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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4262426342644265> Додано: Суб 12 жов, 2019 19:19 pesikot написав: Это тот самый мост, который по словам многих "не строится"

Это тот самый мост, который по словам многих "не строится"



Лучше бы взял в кавычки "мост", чем "не строится". Самый обычный путепровод, коими магистрали крупного города должны быть изрезаны вдоль и поперек! Миллиард гривен бюджет на проект!!! Кличко уже всякие ориентиры о добре и зле потерял!



40 млн долларов за 0,15 км. Для сравнения, так называемый Крымский мост обошелся в 4 млрд долларов за 19 км. Соответственно:

- стоимость Шулявского путепровода за 1 метр длины = 40 млн / 150 метров = 267 тыс долларов.

- стоимость т.н. Крымского моста за 1 метр длины = 4000 млн / 19000 метров = 211 тыс долларов.



Не будем даже о радикальных отличиях в техническом плане, разной ширине и известных российских распилах - очевидно, что боксер переплюнул даже кооператив Озеро! Лучше бы взял в кавычки "мост", чем "не строится". Самый обычный путепровод, коими магистрали крупного города должны быть изрезаны вдоль и поперек! Миллиард гривен бюджет на проект!!!Кличко уже всякие ориентиры о добре и зле потерял!40 млн долларов за 0,15 км. Для сравнения, так называемый Крымский мост обошелся в 4 млрд долларов за 19 км. Соответственно:- стоимость Шулявского путепровода за 1 метр длины = 40 млн / 150 метров = 267 тыс долларов.- стоимость т.н. Крымского моста за 1 метр длины = 4000 млн / 19000 метров = 211 тыс долларов.Не будем даже о радикальных отличиях в техническом плане, разной ширине и известных российских распилах - очевидно, что боксер переплюнул даже кооператив Озеро! zРадио

Повідомлень: 3817 З нами з: 02.05.18 Подякував: 808 раз. Подякували: 1901 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 жов, 2019 19:35 zРадио написав: pesikot написав: Это тот самый мост, который по словам многих "не строится"

Это тот самый мост, который по словам многих "не строится"



Лучше бы взял в кавычки "мост", чем "не строится". Самый обычный путепровод, коими магистрали крупного города должны быть изрезаны вдоль и поперек! Миллиард гривен бюджет на проект!!! Кличко уже всякие ориентиры о добре и зле потерял!



40 млн долларов за 0,15 км. Для сравнения, так называемый Крымский мост обошелся в 4 млрд долларов за 19 км. Соответственно:

- стоимость Шулявского путепровода за 1 метр длины = 40 млн / 150 метров = 267 тыс долларов.

- стоимость т.н. Крымского моста за 1 метр длины = 4000 млн / 19000 метров = 211 тыс долларов.



Не будем даже о радикальных отличиях в техническом плане, разной ширине и известных российских распилах - очевидно, что боксер переплюнул даже кооператив Озеро! Лучше бы взял в кавычки "мост", чем "не строится". Самый обычный путепровод, коими магистрали крупного города должны быть изрезаны вдоль и поперек! Миллиард гривен бюджет на проект!!!Кличко уже всякие ориентиры о добре и зле потерял!40 млн долларов за 0,15 км. Для сравнения, так называемый Крымский мост обошелся в 4 млрд долларов за 19 км. Соответственно:- стоимость Шулявского путепровода за 1 метр длины = 40 млн / 150 метров = 267 тыс долларов.- стоимость т.н. Крымского моста за 1 метр длины = 4000 млн / 19000 метров = 211 тыс долларов.Не будем даже о радикальных отличиях в техническом плане, разной ширине и известных российских распилах - очевидно, что боксер переплюнул даже кооператив Озеро!

