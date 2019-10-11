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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4258425942604261 Додано: Суб 12 жов, 2019 11:52 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Предвыборных обещаний уменьшить тарифы не было. То, что Вы привели, скорее, не обещания, а пожелания. Предвыборных обещаний уменьшить тарифы не было. То, что Вы привели, скорее, не обещания, а пожелания.



Я не говорив, що зниження тарифів обіцялись саме в передвиборчій, навпаки, ще зовсім недавно маючи вже всю повноту влади.

Передвиборча ще той шедевр

https://program.ze2019.com/ Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.



Тобто, якщо бабка просто задубіє, або в якийсь інший спосіб не переживе "покращень", то все ок. Про діда та інших взагалі ніц.

До речі рух Зе вправо повторює всіх попередників - посада зобов'язує. Чи допомагало це комусь? Кучма якраз так і виграв другу булаву, але Зе казав, що на другий термін і не претендує, тому задача максимум справитись з одним. Я не говорив, що зниження тарифів обіцялись саме в передвиборчій, навпаки, ще зовсім недавно маючи вже всю повноту влади.Передвиборча ще той шедеврТобто, якщо бабка просто задубіє, або в якийсь інший спосіб не переживе "покращень", то все ок. Про діда та інших взагалі ніц.До речі рух Зе вправо повторює всіх попередників - посада зобов'язує. Чи допомагало це комусь? Кучма якраз так і виграв другу булаву, але Зе казав, що на другий термін і не претендує, тому задача максимум справитись з одним. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 2853 З нами з: 19.04.12 Подякував: 36 раз. Подякували: 356 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 жов, 2019 11:54 AlexxK написав: И вообще, Вы слишком быстро сдались. Соберитесь! Рано еще отрекаться от своего выбора! Ну куда это годится, я, умеренный порохобот, делаю за Вас Вашу работу! И вообще, Вы слишком быстро сдались. Соберитесь! Рано еще отрекаться от своего выбора! Ну куда это годится, я, умеренный порохобот, делаю за Вас Вашу работу!



Спасибо за поддержку )))

Но я голосовал за Юлю в первом туре и Батькивщину на парламентских, и только во втором туре за Зеленского.

Я очень цинично выбираю за кого голосовать, и всегда так выбирал, как персона относится к малому бизнесу и ФОПам, поскольку это мой карман и благосостояние моей семьи.

Зеленский начал бороться с малым бизнесом, он не может рассчитывать на мою поддержку ни при каких обстоятельствах. И по большому счёту остальное что он будет делать или не делать - меня не очень трогает. Будет выбор в дальнейшем проголосовать за Тягнибока или Зеленского, я проголосую за Тягнибока. Спасибо за поддержку )))Но я голосовал за Юлю в первом туре и Батькивщину на парламентских, и только во втором туре за Зеленского.Я очень цинично выбираю за кого голосовать, и всегда так выбирал, как персона относится к малому бизнесу и ФОПам, поскольку это мой карман и благосостояние моей семьи.Зеленский начал бороться с малым бизнесом, он не может рассчитывать на мою поддержку ни при каких обстоятельствах. И по большому счёту остальное что он будет делать или не делать - меня не очень трогает. Будет выбор в дальнейшем проголосовать за Тягнибока или Зеленского, я проголосую за Тягнибока. Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13105 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3704 раз. Подякували: 5409 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 жов, 2019 12:00 freeze написав: Клиент_ написав: движение к миру движение к миру



Полгода президенства, интересно куда продвинулись в решении этого вопроса ? Единственная мелочь на 1 км в станице Луганской развели войска. Это уже было, напомню, что при злодее Порошенко войска в 2015 году развели на всех 410 километрах линии соприкосновения. Так что пока 410:1 в пользу Порошенко.

Больше кроме говорильни не сделано абсолютно ничего.







Клиент_ написав: снижение градуса агрессии в обществе снижение градуса агрессии в обществе

Сомнительное утверждение, количество желающих набить друг другу морды никак не уменьшилось.



