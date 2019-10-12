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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4262426342644265>
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 19:19

  pesikot написав:Это тот самый мост, который по словам многих "не строится" :)


Лучше бы взял в кавычки "мост", чем "не строится". Самый обычный путепровод, коими магистрали крупного города должны быть изрезаны вдоль и поперек! Миллиард гривен бюджет на проект!!! :shock: :shock: :shock: Кличко уже всякие ориентиры о добре и зле потерял!

40 млн долларов за 0,15 км. Для сравнения, так называемый Крымский мост обошелся в 4 млрд долларов за 19 км. Соответственно:
- стоимость Шулявского путепровода за 1 метр длины = 40 млн / 150 метров = 267 тыс долларов.
- стоимость т.н. Крымского моста за 1 метр длины = 4000 млн / 19000 метров = 211 тыс долларов.

Не будем даже о радикальных отличиях в техническом плане, разной ширине и известных российских распилах - очевидно, что боксер переплюнул даже кооператив Озеро!
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 19:35

  zРадио написав:
  pesikot написав:Это тот самый мост, который по словам многих "не строится" :)


Лучше бы взял в кавычки "мост", чем "не строится". Самый обычный путепровод, коими магистрали крупного города должны быть изрезаны вдоль и поперек! Миллиард гривен бюджет на проект!!! :shock: :shock: :shock: Кличко уже всякие ориентиры о добре и зле потерял!

40 млн долларов за 0,15 км. Для сравнения, так называемый Крымский мост обошелся в 4 млрд долларов за 19 км. Соответственно:
- стоимость Шулявского путепровода за 1 метр длины = 40 млн / 150 метров = 267 тыс долларов.
- стоимость т.н. Крымского моста за 1 метр длины = 4000 млн / 19000 метров = 211 тыс долларов.

Не будем даже о радикальных отличиях в техническом плане, разной ширине и известных российских распилах - очевидно, что боксер переплюнул даже кооператив Озеро!

Зрадофіл, як завжди, забрехався:
Протяженность перехода составляет 19 км, из них 11,5 км пройдет по суше, в том числе по острову Тузла, а 7,5 км - над морем.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 20:00

  andrijk777 написав:Зрадофіл, як завжди, забрехався:
Протяженность перехода составляет 19 км, из них 11,5 км пройдет по суше, в том числе по острову Тузла, а 7,5 км - над морем.


Провокатор, как обычно, ни в чем не разбирается, но на других сикается - Шулявский путепровод вообще ВЕСЬ проходит по суше, а пролет над Проспектом Победы составляет "целых" 30 метров из 150 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 20:12

andrijk777
не знаю шо там нарахував зрадіо але найдовший МОРСЬКИЙ міст довжиною 55 км обійшовся в 200 лярдів баксів. або десь по 40 тищ за 1 м.
https://youtu.be/KqLncpuQRUU
але китайців звісно ніхто не запросить будувати.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 20:31

  zРадио написав:
  andrijk777 написав:Зрадофіл, як завжди, забрехався:
Протяженность перехода составляет 19 км, из них 11,5 км пройдет по суше, в том числе по острову Тузла, а 7,5 км - над морем.


Провокатор, как обычно, ни в чем не разбирается, но на других сикается - Шулявский путепровод вообще ВЕСЬ проходит по суше, а пролет над Проспектом Победы составляет "целых" 30 метров из 150 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

В Криму 11,5 км по суше - це звичайна дорога, а не міст!

Шулявський шляхопровід був побудований в 1964 році. Його довжина становить 295 метрів, ширина - від 14 до 21 метра.

Тут теж збрехав.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 21:05

  ЛАД написав:
  Schmit написав:
  ЛАД написав:Так и не видно предложений от "патриотов",что надо делать.

Дальше усиливать армию. Не сдавать позиций.
Добиваться выполнения Минска по дорожной карте Пороха, которую уже согласовали европейские партнеры с вводом миротворцев на неподконтрольную территорию границу Украины.

