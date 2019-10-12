"усиливать армию" - безусловно. И это должно делать любое гос-во и не только во время войны, а постоянно.
Всё остальное - пустой разговор. Порох "добивался " всего этого 4 года. Результат = 0.
Сколько ещё лет продолжать "добиваться"?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 12 жов, 2019 17:29
"усиливать армию" - безусловно. И это должно делать любое гос-во и не только во время войны, а постоянно.
Всё остальное - пустой разговор. Порох "добивался " всего этого 4 года. Результат = 0.
Сколько ещё лет продолжать "добиваться"?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 12 жов, 2019 18:18
Где сказано, что Президент не имеет права "вмешиваться в выборный процесс местных громад"?
Смещать/заменять мэра он не может, но выступать против/в поддержку определенного кандидата - вполне.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 12 жов, 2019 18:18
Израиль добивается много десятков лет своего существования. Разве это повод прекращать добиваться ?
Я понимаю, вам проще "Кац предлагает сдаться". Но к вам придёт не Россия из телевизора, а условный Моторола из ДНР
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 12 жов, 2019 18:27
"Не просматривается", но Вы такой вывод делаете. "Совокупность" Вы не указали.
Зе никуда не "влазил" и ничего не "предлагал". Что делал Трамп это как бы не наши проблемы. То, что Зе его не послал, а вроде как подыгрывал ему в разговоре - а как Вы себе представляете дальнейший разговор в случае резкого ответа Зе? Всё же США и Украина - несколько разные весовые категории.
P.s. Добавлю, что публикация разговора двух президентов, это событие чрезвычайное. Есть всё же понятие конфиденциальности.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 12 жов, 2019 18:34
Он мог просто вежливо отказаться. Мол, у нас закон и его надо соблюдать.
Но он назвал Трампа учителем, сказал, что новый прокурор будет на 100% его человеком.
Если вы этого не видите, то это ваши проблемы.
Ну и да, переписывание истории с вашей стороны
А про разные весовые категории, так я ранее писал, что ЗЕ! влез в чужую драку, влез сам. Не надо было ему туда влазить.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 12 жов, 2019 18:44
Уже много раз говорил - аналогии с Израилем неверны. Израиль добивается только одного - признания со стороны окружающих его арабских стран своего права на существование. По отношению к арабам,проживающим на его территории, никогда не было лозунгов: "Чемодан, вокзал, ..." и никогда не было попыток заставить их, к примеру, отказаться от родного языка.
О сдаче я ни разу не говорил. Разведение войск или учёт каких-то требований (не любых!) жителей Донбасса, это не сдача.
Условия, ограничивающие суверенитет Украины, как приемлемые не рассматриваю.
Добиваться надо реальных и/или жизненно важных вещей.
Даже потеря Донбасса жизненно важной для Украины не является. Хотя, конечно, нежелательна.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 12 жов, 2019 18:56
Так и Украина добивается права на своё существование со стороны РФ.
Только Украина не нападала на РФ, в отличии от Израиля и Палестины
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 12 жов, 2019 18:57
Вам самому не смешно?
Или Вы думаете, что Трамп не в курсе нашей ситуации с "законами"?
"Пароле, пароле ...".
Говорить можно много чего. Надо смотреть на действия. И то бывает недостаточно.
Чего я не вижу, не понял.
Вы не в первый раз об этом пишете. Будьте любезны, укажить в чём заключается "переписывание истории" с моей стороны.
Или это тоже "по совокупности", а конкретно нигде не видно?
Ещё раз. Куда он "влез", да ещё и "сам"?
В разговор с Трампом?
Не надо было разговаривать?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 12 жов, 2019 19:09
Я не shapo, не хочу много разговаривать на тему Израиля.
Но Вы, по-видимому, плохо знаете историю Израиля. Израиль не нападал на Палестину.
РФ, по крайней мере формально, не отрицает право Украины на существование.
Но живя рядом с таким соседом, не стоит об этом забывать.
Кучма очень быстро и резко отреагировал на Тузлу (абсолютно верно!), но и горшки с РФ старался не бить.
О наших внутриполитических ошибках, способствовавших Пу, много раз писал, повторяться не буду.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 12 жов, 2019 19:16
И что Вас удивляет?
Для человека, 20 лет назад уехавшего из Украины и строящего научную карьеру где-то в США, вполне естественно не интересоваться внутренней политикой Украины, а интересоваться сальсой и т.п.
"Ничего не понимаю в экономике" это лёгкое кокетство "ассоциированного профессора на постоянном контракте Питтсбургского университета".
И интересно, почему о таких его высказываниях ни разу не писали, когда он был "В июле 2016 года постановлением Верховной рады Украины назначен членом Совета Нацбанка Украины на пятилетний срок (он стал им от парламента, посредством первого открытого отбора кандидатов в члены Совета НБУ), с октября того же года заместитель главы Совета Нацбанка Украины."
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 12 жов, 2019 19:24, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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