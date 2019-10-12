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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4261426242634264
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 19:19

  pesikot написав:Это тот самый мост, который по словам многих "не строится" :)


Лучше бы взял в кавычки "мост", чем "не строится". Самый обычный путепровод, коими магистрали крупного города должны быть изрезаны вдоль и поперек! Миллиард гривен бюджет на проект!!! :shock: :shock: :shock: Кличко уже всякие ориентиры о добре и зле потерял!

40 млн долларов за 0,15 км. Для сравнения, так называемый Крымский мост обошелся в 4 млрд долларов за 19 км. Соответственно:
- стоимость Шулявского путепровода за 1 метр длины = 40 млн / 150 метров = 267 тыс долларов.
- стоимость т.н. Крымского моста за 1 метр длины = 4000 млн / 19000 метров = 211 тыс долларов.

Не будем даже о радикальных отличиях в техническом плане, разной ширине и известных российских распилах - очевидно, что боксер переплюнул даже кооператив Озеро!
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 19:35

  zРадио написав:
  pesikot написав:Это тот самый мост, который по словам многих "не строится" :)


Лучше бы взял в кавычки "мост", чем "не строится". Самый обычный путепровод, коими магистрали крупного города должны быть изрезаны вдоль и поперек! Миллиард гривен бюджет на проект!!! :shock: :shock: :shock: Кличко уже всякие ориентиры о добре и зле потерял!

40 млн долларов за 0,15 км. Для сравнения, так называемый Крымский мост обошелся в 4 млрд долларов за 19 км. Соответственно:
- стоимость Шулявского путепровода за 1 метр длины = 40 млн / 150 метров = 267 тыс долларов.
- стоимость т.н. Крымского моста за 1 метр длины = 4000 млн / 19000 метров = 211 тыс долларов.

Не будем даже о радикальных отличиях в техническом плане, разной ширине и известных российских распилах - очевидно, что боксер переплюнул даже кооператив Озеро!

Зрадофіл, як завжди, забрехався:
Протяженность перехода составляет 19 км, из них 11,5 км пройдет по суше, в том числе по острову Тузла, а 7,5 км - над морем.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 20:00

  andrijk777 написав:Зрадофіл, як завжди, забрехався:
Протяженность перехода составляет 19 км, из них 11,5 км пройдет по суше, в том числе по острову Тузла, а 7,5 км - над морем.


Провокатор, как обычно, ни в чем не разбирается, но на других сикается - Шулявский путепровод вообще ВЕСЬ проходит по суше, а пролет над Проспектом Победы составляет "целых" 30 метров из 150 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 20:12

andrijk777
не знаю шо там нарахував зрадіо але найдовший МОРСЬКИЙ міст довжиною 55 км обійшовся в 200 лярдів баксів. або десь по 40 тищ за 1 м.
https://youtu.be/KqLncpuQRUU
але китайців звісно ніхто не запросить будувати.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 20:31

  zРадио написав:
  andrijk777 написав:Зрадофіл, як завжди, забрехався:
Протяженность перехода составляет 19 км, из них 11,5 км пройдет по суше, в том числе по острову Тузла, а 7,5 км - над морем.


Провокатор, как обычно, ни в чем не разбирается, но на других сикается - Шулявский путепровод вообще ВЕСЬ проходит по суше, а пролет над Проспектом Победы составляет "целых" 30 метров из 150 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

В Криму 11,5 км по суше - це звичайна дорога, а не міст!

Шулявський шляхопровід був побудований в 1964 році. Його довжина становить 295 метрів, ширина - від 14 до 21 метра.

Тут теж збрехав.
andrijk777
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