Зрадофіл, як завжди, забрехався:

Протяженность перехода составляет 19 км, из них 11,5 км пройдет по суше, в том числе по острову Тузла, а 7,5 км - над морем. Зрадофіл, як завжди, забрехався: andrijk777

Повідомлень: 1622 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 жов, 2019 20:00 andrijk777 написав: Зрадофіл, як завжди, забрехався:

Протяженность перехода составляет 19 км, из них 11,5 км пройдет по суше, в том числе по острову Тузла, а 7,5 км - над морем. Зрадофіл, як завжди, забрехався:



Провокатор, как обычно, ни в чем не разбирается, но на других сикается - Шулявский путепровод вообще ВЕСЬ проходит по суше, а пролет над Проспектом Победы составляет "целых" 30 метров из 150 Провокатор, как обычно, ни в чем не разбирается, но на других сикается - Шулявский путепровод вообщепроходит по суше, а пролет над Проспектом Победы составляет "целых"из 150 zРадио

Повідомлень: 3817 З нами з: 02.05.18 Подякував: 808 раз. Подякували: 1901 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 жов, 2019 20:12 andrijk777

не знаю шо там нарахував зрадіо але найдовший МОРСЬКИЙ міст довжиною 55 км обійшовся в 200 лярдів баксів. або десь по 40 тищ за 1 м.

https://youtu.be/KqLncpuQRUU

але китайців звісно ніхто не запросить будувати. не знаю шо там нарахував зрадіо але найдовший МОРСЬКИЙ міст довжиною 55 км обійшовся в 200 лярдів баксів. або десь по 40 тищ за 1 м.але китайців звісно ніхто не запросить будувати. mephala Повідомлень: 5666 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 673 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 жов, 2019 20:31 zРадио написав: andrijk777 написав: Зрадофіл, як завжди, забрехався:

Протяженность перехода составляет 19 км, из них 11,5 км пройдет по суше, в том числе по острову Тузла, а 7,5 км - над морем. Зрадофіл, як завжди, забрехався:



Провокатор, как обычно, ни в чем не разбирается, но на других сикается - Шулявский путепровод вообще ВЕСЬ проходит по суше, а пролет над Проспектом Победы составляет "целых" 30 метров из 150 Провокатор, как обычно, ни в чем не разбирается, но на других сикается - Шулявский путепровод вообщепроходит по суше, а пролет над Проспектом Победы составляет "целых"из 150

В Криму 11,5 км по суше - це звичайна дорога, а не міст!



Шулявський шляхопровід був побудований в 1964 році. Його довжина становить 295 метрів, ширина - від 14 до 21 метра.

Тут теж збрехав. В Криму 11,5 км по суше - це звичайна дорога, а не міст!Тут теж збрехав. andrijk777

Повідомлень: 1622 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 жов, 2019 21:05 ЛАД написав: Schmit написав: ЛАД написав: Так и не видно предложений от "патриотов",что надо делать. Так и не видно предложений от "патриотов",что надо делать.

Дальше усиливать армию. Не сдавать позиций.

Добиваться выполнения Минска по дорожной карте Пороха, которую уже согласовали европейские партнеры с вводом миротворцев на неподконтрольную территорию границу Украины. Дальше усиливать армию. Не сдавать позиций.Добиваться выполнения Минска по дорожной карте Пороха, которую уже согласовали европейские партнеры с вводом миротворцев на неподконтрольную территорию границу Украины.

"усиливать армию" - безусловно. И это должно делать любое гос-во и не только во время войны, а постоянно.

Всё остальное - пустой разговор. Порох "добивался " всего этого 4 года. Результат = 0.

Сколько ещё лет продолжать "добиваться"? "усиливать армию" - безусловно. И это должно делать любое гос-во и не только во время войны, а постоянно.Всё остальное - пустой разговор. Порох "добивался " всего этого 4 года. Результат = 0.Сколько ещё лет продолжать "добиваться"?

Усиление сейчас занятно происходит.

Интервью в студии с двумя атошниками - капитан и сержант 54 мехбригады.

Чётко и прямо: с формой и т.п. конечно стало лучше на порядок, а вот с техникой ...

