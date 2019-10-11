Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Цены не рыночные, цены монопольно-высокие. Об этом свидетельствует непрекращающийся рост консолидированной прибыли Нефтегаза. Все выше и выше и выше стремим мы полет наших птиц (с)
За 6 месяцев 2019-го валовая прибыль составила 46,6 млрд грн (gross margin 35,6%), в то время как за 6 месяцев 2018-го - 38,1 млрд (28,8%).
Чистая прибыль за 6 месяцев 2019-го - 24,7 млрд (net margin 18,9%), за 6 месяцев 2018-го - 13,6 млрд (10,3%).
Трепач мефала что-то там заикается о транспортировании и сбережении - в консолидированной отчетности Нефтегаза учтено абсолютно все! Даже воровство руководства, которое мефала завуалированно (т.е. заговаривая пламенными речами и вреде табака и пользе молока) оправдывает.
PS: 50 млрд чистой (!!) прибыли в год - сущие пустяки. Нужно дальше поднимать тарифы - чтобы было не меньше 100 А то, понимаешь, пересичные совсем расслабились - очереди за новыми айфонами с ночи занимают
ну як завжди у зрадіо тільки ку-ка-рі-ку й виходить. а тепер в деталях. відкриваємо звіт якій він вказав та переходимо на сторінку 6. і читаємо що чистий прибуток за 2й квартал був 4 млрд. що означає що за 1й квартал був чистий прибуток 20 млрд якщо піврічний чистий прибуток 24 млрд. отже на якій підставі він кукаріка що за рік буде прибуток 50 млрд якщо не знає за рахунок чого була таки висока дохідність першого кварталу? це по перше. а по друге відкриваємо сторінку 5 і читаємо що виявляється у нафтогазу є витрати які не враховуються при підрахунку чистого прибутку який так сподобався зрадіо. і якщо ці не враховані видатки врахувати то вже виявляється 38 лярдів збитків. отаї - раптом такий прибутковий нафтогаз виявився збитковим? так що кукаріку воно таке кукаріку.
2-й квартал - это активная покупка и закачка газа, гений. Это создание товарного запаса, или затраты без доходов. В 4-м квартале будет ситуация наоборот - доходы без затрат, и там прибыль зашкалит. Посмотри прошлые годы!
Весна покажет, кто где с..ал (с) За год чистая прибыль будет на уровне 50 млрд грн (при условии, конечно, отсуствия неорганики, которую предусмотреть невозможно). Весной после публикации годового отчета я тебя ткну в него носом!
Что касается "затрат, которые не учитываются при подсчете чистой прибыли" - ухаха, это действительно смешно и показывает твой уровень. Это переоценка основных средств. Например, ты владеешь квартирой, которая год назад стоила 1 млн грн, а сейчас - 1,1 млн грн. Гипотетически ты получил прибыль в размере 100 тыс грн от переоценки актива, но монетизировать ее можешь только когда продашь. И только когда продашь, возникнут налоговые обязательства на полученную прибыль. Учиться тебе еще и учиться, тролльчик За сим тема закрыта!
ну вже по першому пункту зрадіо здувся. те що я і казав - нічого зрадіо не шарить в газовому секторі. виявляється 50 лярдів потрібно чекати до весни а не гіпотетично отримати їх вже сьогодні. а читач міг би й дійсно подумати що 50 лярдів прибутку це залізобетонно. доречі чистий прибуток за 2018 рік склав 11 млрд. а по другому пункту - якби це нічого не означало то ніхто б не включав до звіту інформацію про сукупні прибутки/збитки компанії. але зрадіо звісно зручно ппрокукарікати тільки про те що йому подобається.
Постанова про IBAN счета вышла ещё в январе 2018 года. Так что, папередники
Платил вчера ЕСВ в кассе областного отделения Райффайзен банка. Кассир вытаращила глаза на IBAN счет, но потом молча обрезала всё IBAN и оставила только правую счета и распечатала платёжку. Я говорю, вы что творите такого счёта нет, куда вы хотите запулить мои деньги. Позвали начальника кассового отделения, она тоже с нескрываемым интересом посмотрела на IBAN счет, сказала, что всё дойдет. Пришлось ей прочитать лекцию, что ДФС закрылось, ДПС открыла новые счета сразу в формате IBAN и старой зеркалки счета просто не существует. Пля, начальник села, и после напряжения умственного, сделала правильную платёжку. И это хз сколько времени прошло после начала юзания IBAN, и это обл отделение большого города, интересно их там чему-то учат ?
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Бывший посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович заявила, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп давил на Государственный департамент США, чтобы уволить ее с должности американского посла в Украине.
Наш ЗЕ! конкретно облажался
Вот просто интересно, каким образом из приведенной цитаты делается такой вывод? Какой вид логики используется?
Из одной цитаты такой вывод не просматривается, то по совокупности. ЗЕ! влез в чужую "драку", с желанием понравится одной из сторон. Предлагая не совсем законные способы помощи. В то же время "драка" разгорается всё больше и больше. Всплывают всё новые и новые факты не совсем законных методов работы Трампа
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Также, по данным The New York Times, расследование касается возможного влияния адвоката президента США Рудольфа Джулиани на решение об отставке Мари Йованович с должности американского посла в Украине.
Пресс-служба Киевской городской госадминистрации уточнила сроки перекрытия движения в связи со строительством Шулявского путепровода. Отмечается, что в эти выходные строители установят новый прогон моста – сооружение весом 400 тонн, размером 36 на 30 метров.
Это тот самый мост, который по словам многих "не строится"
Вместе с тем президент добавил, что хотел бы, чтобы руководство Одессы изменилось.
Можно по-разному относится к мэрам всех городов Украины. Но эти мэры выбраны жителями этих самых городов. Поэтому, ЗЕ! может свои желания засунуть в гузочку. Иначе, он вмешивается в выборный процесс местных громад
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot написав:3) Мэр Одессы Труханов взял отпуск перед приездом Зеленского Мне тут сложно комментировать. Если коллега freeze напишет свой комментарий, будет неплохо
Здесь всё очень просто. Труханов и Зеленский терпеть друг друга не могут. Теневые хозяева Одессы начали проталкивать на ближайших выборах повара Леонова, хотя ранее Труханов был полностью подконтрольной им креатурой. Но в конце августа они разругались. Новую кандидатуру выбрали специально из людей, якобы подконтрольных Зеленскому, но на самом деле это удача контролировать того, кто подконтролен другому.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Бывший посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович заявила, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп давил на Государственный департамент США, чтобы уволить ее с должности американского посла в Украине.
Наш ЗЕ! конкретно облажался
Вот просто интересно, каким образом из приведенной цитаты делается такой вывод? Какой вид логики используется?
Из одной цитаты такой вывод не просматривается, то по совокупности. ЗЕ! влез в чужую "драку", с желанием понравится одной из сторон. Предлагая не совсем законные способы помощи. В то же время "драка" разгорается всё больше и больше. Всплывают всё новые и новые факты не совсем законных методов работы Трампа
Якраз той випадок для Трампа, коли "краще з розумним загубити, чим з дурнем знайти"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.