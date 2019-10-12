Додано: Суб 12 жов, 2019 18:27

pesikot написав: ЛАД написав: ------------

pesikot Йованович назвала свой отъезд из Украины прямым результатом давления Трампа на Госдеп - WP



Бывший посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович заявила, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп давил на Государственный департамент США, чтобы уволить ее с должности американского посла в Украине.





Наш ЗЕ! конкретно облажался

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Вот просто интересно, каким образом из приведенной цитаты делается такой вывод?

Какой вид логики используется? ------------Наш ЗЕ! конкретно облажался------------Вот просто интересно, каким образом из приведенной цитаты делается такой вывод?Какой вид логики используется?

Из одной цитаты такой вывод не просматривается, то по совокупности.

ЗЕ! влез в чужую "драку", с желанием понравится одной из сторон. Предлагая не совсем законные способы помощи.

В то же время "драка" разгорается всё больше и больше. Всплывают всё новые и новые факты не совсем законных методов работы Трампа Из одной цитаты такой вывод не просматривается, то по совокупности.ЗЕ! влез в чужую "драку", с желанием понравится одной из сторон. Предлагая не совсем законные способы помощи.В то же время "драка" разгорается всё больше и больше. Всплывают всё новые и новые факты не совсем законных методов работы Трампа

"Не просматривается", но Вы такой вывод делаете. "Совокупность" Вы не указали.Зе никуда не "влазил" и ничего не "предлагал". Что делал Трамп это как бы не наши проблемы. То, что Зе его не послал, а вроде как подыгрывал ему в разговоре - а как Вы себе представляете дальнейший разговор в случае резкого ответа Зе? Всё же США и Украина - несколько разные весовые категории.P.s. Добавлю, что публикация разговора двух президентов, это событие чрезвычайное. Есть всё же понятие конфиденциальности.