Клиент_ написав: цифровая трансформация страны цифровая трансформация страны

Классное слово диджитализация, хотелось бы увидеть, что конкретно сделано, а не планов громадьё.



Клиент_ написав: Как пример, моряков освободил - это факт. Как пример, моряков освободил - это факт.

При Порошенко освободили во много-много раз больше человек.



Напомнили про армовир, вот тут действительно один плюсик нашелся.

Зеленский оказался глубоко пофигистом по отношению к религиям, даже к иудаизму. Полгода президенства, интересно куда продвинулись в решении этого вопроса ? Единственная мелочь на 1 км в станице Луганской развели войска. Это уже было, напомню, что при злодее Порошенко войска в 2015 году развели на всех 410 километрах линии соприкосновения. Так что пока 410:1 в пользу Порошенко.Больше кроме говорильни не сделано абсолютно ничего.Сомнительное утверждение, количество желающих набить друг другу морды никак не уменьшилось.Классное слово диджитализация, хотелось бы увидеть, что конкретно сделано, а не планов громадьё.При Порошенко освободили во много-много раз больше человек.Напомнили про армовир, вот тут действительно один плюсик нашелся.Зеленский оказался глубоко пофигистом по отношению к религиям, даже к иудаизму.

IBAN рахунки, Европа,йопта! IBAN рахунки, Европа,йопта! В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 16426 З нами з: 09.03.14 Подякував: 966 раз. Подякували: 993 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 жов, 2019 12:11 происходящее подтверждает тезис о "консолидации ылит".

консолидации в держании народа в качестве терпил, а страны в качестве кормушки. 19yuriy91 Повідомлень: 2130 З нами з: 15.09.12 Подякував: 214 раз. Подякували: 340 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 жов, 2019 12:11 zРадио написав: Цены не рыночные, цены монопольно-высокие. Об этом свидетельствует непрекращающийся рост консолидированной прибыли Нефтегаза. Все выше и выше и выше стремим мы полет наших птиц (с)



За 6 месяцев 2019-го валовая прибыль составила 46,6 млрд грн (gross margin 35,6%), в то время как за 6 месяцев 2018-го - 38,1 млрд (28,8%).



Чистая прибыль за 6 месяцев 2019-го - 24,7 млрд (net margin 18,9%), за 6 месяцев 2018-го - 13,6 млрд (10,3%).



Трепач мефала что-то там заикается о транспортировании и сбережении - в консолидированной отчетности Нефтегаза учтено абсолютно все! Даже воровство руководства, которое мефала завуалированно (т.е. заговаривая пламенными речами и вреде табака и пользе молока) оправдывает.



PS: 50 млрд чистой (!!) прибыли в год - сущие пустяки. Нужно дальше поднимать тарифы - чтобы было не меньше 100 А то, понимаешь, пересичные совсем расслабились - очереди за новыми айфонами с ночи занимают



http://www.naftogaz.com/files/Zvity/Naf ... ed_UKR.pdf Цены не рыночные, цены монопольно-высокие. Об этом свидетельствует непрекращающийся рост консолидированной прибыли Нефтегаза. Все выше и выше и выше стремим мы полет наших птиц (с)За 6 месяцев 2019-го валовая прибыль составила 46,6 млрд грн (gross margin 35,6%), в то время как за 6 месяцев 2018-го - 38,1 млрд (28,8%).Чистая прибыль за 6 месяцев 2019-го - 24,7 млрд (net margin 18,9%), за 6 месяцев 2018-го - 13,6 млрд (10,3%).Трепач мефала что-то там заикается о транспортировании и сбережении - в консолидированной отчетности Нефтегаза учтено абсолютно все! Даже воровство руководства, которое мефала завуалированно (т.е. заговаривая пламенными речами и вреде табака и пользе молока) оправдывает.PS: 50 млрд чистой (!!) прибыли в год - сущие пустяки. Нужно дальше поднимать тарифы - чтобы было не меньше 100А то, понимаешь, пересичные совсем расслабились - очереди за новыми айфонами с ночи занимают



ну як завжди у зрадіо тільки ку-ка-рі-ку й виходить. а тепер в деталях.