Бумагомарательство и бюрократизм после завершения активной фазы боёв вернулись на прежний уровень. Вместе с бюрократами и *покраской заборов* вместо боевой подготовки.

Пошутили даже всерьёз, что волонтерам теперь принтеры заказывают.



Кстати, такие интервью очень информативны...

Когда поднялся вопрос о последней удачной *акции* бригады, то журналист упомянул подбитый грузовик с боеприпасами, а капитан (специализирующийся по целенаведению или сопровождению, он это туманно так намекнул), усмехнувшись, указал на поражение 22-х!!!! единиц техники.

Арта - сила. Молодцы!



Капитан отмечает День защитника, а его отец - 23 февраля. И утверждает, что ничего этакого в этом вообще не видит.



Правда, неловкая картинка получилась: оба говорят, что все спецы, которые отлично умели работать, после расцвета бумагомарательства и покраски заборов стали увольняться.

А они ведь остались))

То есть оговорились - не все, а почти все.



Ещё нюанс по теме отношения местных: одни - хорошо, другие ... бывает после нашей ответки появляются женщины в траурных платках ... с чего им нас любить. Усиление сейчас занятно происходит.Интервью в студии с двумя атошниками - капитан и сержант 54 мехбригады.Чётко и прямо: с формой и т.п. конечно стало лучше на порядок, а вот с техникой ...Бумагомарательство и бюрократизм после завершения активной фазы боёв вернулись на прежний уровень. Вместе с бюрократами и *покраской заборов* вместо боевой подготовки.Пошутили даже всерьёз, что волонтерам теперь принтеры заказывают.Кстати, такие интервью очень информативны...Когда поднялся вопрос о последней удачной *акции* бригады, то журналист упомянул подбитый грузовик с боеприпасами, а капитан (специализирующийся по целенаведению или сопровождению, он это туманно так намекнул), усмехнувшись, указал на поражение 22-х!!!! единиц техники.Арта - сила. Молодцы!Капитан отмечает День защитника, а его отец - 23 февраля. И утверждает, что ничего этакого в этом вообще не видит.Правда, неловкая картинка получилась: оба говорят, что все спецы, которые отлично умели работать, после расцвета бумагомарательства и покраски заборов стали увольняться.А они ведь остались))То есть оговорились - не все, а почти все.Ещё нюанс по теме отношения местных: одни - хорошо, другие ... бывает после нашей ответки появляются женщины в траурных платках ... с чего им нас любить. detroytred

Повідомлень: 22236 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 жов, 2019 21:07 ЛАД написав: pesikot написав: Так и Украина добивается права на своё существование со стороны РФ.

Только Украина не нападала на РФ, в отличии от Израиля и Палестины Так и Украина добивается права на своё существование со стороны РФ.Только Украина не нападала на РФ, в отличии от Израиля и Палестины



Я не shapo, не хочу много разговаривать на тему Израиля.

Но Вы, по-видимому, плохо знаете историю Израиля. Израиль не нападал на Палестину. Я не shapo, не хочу много разговаривать на тему Израиля.Но Вы, по-видимому, плохо знаете историю Израиля. Израильна Палестину.



Эти "знатоки" вообще не знают элементарных вещей кроме того что почерпнули в википедии.

На удивление у местных нациков не только этого форума стало популярным сравнение Украины то с арабами ПА, то с Израилем.

Видимо, избрание еврея президентом подействовало. Эти "знатоки" вообще не знают элементарных вещей кроме того что почерпнули в википедии.На удивление у местных нациков не только этого форума стало популярным сравнение Украины то с арабами ПА, то с Израилем.Видимо, избрание еврея президентом подействовало. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2114 З нами з: 29.05.18 Подякував: 81 раз. Подякували: 520 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 жов, 2019 21:07 Faceless написав: ЛАД написав: Faceless написав: .....

Ну вы и перекрутили.

