газа, и так объявляли что цены рыночные давно, кроме опять сумасшедших требований МВФ.
а ви вважаєте що транспортування та зберігання задурно відбувається?
колись дивився дані по Німеччині так вони купляючи на кордоні по 350 баксів газ продавали населенню по 700 баксів. Чи ви стоїте на позиції зрадіо що вам повинні продати газ по ціні видобутку з свердловини або ціні по якій купили на кордоні пів року тому?
Я стою на позиции, что нам победоносно объявляли, что у нас рыночные цены уже до того, как.
И я не вижу ни одного рыночного фактора, почему вдруг уже рыночные цены должны подняться еще на 10-30 процентов в зависимости от областей.
а ви підніміть які ціни були на газ для побутових та для комерційних споживачів минулої зими. і будете вражені наскільки вони відрізняються. так що казати про те що для побутових споживачів вже було встановлено ринкові ціні дещо передчасно. якщо навить КМ спеціальний указ видавав по якій ціні відпускати побутовим споживачам при умові 90% сплати за цей газ. і в результаті не оплат цього газу та умов постанови на Укртрансгазу почали накопичуватися шалені борги.
доречі задайте собі одне питання - чому приватний бізнес який продає газ комерційним споживачам абсолютно не бажає його продавати населенню. оце і вся вам відповідь стосовно ринкових цін на газ для побутових споживачів.
Востаннє редагувалось mephala
в Суб 12 жов, 2019 10:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 12 жов, 2019 10:51
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Faceless
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Додано: Суб 12 жов, 2019 11:10
Faceless написав:
https://www.facebook.com/36512528018039 ... 851665672/
Ну и?
Это реклама?
Ху из Дмитрий Чекалкин и чем ценен его Фейсбук?
PS. Ага. Выяснилось, что это еще один клоун.
Так что, если один клоун стал президентом, теперь «труды» всех остальных скоморохов подлежат изучению и цитированию?
Востаннє редагувалось fokus
в Суб 12 жов, 2019 11:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 12 жов, 2019 11:14
fokus написав: Faceless написав:
https://www.facebook.com/36512528018039 ... 851665672/
Ну и?
Это реклама?
Ху из Дмитрий Чекалкин и чем ценен его Фейсбук?
Дело не в Чекалкине, а в видео с Миловановым, министром экономики Украины, который не интересуется Украиной, не понимает в экономике ничего, рекомендует не читать книги. Это все по словам же самого министра экономики. Такой себе экономический Жириновский.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 12 жов, 2019 11:17
freeze написав:
видео с Миловановым
Так вроде это новость «второй свежести», нет?
Сейчас уже пора обсуждать, что он книг не читает и считает это вредным занятием
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