відкриваємо звіт якій він вказав та переходимо на сторінку 6. і читаємо що чистий прибуток за 2й квартал був 4 млрд. що означає що за 1й квартал був чистий прибуток 20 млрд якщо піврічний чистий прибуток 24 млрд. отже на якій підставі він кукаріка що за рік буде прибуток 50 млрд якщо не знає за рахунок чого була таки висока дохідність першого кварталу? це по перше.

а по друге відкриваємо сторінку 5 і читаємо що виявляється у нафтогазу є витрати які не враховуються при підрахунку чистого прибутку який так сподобався зрадіо. і якщо ці не враховані видатки врахувати то вже виявляється 38 лярдів збитків. отаї - раптом такий прибутковий нафтогаз виявився збитковим?

так що кукаріку воно таке кукаріку. ну як завжди у зрадіо тільки ку-ка-рі-ку й виходить. а тепер в деталях.відкриваємо звіт якій він вказав та переходимо на сторінку 6. і читаємо що чистий прибуток за 2й квартал був 4 млрд. що означає що за 1й квартал був чистий прибуток 20 млрд якщо піврічний чистий прибуток 24 млрд. отже на якій підставі він кукаріка що за рік буде прибуток 50 млрд якщо не знає за рахунок чого була таки висока дохідність першого кварталу? це по перше.а по друге відкриваємо сторінку 5 і читаємо що виявляється у нафтогазу є витрати які не враховуються при підрахунку чистого прибутку який так сподобався зрадіо. і якщо ці не враховані видатки врахувати то вже виявляється 38 лярдів збитків. отаї - раптом такий прибутковий нафтогаз виявився збитковим?так що кукаріку воно таке кукаріку. mephala Повідомлень: 5663 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 673 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 жов, 2019 12:22 мнения о полит-ситуации на этом форуме:

- стакан наполовину полон;

- стакан наполовину пуст;

- не важно наполнение стакана, если он не железный камуфляжной расцветки;

- "не знаю як, але не так". Клиент_ Повідомлень: 94 З нами з: 25.02.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 жов, 2019 12:27 За "прокол" Рябошапки взался Портнов, "пропетлять" просто не получится.

"Г-н Генеральный прокурор, повестку Елене Лукаш выписал Ваш сотрудник Кривобок. Он известен тем, что украл и отмыл 154 миллиона грн, десятки земельных участков и объектов недвижимости. В Google можете найти об этом заметку от 2016 года. У Вас есть время один рабочий день на его увольнение за легализацию преступных доходов и неделя на вручение ему подозрения". Клиент_ Повідомлень: 94 З нами з: 25.02.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 жов, 2019 12:36 mephala написав: zРадио написав: Цены не рыночные, цены монопольно-высокие. Об этом свидетельствует непрекращающийся рост консолидированной прибыли Нефтегаза. Все выше и выше и выше стремим мы полет наших птиц (с)



За 6 месяцев 2019-го валовая прибыль составила 46,6 млрд грн (gross margin 35,6%), в то время как за 6 месяцев 2018-го - 38,1 млрд (28,8%).



Чистая прибыль за 6 месяцев 2019-го - 24,7 млрд (net margin 18,9%), за 6 месяцев 2018-го - 13,6 млрд (10,3%).



Трепач мефала что-то там заикается о транспортировании и сбережении - в консолидированной отчетности Нефтегаза учтено абсолютно все! Даже воровство руководства, которое мефала завуалированно (т.е. заговаривая пламенными речами и вреде табака и пользе молока) оправдывает.