Посыл совершенно другой. Закончить боевые действия поражением, ценой потери суверенитета - - означает, что все тысячи погибших погибли зря. Стоит ли стремление сохранить суверенитет продолжения конфликта, и, вероятно, неизбежных новых жертв - вот, собственно, тот вопрос, ответ на который и говорит, человек капитулянт, для которого суверенитет государства ничего не значит, или нет. .....Ну вы и перекрутили.Посыл совершенно другой. Закончить боевые действия поражением, ценой потери суверенитета - - означает, что все тысячи погибших погибли зря. Стоит ли стремление сохранить суверенитет продолжения конфликта, и, вероятно, неизбежных новых жертв - вот, собственно, тот вопрос, ответ на который и говорит, человек капитулянт, для которого суверенитет государства ничего не значит, или нет.

Простите, но я ничего не перекрутил.

Где (в чём) Вы увидели "поражение, потерю суверенитета"?

Пока что я этого в упор не вижу.

Буду благодарен, если Вы покажете, и соглашусь с Вами.



P.s. И даже не буду спорить о степени нашего суверенитета сегодня. Хотя до настоящего суверенитета нам ещё довольно далеко.

28 лет тому назад мы, похоже, были к нему значительно ближе. Простите, но я ничего не перекрутил.Где (в чём) Вы увидели "поражение, потерю суверенитета"?Пока что я этого в упор не вижу.Буду благодарен, если Вы покажете, и соглашусь с Вами.P.s. И даже не буду спорить о степени нашего суверенитета сегодня. Хотя до настоящего суверенитета нам ещё довольно далеко.28 лет тому назад мы, похоже, были к нему значительно ближе.



Сдача позиций - и буквально, на фронте (и это при том, что противоположная сторона никогда не выполняла и не выполняет договорённостей, а периоды "тишины" используют для внезапных обстрелов наших позиций и укрепления своих), и на международной арене - это поражения. А поражения, шаг за шагом, приводят все большим и большим потерям суверенитета (да, тут и без того все плохо, хотя насчёт 28 лет назад не могу согласиться).

Боевики не являются и не являлись стороной каких либо соглашений, а РФ как не признавала, так и не признает наличия своих войск в ордло. Соответственно, все "разведения войск" это по сути одностороннее отступление, сдача своих укрепленных позиций, и что самое абсурдное - добровольно, а не вынуждено в результате боев. Не хочу из себя строить диванного генерала, но именно так я вижу ситуацию, и не буду ничего однозначно утверждать, но допускаю, что это несёт в себе риски того, что противник тупо продвинется вперёд, не встречая никакого сопротивления, и займёт наши бышие позиции. Они то ничем не рискуют. Они получат лёгкую победу, и все. И что в таком случае будет со стороны всех европейских советчиков тоже несложно предположить - глубочайшая озабоченность, которой мы, как последние лохи, добровольно сдавшие позиции, сможем обтереться, в это время рашка будет покатываться со смеху и говорить - ну а мы что, мы ж ничего, мы ж ни при чем.

Есть хоть один рычаг, инструмент, который хоть как то уменьшает вероятность такого хода событий?

О внесении каких то правок в Конституцию в угоду рашке и её террористам вообще не говорю - это уже даже будет не вероятным развитием событий, а непосредственной сдачей национальных интересов и потерей суверенитета.

Именно эти опасения и являются основной причиной, почему Зеленскому предъявляются требования и претензии и агитируют за вече на майдане, а вовсе не "истерики порохоботов", как некоторые пытаются это подать.



