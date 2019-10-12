Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:Это тот самый мост, который по словам многих "не строится"
Лучше бы взял в кавычки "мост", чем "не строится". Самый обычный путепровод, коими магистрали крупного города должны быть изрезаны вдоль и поперек! Миллиард гривен бюджет на проект!!! Кличко уже всякие ориентиры о добре и зле потерял!
40 млн долларов за 0,15 км. Для сравнения, так называемый Крымский мост обошелся в 4 млрд долларов за 19 км. Соответственно: - стоимость Шулявского путепровода за 1 метр длины = 40 млн / 150 метров = 267 тыс долларов. - стоимость т.н. Крымского моста за 1 метр длины = 4000 млн / 19000 метров = 211 тыс долларов.
Не будем даже о радикальных отличиях в техническом плане, разной ширине и известных российских распилах - очевидно, что боксер переплюнул даже кооператив Озеро!
pesikot написав:Это тот самый мост, который по словам многих "не строится"
Лучше бы взял в кавычки "мост", чем "не строится". Самый обычный путепровод, коими магистрали крупного города должны быть изрезаны вдоль и поперек! Миллиард гривен бюджет на проект!!! Кличко уже всякие ориентиры о добре и зле потерял!
40 млн долларов за 0,15 км. Для сравнения, так называемый Крымский мост обошелся в 4 млрд долларов за 19 км. Соответственно: - стоимость Шулявского путепровода за 1 метр длины = 40 млн / 150 метров = 267 тыс долларов. - стоимость т.н. Крымского моста за 1 метр длины = 4000 млн / 19000 метров = 211 тыс долларов.
Не будем даже о радикальных отличиях в техническом плане, разной ширине и известных российских распилах - очевидно, что боксер переплюнул даже кооператив Озеро!
Зрадофіл, як завжди, забрехався:
Протяженность перехода составляет 19 км, из них 11,5 км пройдет по суше, в том числе по острову Тузла, а 7,5 км - над морем.
andrijk777 не знаю шо там нарахував зрадіо але найдовший МОРСЬКИЙ міст довжиною 55 км обійшовся в 200 лярдів баксів. або десь по 40 тищ за 1 м. https://youtu.be/KqLncpuQRUU але китайців звісно ніхто не запросить будувати.