PS: 50 млрд чистой (!!) прибыли в год - сущие пустяки. Нужно дальше поднимать тарифы - чтобы было не меньше 100 А то, понимаешь, пересичные совсем расслабились - очереди за новыми айфонами с ночи занимают



http://www.naftogaz.com/files/Zvity/Naf ... ed_UKR.pdf Цены не рыночные, цены монопольно-высокие. Об этом свидетельствует непрекращающийся рост консолидированной прибыли Нефтегаза. Все выше и выше и выше стремим мы полет наших птиц (с)За 6 месяцев 2019-го валовая прибыль составила 46,6 млрд грн (gross margin 35,6%), в то время как за 6 месяцев 2018-го - 38,1 млрд (28,8%).Чистая прибыль за 6 месяцев 2019-го - 24,7 млрд (net margin 18,9%), за 6 месяцев 2018-го - 13,6 млрд (10,3%).Трепач мефала что-то там заикается о транспортировании и сбережении - в консолидированной отчетности Нефтегаза учтено абсолютно все! Даже воровство руководства, которое мефала завуалированно (т.е. заговаривая пламенными речами и вреде табака и пользе молока) оправдывает.PS: 50 млрд чистой (!!) прибыли в год - сущие пустяки. Нужно дальше поднимать тарифы - чтобы было не меньше 100А то, понимаешь, пересичные совсем расслабились - очереди за новыми айфонами с ночи занимают



ну як завжди у зрадіо тільки ку-ка-рі-ку й виходить. а тепер в деталях.

відкриваємо звіт якій він вказав та переходимо на сторінку 6. і читаємо що чистий прибуток за 2й квартал був 4 млрд. що означає що за 1й квартал був чистий прибуток 20 млрд якщо піврічний чистий прибуток 24 млрд. отже на якій підставі він кукаріка що за рік буде прибуток 50 млрд якщо не знає за рахунок чого була таки висока дохідність першого кварталу? це по перше.

а по друге відкриваємо сторінку 5 і читаємо що виявляється у нафтогазу є витрати які не враховуються при підрахунку чистого прибутку який так сподобався зрадіо. і якщо ці не враховані видатки врахувати то вже виявляється 38 лярдів збитків. отаї - раптом такий прибутковий нафтогаз виявився збитковим?

так що кукаріку воно таке кукаріку. ну як завжди у зрадіо тільки ку-ка-рі-ку й виходить. а тепер в деталях.відкриваємо звіт якій він вказав та переходимо на сторінку 6. і читаємо що чистий прибуток за 2й квартал був 4 млрд. що означає що за 1й квартал був чистий прибуток 20 млрд якщо піврічний чистий прибуток 24 млрд. отже на якій підставі він кукаріка що за рік буде прибуток 50 млрд якщо не знає за рахунок чого була таки висока дохідність першого кварталу? це по перше.а по друге відкриваємо сторінку 5 і читаємо що виявляється у нафтогазу є витрати які не враховуються при підрахунку чистого прибутку який так сподобався зрадіо. і якщо ці не враховані видатки врахувати то вже виявляється 38 лярдів збитків. отаї - раптом такий прибутковий нафтогаз виявився збитковим?так що кукаріку воно таке кукаріку.



2-й квартал - это активная покупка и закачка газа, гений. Это создание товарного запаса, или затраты без доходов. В 4-м квартале будет ситуация наоборот - доходы без затрат, и там прибыль зашкалит. Посмотри прошлые годы!



Весна покажет, кто где с..ал (с) За год чистая прибыль будет на уровне 50 млрд грн (при условии, конечно, отсуствия неорганики, которую предусмотреть невозможно). Весной после публикации годового отчета я тебя ткну в него носом!