Потому та цитата, что вы её привели выше, это просто вырванные из контекста слова, а ваше саркастичное "будем воевать, потому что много денег вложено" это перекручивание смысла, как и "будем воевать, чтобы жертв было ещё больше". Сложить оружие и добровольно встать под пули - не способ уменьшить жертвы. Сдача позиций - и буквально, на фронте (и это при том, что противоположная сторона никогда не выполняла и не выполняет договорённостей, а периоды "тишины" используют для внезапных обстрелов наших позиций и укрепления своих), и на международной арене - это поражения. А поражения, шаг за шагом, приводят все большим и большим потерям суверенитета (да, тут и без того все плохо, хотя насчёт 28 лет назад не могу согласиться).Боевики не являются и не являлись стороной каких либо соглашений, а РФ как не признавала, так и не признает наличия своих войск в ордло. Соответственно, все "разведения войск" это по сути одностороннее отступление, сдача своих укрепленных позиций, и что самое абсурдное - добровольно, а не вынуждено в результате боев. Не хочу из себя строить диванного генерала, но именно так я вижу ситуацию, и не буду ничего однозначно утверждать, но допускаю, что это несёт в себе риски того, что противник тупо продвинется вперёд, не встречая никакого сопротивления, и займёт наши бышие позиции. Они то ничем не рискуют. Они получат лёгкую победу, и все. И что в таком случае будет со стороны всех европейских советчиков тоже несложно предположить - глубочайшая озабоченность, которой мы, как последние лохи, добровольно сдавшие позиции, сможем обтереться, в это время рашка будет покатываться со смеху и говорить - ну а мы что, мы ж ничего, мы ж ни при чем.Есть хоть один рычаг, инструмент, который хоть как то уменьшает вероятность такого хода событий?О внесении каких то правок в Конституцию в угоду рашке и её террористам вообще не говорю - это уже даже будет не вероятным развитием событий, а непосредственной сдачей национальных интересов и потерей суверенитета.Именно эти опасения и являются основной причиной, почему Зеленскому предъявляются требования и претензии и агитируют за вече на майдане, а вовсе не "истерики порохоботов", как некоторые пытаются это подать.Потому та цитата, что вы её привели выше, это просто вырванные из контекста слова, а ваше саркастичное "будем воевать, потому что много денег вложено" это перекручивание смысла, как и "будем воевать, чтобы жертв было ещё больше". Сложить оружие и добровольно встать под пули - не способ уменьшить жертвы.



1. Прошу прощения за задержку с ответом. Хотел ответить подробнее, а времени не было. Хотя вряд ли это имеет смысл (не из-за Вас).



2. Перекручиваете всё же Вы.

У меня нигде не было призывов "Сложить оружие и добровольно встать под пули".



Нарушения договоренностей были наверняка с обеих сторон. Всё друг другу не доверяют. И это совершенно естественно.

Риски, "что противник тупо продвинется вперёд" действительно, есть. Но такие же риски и для другой стороны.

Но любая договоренность это риск. Вопрос в величине этого риска.

Когда наши радикалы требуют выборов только после вывода войск, роспуска всех вооруженных формирований и контроля границы, то для противника это равносильно полной и безоговорочной капитуляции, причем, без военного поражения, добровольно. Понятно, что такого никогда не будет.

Что, к примеру, Билецкий верит в военную победу, простите, не верю.

Т.о. это равносильно требованиям продолжать войну бесконечно.

Желать и требовать такого могут только люди, по тем или иным причинам заинтересованные в продолжении войны.



Разведение войск это всё же не сдача позиций, не отступление и, тем более, не поражение. Это отход на заранее подготовленные позиции и шанс на мирное разрешение конфликта.



О правках Конституции.

Смотря какие правки.

Правки, ограничивающие суверенитет, действительно, недопустимы.

Какие-то правки, учитывающие реальные интересы Донбасса, в принципе, возможны.

Хотя это проще и лучше сделать через специальные законы.

Амнистия и отказ от любых ущемлений в правах, если мы хотим вернуть Донбасс, необходимы. Если требовать наказания всех, кто взял в руки оружие, то о Донбассе можно забыть. Сажать десятки тысяч людей нереально. Такое возможно только в случае военной победы.



Да, "вече на майдане" это не "истерики порохоботов". Но это провокации людей, заинтересованных в продолжении войны. Непосредственные участники (и даже часть публичных организаторов) могут быть искренними, но истинные вдохновители ...



