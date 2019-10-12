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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4260426142624263
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 17:29

  Schmit написав:
  ЛАД написав:Так и не видно предложений от "патриотов",что надо делать.

Дальше усиливать армию. Не сдавать позиций.
Добиваться выполнения Минска по дорожной карте Пороха, которую уже согласовали европейские партнеры с вводом миротворцев на неподконтрольную территорию границу Украины.

"усиливать армию" - безусловно. И это должно делать любое гос-во и не только во время войны, а постоянно.
Всё остальное - пустой разговор. Порох "добивался " всего этого 4 года. Результат = 0.
Сколько ещё лет продолжать "добиваться"?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 18:18

  pesikot написав:......
Можно по-разному относится к мэрам всех городов Украины. Но эти мэры выбраны жителями этих самых городов. Поэтому, ЗЕ! может свои желания засунуть в гузочку. Иначе, он вмешивается в выборный процесс местных громад

Где сказано, что Президент не имеет права "вмешиваться в выборный процесс местных громад"?
Смещать/заменять мэра он не может, но выступать против/в поддержку определенного кандидата - вполне.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 18:18

  ЛАД написав:"усиливать армию" - безусловно. И это должно делать любое гос-во и не только во время войны, а постоянно.
Всё остальное - пустой разговор. Порох "добивался " всего этого 4 года. Результат = 0.
Сколько ещё лет продолжать "добиваться"?

Израиль добивается много десятков лет своего существования. Разве это повод прекращать добиваться ?
Я понимаю, вам проще "Кац предлагает сдаться". Но к вам придёт не Россия из телевизора, а условный Моторола из ДНР
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 18:27

  pesikot написав:
  ЛАД написав:------------
pesikotЙованович назвала свой отъезд из Украины прямым результатом давления Трампа на Госдеп - WP

Бывший посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович заявила, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп давил на Государственный департамент США, чтобы уволить ее с должности американского посла в Украине.


Наш ЗЕ! конкретно облажался
------------
Вот просто интересно, каким образом из приведенной цитаты делается такой вывод? :)
Какой вид логики используется?

Из одной цитаты такой вывод не просматривается, то по совокупности.
ЗЕ! влез в чужую "драку", с желанием понравится одной из сторон. Предлагая не совсем законные способы помощи.
В то же время "драка" разгорается всё больше и больше. Всплывают всё новые и новые факты не совсем законных методов работы Трампа

"Не просматривается", но Вы такой вывод делаете. "Совокупность" Вы не указали.
Зе никуда не "влазил" и ничего не "предлагал". Что делал Трамп это как бы не наши проблемы. То, что Зе его не послал, а вроде как подыгрывал ему в разговоре - а как Вы себе представляете дальнейший разговор в случае резкого ответа Зе? Всё же США и Украина - несколько разные весовые категории.

P.s. Добавлю, что публикация разговора двух президентов, это событие чрезвычайное. Есть всё же понятие конфиденциальности.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 18:34

  ЛАД написав:"Не просматривается", но Вы такой вывод делаете. "Совокупность" Вы не указали.
Зе никуда не "влазил" и ничего не "предлагал". Что делал Трамп это как бы не наши проблемы. То, что Зе его не послал, а вроде как подыгрывал ему в разговоре - а как Вы себе представляете дальнейший разговор в случае резкого ответа Зе? Всё же США и Украина - несколько разные весовые категории.

Он мог просто вежливо отказаться. Мол, у нас закон и его надо соблюдать.
Но он назвал Трампа учителем, сказал, что новый прокурор будет на 100% его человеком.
Если вы этого не видите, то это ваши проблемы.
Ну и да, переписывание истории с вашей стороны :)
А про разные весовые категории, так я ранее писал, что ЗЕ! влез в чужую драку, влез сам. Не надо было ему туда влазить.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 18:44

  pesikot написав:
  ЛАД написав:"усиливать армию" - безусловно. И это должно делать любое гос-во и не только во время войны, а постоянно.
Всё остальное - пустой разговор. Порох "добивался " всего этого 4 года. Результат = 0.
Сколько ещё лет продолжать "добиваться"?

Израиль добивается много десятков лет своего существования. Разве это повод прекращать добиваться ?
Я понимаю, вам проще "Кац предлагает сдаться". Но к вам придёт не Россия из телевизора, а условный Моторола из ДНР

Уже много раз говорил - аналогии с Израилем неверны. Израиль добивается только одного - признания со стороны окружающих его арабских стран своего права на существование. По отношению к арабам,проживающим на его территории, никогда не было лозунгов: "Чемодан, вокзал, ..." и никогда не было попыток заставить их, к примеру, отказаться от родного языка.
О сдаче я ни разу не говорил. Разведение войск или учёт каких-то требований (не любых!) жителей Донбасса, это не сдача.
Условия, ограничивающие суверенитет Украины, как приемлемые не рассматриваю.

Добиваться надо реальных и/или жизненно важных вещей.
Даже потеря Донбасса жизненно важной для Украины не является. Хотя, конечно, нежелательна.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 18:56

  ЛАД написав:Уже много раз говорил - аналогии с Израилем неверны. Израиль добивается только одного - признания со стороны окружающих его арабских стран своего права на существование.

Так и Украина добивается права на своё существование со стороны РФ.
Только Украина не нападала на РФ, в отличии от Израиля и Палестины
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 18:57

  pesikot написав:......
Он мог просто вежливо отказаться. Мол, у нас закон и его надо соблюдать.

:lol:
Вам самому не смешно?
Или Вы думаете, что Трамп не в курсе нашей ситуации с "законами"?

Но он назвал Трампа учителем, сказал, что новый прокурор будет на 100% его человеком.

"Пароле, пароле ...".
Говорить можно много чего. Надо смотреть на действия. И то бывает недостаточно.

Если вы этого не видите, то это ваши проблемы.

Чего я не вижу, не понял.

Ну и да, переписывание истории с вашей стороны :)

Вы не в первый раз об этом пишете. Будьте любезны, укажить в чём заключается "переписывание истории" с моей стороны.
Или это тоже "по совокупности", а конкретно нигде не видно?

А про разные весовые категории, так я ранее писал, что ЗЕ! влез в чужую драку, влез сам. Не надо было ему туда влазить.

Ещё раз. Куда он "влез", да ещё и "сам"?
В разговор с Трампом?
Не надо было разговаривать?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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