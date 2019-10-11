Додано: Суб 12 жов, 2019 11:39

freeze написав:

Если кто-то укажет по какому пункту Зеленский не надул своих избирателей, голосовавших за него, буду признателен. Если кто-то укажет по какому пункту Зеленский не надул своих избирателей, голосовавших за него, буду признателен.

Из всех ветвей власти в нашей стране самое большое зло приносит стране (на мой взгляд) – законодательная. Безнаказанность развращает и приводит к вседозволенности. Примеров несть числа!Зе досрочно распустил ВР – это раз. Провел перевыборы – это два. Практически полностью обновил состав – это три. И вишенька на торте (чего врядли могли спрогнозировать самые отчаянные поклонники) – собственная фракция, обладающая большинством. И все это за 100 дней!Следующая дата подведения промежуточных итогов – год после инаугурации. Это следующая весна, платежки за газ, цены на продукты и т.д. и т.п. – перезимуем, будем обсуждать.И вообще, Вы слишком быстро сдались. Соберитесь! Рано еще отрекаться от своего выбора! Ну куда это годится, я, умеренный порохобот, делаю за Вас Вашу работу!