Прошу прощения за возможную сумбурность. Пишу с телефона, это всё же не удобно. 1. Прошу прощения за задержку с ответом. Хотел ответить подробнее, а времени не было. Хотя вряд ли это имеет смысл (не из-за Вас).2. Перекручиваете всё же Вы.У меня нигде не было призывов "Сложить оружие и добровольно встать под пули".Нарушения договоренностей были наверняка с обеих сторон. Всё друг другу не доверяют. И это совершенно естественно.Риски, "что противник тупо продвинется вперёд" действительно, есть. Но такие же риски и для другой стороны.Но любая договоренность это риск. Вопрос в величине этого риска.Когда наши радикалы требуют выборов только после вывода войск, роспуска всех вооруженных формирований и контроля границы, то для противника это равносильно полной и безоговорочной капитуляции, причем, без военного поражения, добровольно. Понятно, что такого никогда не будет.Что, к примеру, Билецкий верит в военную победу, простите, не верю.Т.о. это равносильно требованиям продолжать войну бесконечно.Желать и требовать такого могут только люди, по тем или иным причинам заинтересованные в продолжении войны.Разведение войск это всё же не сдача позиций, не отступление и, тем более, не поражение. Это отход на заранее подготовленные позиции и шанс на мирное разрешение конфликта.О правках Конституции.Смотря какие правки.Правки, ограничивающие суверенитет, действительно, недопустимы.Какие-то правки, учитывающие реальные интересы Донбасса, в принципе, возможны.Хотя это проще и лучше сделать через специальные законы.Амнистия и отказ от любых ущемлений в правах, если мы хотим вернуть Донбасс, необходимы. Если требовать наказания всех, кто взял в руки оружие, то о Донбассе можно забыть. Сажать десятки тысяч людей нереально. Такое возможно только в случае военной победы.Да, "вече на майдане" это не "истерики порохоботов". Но это провокации людей, заинтересованных в продолжении войны. Непосредственные участники (и даже часть публичных организаторов) могут быть искренними, но истинные вдохновители ...Прошу прощения за возможную сумбурность. Пишу с телефона, это всё же не удобно. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14412 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4285 раз. Подякували: 3977 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 жов, 2019 21:09 detroytred написав: Ещё нюанс по теме отношения местных: одни - хорошо, другие ... бывает после нашей ответки появляются женщины в траурных платках ... с чего им нас любить. Ещё нюанс по теме отношения местных: одни - хорошо, другие ... бывает после нашей ответки появляются женщины в траурных платках ... с чего им нас любить.



А вот это зря пишите.

Местные модеры - любители УПА за такое банят. А вот это зря пишите.Местные модеры - любители УПА за такое банят. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2114 З нами з: 29.05.18 Подякував: 81 раз. Подякували: 520 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 жов, 2019 21:11 andrijk777 написав: Шулявський шляхопровід був побудований в 1964 році. Його довжина становить 295 метрів, ширина - від 14 до 21 метра.

Тут теж збрехав. Тут теж збрехав.





Шулявский путепровод полностью перекрыли на время ремонта

К концу 2019 года планируется, в частности, завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/03/17/646168/



Андрийко из луж сегодня не выбирается А все почему - вместо того, чтобы присоединиться к негодованию по поводу очевидного факта коррупции (жертвой которой он является вместе с остальными пересичными), ищет врагов в кругу ее разоблачителей, а не интересантов! Твое дело, конечно, дружок - езди дальше по разбитым дорогам... К концу 2019 года планируется, в частности, завершить работы по строительствуАндрийко из луж сегодня не выбираетсяА все почему - вместо того, чтобы присоединиться к негодованию по поводу очевидного факта коррупции (жертвой которой он является вместе с остальными пересичными), ищет врагов в кругу ее разоблачителей, а не интересантов! Твое дело, конечно, дружок - езди дальше по разбитым дорогам... zРадио

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