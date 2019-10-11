Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Это будет странно, имхо, газ в основном закачан в ПВХ по минимальным летним ценам, уже не будем здесь опять поднимать себестоимость собственного украинского газа, укрепившуюся гривну. Я не вижу ни одной вменяемой причины вообще даже минимально поднимать стоимость газа, и так объявляли что цены рыночные давно, кроме опять сумасшедших требований МВФ.
а ви вважаєте що транспортування та зберігання задурно відбувається? колись дивився дані по Німеччині так вони купляючи на кордоні по 350 баксів газ продавали населенню по 700 баксів. Чи ви стоїте на позиції зрадіо що вам повинні продати газ по ціні видобутку з свердловини або ціні по якій купили на кордоні пів року тому?
Я стою на позиции, что нам победоносно объявляли, что у нас рыночные цены уже до того, как. И я не вижу ни одного рыночного фактора, почему вдруг уже рыночные цены должны подняться еще на 10-30 процентов в зависимости от областей.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
ЛАД написав:Ой+ Предвыборных обещаний уменьшить тарифы не было. То, что Вы привели, скорее, не обещания, а пожелания.
прямо він не обіцяв їх зменшити це вірно. вся його передвиборча компанія була - хай люди самі собі придумають а я помовчу. але він вдало використовував механізм обсміювання влади щоб у людей склалося враження наче він обіцяє зменшити тарифи. чи ви будете заперечувати що він обсміював та критикував досить жорстко пороха та інших посадових осіб за високі тарифи в країні?
freeze написав:Это будет странно, имхо, газ в основном закачан в ПВХ по минимальным летним ценам, уже не будем здесь опять поднимать себестоимость собственного украинского газа, укрепившуюся гривну. Я не вижу ни одной вменяемой причины вообще даже минимально поднимать стоимость газа, и так объявляли что цены рыночные давно, кроме опять сумасшедших требований МВФ.
а ви вважаєте що транспортування та зберігання задурно відбувається? колись дивився дані по Німеччині так вони купляючи на кордоні по 350 баксів газ продавали населенню по 700 баксів. Чи ви стоїте на позиції зрадіо що вам повинні продати газ по ціні видобутку з свердловини або ціні по якій купили на кордоні пів року тому?
Я стою на позиции, что нам победоносно объявляли, что у нас рыночные цены уже до того, как. И я не вижу ни одного рыночного фактора, почему вдруг уже рыночные цены должны подняться еще на 10-30 процентов в зависимости от областей.
а ви підніміть які ціни були на газ для побутових та для комерційних споживачів минулої зими. і будете вражені наскільки вони відрізняються. так що казати про те що для побутових споживачів вже було встановлено ринкові ціні дещо передчасно. якщо навить КМ спеціальний указ видавав по якій ціні відпускати побутовим споживачам при умові 90% сплати за цей газ. і в результаті не оплат цього газу та умов постанови на Укртрансгазу почали накопичуватися шалені борги. доречі задайте собі одне питання - чому приватний бізнес який продає газ комерційним споживачам абсолютно не бажає його продавати населенню. оце і вся вам відповідь стосовно ринкових цін на газ для побутових споживачів.
Востаннє редагувалось mephala в Суб 12 жов, 2019 10:56, всього редагувалось 1 раз.
Ну и? Это реклама? Ху из Дмитрий Чекалкин и чем ценен его Фейсбук?
Дело не в Чекалкине, а в видео с Миловановым, министром экономики Украины, который не интересуется Украиной, не понимает в экономике ничего, рекомендует не читать книги. Это все по словам же самого министра экономики. Такой себе экономический Жириновский.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
mephala написав:а ви вважаєте що транспортування та зберігання задурно відбувається? колись дивився дані по Німеччині так вони купляючи на кордоні по 350 баксів газ продавали населенню по 700 баксів. Чи ви стоїте на позиції зрадіо що вам повинні продати газ по ціні видобутку з свердловини або ціні по якій купили на кордоні пів року тому?
Я стою на позиции, что нам победоносно объявляли, что у нас рыночные цены уже до того, как. И я не вижу ни одного рыночного фактора, почему вдруг уже рыночные цены должны подняться еще на 10-30 процентов в зависимости от областей.
Цены не рыночные, цены монопольно-высокие. Об этом свидетельствует непрекращающийся рост консолидированной прибыли Нефтегаза. Все выше и выше и выше стремим мы полет наших птиц (с)
За 6 месяцев 2019-го валовая прибыль составила 46,6 млрд грн (gross margin 35,6%), в то время как за 6 месяцев 2018-го - 38,1 млрд (28,8%).
Чистая прибыль за 6 месяцев 2019-го - 24,7 млрд (net margin 18,9%), за 6 месяцев 2018-го - 13,6 млрд (10,3%).
Трепач мефала что-то там заикается о транспортировании и сбережении - в консолидированной отчетности Нефтегаза учтено абсолютно все! Даже воровство руководства, которое мефала завуалированно (т.е. заговаривая пламенными речами и вреде табака и пользе молока) оправдывает.
PS: 50 млрд чистой (!!) прибыли в год - сущие пустяки. Нужно дальше поднимать тарифы - чтобы было не меньше 100 А то, понимаешь, пересичные совсем расслабились - очереди за новыми айфонами с ночи занимают
freeze написав: Если кто-то укажет по какому пункту Зеленский не надул своих избирателей, голосовавших за него, буду признателен.
Из всех ветвей власти в нашей стране самое большое зло приносит стране (на мой взгляд) – законодательная. Безнаказанность развращает и приводит к вседозволенности. Примеров несть числа!
Зе досрочно распустил ВР – это раз. Провел перевыборы – это два. Практически полностью обновил состав – это три. И вишенька на торте (чего врядли могли спрогнозировать самые отчаянные поклонники) – собственная фракция, обладающая большинством. И все это за 100 дней!
Следующая дата подведения промежуточных итогов – год после инаугурации. Это следующая весна, платежки за газ, цены на продукты и т.д. и т.п. – перезимуем, будем обсуждать.
И вообще, Вы слишком быстро сдались. Соберитесь! Рано еще отрекаться от своего выбора! Ну куда это годится, я, умеренный порохобот, делаю за Вас Вашу работу!
Ну и? Это реклама? Ху из Дмитрий Чекалкин и чем ценен его Фейсбук?
Дело не в Чекалкине, а в видео с Миловановым, министром экономики Украины, который не интересуется Украиной, не понимает в экономике ничего, рекомендует не читать книги. Это все по словам же самого министра экономики. Такой себе экономический Жириновский.
Что-то заявление Милованова об увлечении теорией игр не особо перекликается с другим его зашкварным видео "о пользе первого доноса" - одно другому как бы противоречит. Это даже не экономический Жириновский, это Антант по Айн Рэнд - социальный дарвинист, если не сказать фашист.
Не понимаю, как такой человек может не нравится, например, будивельнику, много раз рассуждавшему о том, что польза человека для общества определяется размером его налоговых отчислений...