Что касается "затрат, которые не учитываются при подсчете чистой прибыли" - ухаха, это действительно смешно и показывает твой уровень. Это переоценка основных средств. Например, ты владеешь квартирой, которая год назад стоила 1 млн грн, а сейчас - 1,1 млн грн. Гипотетически ты получил прибыль в размере 100 тыс грн от переоценки актива, но монетизировать ее можешь только когда продашь. И только когда продашь, возникнут налоговые обязательства на полученную прибыль. Учиться тебе еще и учиться, тролльчик За сим тема закрыта! 2-й квартал - это активная покупка и закачка газа, гений. Это создание товарного запаса, или затраты без доходов. В 4-м квартале будет ситуация наоборот - доходы без затрат, и там прибыль зашкалит. Посмотри прошлые годы!Весна покажет, кто где с..ал (с)За год чистая прибыль будет на уровне 50 млрд грн (при условии, конечно, отсуствия неорганики, которую предусмотреть невозможно). Весной после публикации годового отчета я тебя ткну в него носом!Что касается "затрат, которые не учитываются при подсчете чистой прибыли" - ухаха, это действительно смешно и показывает твой уровень. Это переоценка основных средств. Например, ты владеешь квартирой, которая год назад стоила 1 млн грн, а сейчас - 1,1 млн грн. Гипотетически ты получил прибыль в размере 100 тыс грн от переоценки актива, но монетизировать ее можешь только когда продашь. И только когда продашь, возникнут налоговые обязательства на полученную прибыль. Учиться тебе еще и учиться, тролльчикЗа сим тема закрыта! Востаннє редагувалось zРадио в Суб 12 жов, 2019 12:41, всього редагувалось 2 разів. zРадио

Повідомлень: 3812 З нами з: 02.05.18 Подякував: 807 раз. Подякували: 1901 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 жов, 2019 12:38 Клиент_ написав: За "прокол" Рябошапки взался Портнов, "пропетлять" просто не получится.

"Г-н Генеральный прокурор, повестку Елене Лукаш выписал Ваш сотрудник Кривобок. Он известен тем, что украл и отмыл 154 миллиона грн, десятки земельных участков и объектов недвижимости. В Google можете найти об этом заметку от 2016 года. У Вас есть время один рабочий день на его увольнение за легализацию преступных доходов и неделя на вручение ему подозрения". За "прокол" Рябошапки взался Портнов, "пропетлять" просто не получится."Г-н Генеральный прокурор, повестку Елене Лукаш выписал Ваш сотрудник Кривобок. Он известен тем, что украл и отмыл 154 миллиона грн, десятки земельных участков и объектов недвижимости. В Google можете найти об этом заметку от 2016 года. У Вас есть время один рабочий день на его увольнение за легализацию преступных доходов и неделя на вручение ему подозрения".



Рябошапка вроде юрист, но делает какие-то дикие шаги. Генпрокурор не может встречаться с подозреваемым в убийстве персонажем, после чего отказываться от предъявления ему подозрения. Это наводит на нехорошие мысли о незаконных кулуарных договорённостях.

Типа организация Стерненко перестает бузить, не выступает против формулы Штайнмайера и перестает светиться в акциях против Зеленского, а в ответ обвинение не предъявляется. Что собственно пока и происходит. Рябошапка вроде юрист, но делает какие-то дикие шаги. Генпрокурор не может встречаться с подозреваемым в убийстве персонажем, после чего отказываться от предъявления ему подозрения. Это наводит на нехорошие мысли о незаконных кулуарных договорённостях.Типа организация Стерненко перестает бузить, не выступает против формулы Штайнмайера и перестает светиться в акциях против Зеленского, а в ответ обвинение не предъявляется. Что собственно пока и происходит. Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13105 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3704 раз. Подякували: 5409 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 жов, 2019 12:45 Из ФБ



Абромавичус, похоже, готовится на выход. Ему уже 2,5 месяца не дают доступ к гостайне. А как можно руководить Укроборонпрмом, если ты даже посмотреть не можешь что они производят? Не говоря о реформе, борьбе с коррупцией и тд. Полагаю, виной всему второй паспорт.

Выходит, что Зе нарядно использовал Данилюка, Лещенко, Абромавичуса, чтоб стать "своим" для запада. А они думали, что заедут на Зе в новую власть.

Не так склалося, як гадалося) Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13105 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3704 раз. Подякували: 5409 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 4258425942604261 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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