Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:Это тот самый мост, который по словам многих "не строится"
Лучше бы взял в кавычки "мост", чем "не строится". Самый обычный путепровод, коими магистрали крупного города должны быть изрезаны вдоль и поперек! Миллиард гривен бюджет на проект!!! Кличко уже всякие ориентиры о добре и зле потерял!
40 млн долларов за 0,15 км. Для сравнения, так называемый Крымский мост обошелся в 4 млрд долларов за 19 км. Соответственно: - стоимость Шулявского путепровода за 1 метр длины = 40 млн / 150 метров = 267 тыс долларов. - стоимость т.н. Крымского моста за 1 метр длины = 4000 млн / 19000 метров = 211 тыс долларов.
Не будем даже о радикальных отличиях в техническом плане, разной ширине и известных российских распилах - очевидно, что боксер переплюнул даже кооператив Озеро!
pesikot написав:Это тот самый мост, который по словам многих "не строится"
Лучше бы взял в кавычки "мост", чем "не строится". Самый обычный путепровод, коими магистрали крупного города должны быть изрезаны вдоль и поперек! Миллиард гривен бюджет на проект!!! Кличко уже всякие ориентиры о добре и зле потерял!
40 млн долларов за 0,15 км. Для сравнения, так называемый Крымский мост обошелся в 4 млрд долларов за 19 км. Соответственно: - стоимость Шулявского путепровода за 1 метр длины = 40 млн / 150 метров = 267 тыс долларов. - стоимость т.н. Крымского моста за 1 метр длины = 4000 млн / 19000 метров = 211 тыс долларов.
Не будем даже о радикальных отличиях в техническом плане, разной ширине и известных российских распилах - очевидно, что боксер переплюнул даже кооператив Озеро!
Зрадофіл, як завжди, забрехався:
Протяженность перехода составляет 19 км, из них 11,5 км пройдет по суше, в том числе по острову Тузла, а 7,5 км - над морем.
andrijk777 не знаю шо там нарахував зрадіо але найдовший МОРСЬКИЙ міст довжиною 55 км обійшовся в 200 лярдів баксів. або десь по 40 тищ за 1 м. https://youtu.be/KqLncpuQRUU але китайців звісно ніхто не запросить будувати.
ЛАД написав:Так и не видно предложений от "патриотов",что надо делать.
Дальше усиливать армию. Не сдавать позиций. Добиваться выполнения Минска по дорожной карте Пороха, которую уже согласовали европейские партнеры с вводом миротворцев на неподконтрольную территорию границу Украины.
"усиливать армию" - безусловно. И это должно делать любое гос-во и не только во время войны, а постоянно. Всё остальное - пустой разговор. Порох "добивался " всего этого 4 года. Результат = 0. Сколько ещё лет продолжать "добиваться"?
Усиление сейчас занятно происходит. Интервью в студии с двумя атошниками - капитан и сержант 54 мехбригады. Чётко и прямо: с формой и т.п. конечно стало лучше на порядок, а вот с техникой ... Бумагомарательство и бюрократизм после завершения активной фазы боёв вернулись на прежний уровень. Вместе с бюрократами и *покраской заборов* вместо боевой подготовки. Пошутили даже всерьёз, что волонтерам теперь принтеры заказывают.
Кстати, такие интервью очень информативны... Когда поднялся вопрос о последней удачной *акции* бригады, то журналист упомянул подбитый грузовик с боеприпасами, а капитан (специализирующийся по целенаведению или сопровождению, он это туманно так намекнул), усмехнувшись, указал на поражение 22-х!!!! единиц техники. Арта - сила. Молодцы!
Капитан отмечает День защитника, а его отец - 23 февраля. И утверждает, что ничего этакого в этом вообще не видит.
Правда, неловкая картинка получилась: оба говорят, что все спецы, которые отлично умели работать, после расцвета бумагомарательства и покраски заборов стали увольняться. А они ведь остались)) То есть оговорились - не все, а почти все.
Ещё нюанс по теме отношения местных: одни - хорошо, другие ... бывает после нашей ответки появляются женщины в траурных платках ... с чего им нас любить.
pesikot написав:Так и Украина добивается права на своё существование со стороны РФ. Только Украина не нападала на РФ, в отличии от Израиля и Палестины
Я не shapo, не хочу много разговаривать на тему Израиля. Но Вы, по-видимому, плохо знаете историю Израиля. Израиль не нападал на Палестину.
Эти "знатоки" вообще не знают элементарных вещей кроме того что почерпнули в википедии. На удивление у местных нациков не только этого форума стало популярным сравнение Украины то с арабами ПА, то с Израилем. Видимо, избрание еврея президентом подействовало.
Faceless написав:..... Ну вы и перекрутили. Посыл совершенно другой. Закончить боевые действия поражением, ценой потери суверенитета - - означает, что все тысячи погибших погибли зря. Стоит ли стремление сохранить суверенитет продолжения конфликта, и, вероятно, неизбежных новых жертв - вот, собственно, тот вопрос, ответ на который и говорит, человек капитулянт, для которого суверенитет государства ничего не значит, или нет.
