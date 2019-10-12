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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4261426242634264 Додано: Суб 12 жов, 2019 19:19 pesikot написав: Это тот самый мост, который по словам многих "не строится"

Это тот самый мост, который по словам многих "не строится"



Лучше бы взял в кавычки "мост", чем "не строится". Самый обычный путепровод, коими магистрали крупного города должны быть изрезаны вдоль и поперек! Миллиард гривен бюджет на проект!!! Кличко уже всякие ориентиры о добре и зле потерял!



40 млн долларов за 0,15 км. Для сравнения, так называемый Крымский мост обошелся в 4 млрд долларов за 19 км. Соответственно:

- стоимость Шулявского путепровода за 1 метр длины = 40 млн / 150 метров = 267 тыс долларов.

- стоимость т.н. Крымского моста за 1 метр длины = 4000 млн / 19000 метров = 211 тыс долларов.



Не будем даже о радикальных отличиях в техническом плане, разной ширине и известных российских распилах - очевидно, что боксер переплюнул даже кооператив Озеро! Лучше бы взял в кавычки "мост", чем "не строится". Самый обычный путепровод, коими магистрали крупного города должны быть изрезаны вдоль и поперек! Миллиард гривен бюджет на проект!!!Кличко уже всякие ориентиры о добре и зле потерял!40 млн долларов за 0,15 км. Для сравнения, так называемый Крымский мост обошелся в 4 млрд долларов за 19 км. Соответственно:- стоимость Шулявского путепровода за 1 метр длины = 40 млн / 150 метров = 267 тыс долларов.- стоимость т.н. Крымского моста за 1 метр длины = 4000 млн / 19000 метров = 211 тыс долларов.Не будем даже о радикальных отличиях в техническом плане, разной ширине и известных российских распилах - очевидно, что боксер переплюнул даже кооператив Озеро! zРадио

Повідомлень: 3815 З нами з: 02.05.18 Подякував: 808 раз. Подякували: 1901 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 жов, 2019 19:35 zРадио написав: pesikot написав: Это тот самый мост, который по словам многих "не строится"

Это тот самый мост, который по словам многих "не строится"



Лучше бы взял в кавычки "мост", чем "не строится". Самый обычный путепровод, коими магистрали крупного города должны быть изрезаны вдоль и поперек! Миллиард гривен бюджет на проект!!! Кличко уже всякие ориентиры о добре и зле потерял!



40 млн долларов за 0,15 км. Для сравнения, так называемый Крымский мост обошелся в 4 млрд долларов за 19 км. Соответственно:

- стоимость Шулявского путепровода за 1 метр длины = 40 млн / 150 метров = 267 тыс долларов.

- стоимость т.н. Крымского моста за 1 метр длины = 4000 млн / 19000 метров = 211 тыс долларов.



Не будем даже о радикальных отличиях в техническом плане, разной ширине и известных российских распилах - очевидно, что боксер переплюнул даже кооператив Озеро! Лучше бы взял в кавычки "мост", чем "не строится". Самый обычный путепровод, коими магистрали крупного города должны быть изрезаны вдоль и поперек! Миллиард гривен бюджет на проект!!!Кличко уже всякие ориентиры о добре и зле потерял!40 млн долларов за 0,15 км. Для сравнения, так называемый Крымский мост обошелся в 4 млрд долларов за 19 км. Соответственно:- стоимость Шулявского путепровода за 1 метр длины = 40 млн / 150 метров = 267 тыс долларов.- стоимость т.н. Крымского моста за 1 метр длины = 4000 млн / 19000 метров = 211 тыс долларов.Не будем даже о радикальных отличиях в техническом плане, разной ширине и известных российских распилах - очевидно, что боксер переплюнул даже кооператив Озеро!

Зрадофіл, як завжди, забрехався:

Протяженность перехода составляет 19 км, из них 11,5 км пройдет по суше, в том числе по острову Тузла, а 7,5 км - над морем. Зрадофіл, як завжди, забрехався: andrijk777

Повідомлень: 1622 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 жов, 2019 20:00 andrijk777 написав: Зрадофіл, як завжди, забрехався:

Протяженность перехода составляет 19 км, из них 11,5 км пройдет по суше, в том числе по острову Тузла, а 7,5 км - над морем. Зрадофіл, як завжди, забрехався:



Провокатор, как обычно, ни в чем не разбирается, но на других сикается - Шулявский путепровод вообще ВЕСЬ проходит по суше, а пролет над Проспектом Победы составляет "целых" 30 метров из 150 Провокатор, как обычно, ни в чем не разбирается, но на других сикается - Шулявский путепровод вообщепроходит по суше, а пролет над Проспектом Победы составляет "целых"из 150 zРадио

Повідомлень: 3815 З нами з: 02.05.18 Подякував: 808 раз. Подякували: 1901 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 жов, 2019 20:12 andrijk777

не знаю шо там нарахував зрадіо але найдовший МОРСЬКИЙ міст довжиною 55 км обійшовся в 200 лярдів баксів. або десь по 40 тищ за 1 м.

https://youtu.be/KqLncpuQRUU

але китайців звісно ніхто не запросить будувати. не знаю шо там нарахував зрадіо але найдовший МОРСЬКИЙ міст довжиною 55 км обійшовся в 200 лярдів баксів. або десь по 40 тищ за 1 м.але китайців звісно ніхто не запросить будувати. mephala Повідомлень: 5665 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 673 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 жов, 2019 20:31 zРадио написав: andrijk777 написав: Зрадофіл, як завжди, забрехався:

Протяженность перехода составляет 19 км, из них 11,5 км пройдет по суше, в том числе по острову Тузла, а 7,5 км - над морем. Зрадофіл, як завжди, забрехався:



Провокатор, как обычно, ни в чем не разбирается, но на других сикается - Шулявский путепровод вообще ВЕСЬ проходит по суше, а пролет над Проспектом Победы составляет "целых" 30 метров из 150 Провокатор, как обычно, ни в чем не разбирается, но на других сикается - Шулявский путепровод вообщепроходит по суше, а пролет над Проспектом Победы составляет "целых"из 150

В Криму 11,5 км по суше - це звичайна дорога, а не міст!



Шулявський шляхопровід був побудований в 1964 році. Його довжина становить 295 метрів, ширина - від 14 до 21 метра.

Тут теж збрехав. В Криму 11,5 км по суше - це звичайна дорога, а не міст!Тут теж збрехав. andrijk777

Повідомлень: 1622 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4261426242634264 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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