Простите, но я ничего не перекрутил. Где (в чём) Вы увидели "поражение, потерю суверенитета"? Пока что я этого в упор не вижу. Буду благодарен, если Вы покажете, и соглашусь с Вами.
P.s. И даже не буду спорить о степени нашего суверенитета сегодня. Хотя до настоящего суверенитета нам ещё довольно далеко. 28 лет тому назад мы, похоже, были к нему значительно ближе.
Сдача позиций - и буквально, на фронте (и это при том, что противоположная сторона никогда не выполняла и не выполняет договорённостей, а периоды "тишины" используют для внезапных обстрелов наших позиций и укрепления своих), и на международной арене - это поражения. А поражения, шаг за шагом, приводят все большим и большим потерям суверенитета (да, тут и без того все плохо, хотя насчёт 28 лет назад не могу согласиться). Боевики не являются и не являлись стороной каких либо соглашений, а РФ как не признавала, так и не признает наличия своих войск в ордло. Соответственно, все "разведения войск" это по сути одностороннее отступление, сдача своих укрепленных позиций, и что самое абсурдное - добровольно, а не вынуждено в результате боев. Не хочу из себя строить диванного генерала, но именно так я вижу ситуацию, и не буду ничего однозначно утверждать, но допускаю, что это несёт в себе риски того, что противник тупо продвинется вперёд, не встречая никакого сопротивления, и займёт наши бышие позиции. Они то ничем не рискуют. Они получат лёгкую победу, и все. И что в таком случае будет со стороны всех европейских советчиков тоже несложно предположить - глубочайшая озабоченность, которой мы, как последние лохи, добровольно сдавшие позиции, сможем обтереться, в это время рашка будет покатываться со смеху и говорить - ну а мы что, мы ж ничего, мы ж ни при чем. Есть хоть один рычаг, инструмент, который хоть как то уменьшает вероятность такого хода событий? О внесении каких то правок в Конституцию в угоду рашке и её террористам вообще не говорю - это уже даже будет не вероятным развитием событий, а непосредственной сдачей национальных интересов и потерей суверенитета. Именно эти опасения и являются основной причиной, почему Зеленскому предъявляются требования и претензии и агитируют за вече на майдане, а вовсе не "истерики порохоботов", как некоторые пытаются это подать.
Потому та цитата, что вы её привели выше, это просто вырванные из контекста слова, а ваше саркастичное "будем воевать, потому что много денег вложено" это перекручивание смысла, как и "будем воевать, чтобы жертв было ещё больше". Сложить оружие и добровольно встать под пули - не способ уменьшить жертвы.
1. Прошу прощения за задержку с ответом. Хотел ответить подробнее, а времени не было. Хотя вряд ли это имеет смысл (не из-за Вас).
2. Перекручиваете всё же Вы. У меня нигде не было призывов "Сложить оружие и добровольно встать под пули".
Нарушения договоренностей были наверняка с обеих сторон. Всё друг другу не доверяют. И это совершенно естественно. Риски, "что противник тупо продвинется вперёд" действительно, есть. Но такие же риски и для другой стороны. Но любая договоренность это риск. Вопрос в величине этого риска. Когда наши радикалы требуют выборов только после вывода войск, роспуска всех вооруженных формирований и контроля границы, то для противника это равносильно полной и безоговорочной капитуляции, причем, без военного поражения, добровольно. Понятно, что такого никогда не будет. Что, к примеру, Билецкий верит в военную победу, простите, не верю. Т.о. это равносильно требованиям продолжать войну бесконечно. Желать и требовать такого могут только люди, по тем или иным причинам заинтересованные в продолжении войны.
Разведение войск это всё же не сдача позиций, не отступление и, тем более, не поражение. Это отход на заранее подготовленные позиции и шанс на мирное разрешение конфликта.
О правках Конституции. Смотря какие правки. Правки, ограничивающие суверенитет, действительно, недопустимы. Какие-то правки, учитывающие реальные интересы Донбасса, в принципе, возможны. Хотя это проще и лучше сделать через специальные законы. Амнистия и отказ от любых ущемлений в правах, если мы хотим вернуть Донбасс, необходимы. Если требовать наказания всех, кто взял в руки оружие, то о Донбассе можно забыть. Сажать десятки тысяч людей нереально. Такое возможно только в случае военной победы.
Да, "вече на майдане" это не "истерики порохоботов". Но это провокации людей, заинтересованных в продолжении войны. Непосредственные участники (и даже часть публичных организаторов) могут быть искренними, но истинные вдохновители ...
Прошу прощения за возможную сумбурность. Пишу с телефона, это всё же не удобно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Андрийко из луж сегодня не выбирается А все почему - вместо того, чтобы присоединиться к негодованию по поводу очевидного факта коррупции (жертвой которой он является вместе с остальными пересичными), ищет врагов в кругу ее разоблачителей, а не интересантов! Твое дело, конечно, дружок - езди дальше по разбитым дорогам...