"усиливать армию" - безусловно. И это должно делать любое гос-во и не только во время войны, а постоянно.
Всё остальное - пустой разговор. Порох "добивался " всего этого 4 года. Результат = 0.
Сколько ещё лет продолжать "добиваться"?

Усиление сейчас занятно происходит.
Интервью в студии с двумя атошниками - капитан и сержант 54 мехбригады.
Чётко и прямо: с формой и т.п. конечно стало лучше на порядок, а вот с техникой ...
Бумагомарательство и бюрократизм после завершения активной фазы боёв вернулись на прежний уровень. Вместе с бюрократами и *покраской заборов* вместо боевой подготовки.
Пошутили даже всерьёз, что волонтерам теперь принтеры заказывают.

Кстати, такие интервью очень информативны...
Когда поднялся вопрос о последней удачной *акции* бригады, то журналист упомянул подбитый грузовик с боеприпасами, а капитан (специализирующийся по целенаведению или сопровождению, он это туманно так намекнул), усмехнувшись, указал на поражение 22-х!!!! единиц техники.
Арта - сила. Молодцы!

Капитан отмечает День защитника, а его отец - 23 февраля. И утверждает, что ничего этакого в этом вообще не видит.

Правда, неловкая картинка получилась: оба говорят, что все спецы, которые отлично умели работать, после расцвета бумагомарательства и покраски заборов стали увольняться.
А они ведь остались))
То есть оговорились - не все, а почти все.

Ещё нюанс по теме отношения местных: одни - хорошо, другие ... бывает после нашей ответки появляются женщины в траурных платках ... с чего им нас любить.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 21:07

  ЛАД написав:
  pesikot написав:Так и Украина добивается права на своё существование со стороны РФ.
Только Украина не нападала на РФ, в отличии от Израиля и Палестины


Я не shapo, не хочу много разговаривать на тему Израиля.
Но Вы, по-видимому, плохо знаете историю Израиля. Израиль не нападал на Палестину.


Эти "знатоки" вообще не знают элементарных вещей кроме того что почерпнули в википедии.
На удивление у местных нациков не только этого форума стало популярным сравнение Украины то с арабами ПА, то с Израилем.
Видимо, избрание еврея президентом подействовало.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 21:07

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Faceless написав:.....
Ну вы и перекрутили.
Посыл совершенно другой. Закончить боевые действия поражением, ценой потери суверенитета - - означает, что все тысячи погибших погибли зря. Стоит ли стремление сохранить суверенитет продолжения конфликта, и, вероятно, неизбежных новых жертв - вот, собственно, тот вопрос, ответ на который и говорит, человек капитулянт, для которого суверенитет государства ничего не значит, или нет.

Простите, но я ничего не перекрутил.
Где (в чём) Вы увидели "поражение, потерю суверенитета"?
Пока что я этого в упор не вижу.
Буду благодарен, если Вы покажете, и соглашусь с Вами.

P.s. И даже не буду спорить о степени нашего суверенитета сегодня. Хотя до настоящего суверенитета нам ещё довольно далеко. :(
28 лет тому назад мы, похоже, были к нему значительно ближе.


Сдача позиций - и буквально, на фронте (и это при том, что противоположная сторона никогда не выполняла и не выполняет договорённостей, а периоды "тишины" используют для внезапных обстрелов наших позиций и укрепления своих), и на международной арене - это поражения. А поражения, шаг за шагом, приводят все большим и большим потерям суверенитета (да, тут и без того все плохо, хотя насчёт 28 лет назад не могу согласиться).
Боевики не являются и не являлись стороной каких либо соглашений, а РФ как не признавала, так и не признает наличия своих войск в ордло. Соответственно, все "разведения войск" это по сути одностороннее отступление, сдача своих укрепленных позиций, и что самое абсурдное - добровольно, а не вынуждено в результате боев. Не хочу из себя строить диванного генерала, но именно так я вижу ситуацию, и не буду ничего однозначно утверждать, но допускаю, что это несёт в себе риски того, что противник тупо продвинется вперёд, не встречая никакого сопротивления, и займёт наши бышие позиции. Они то ничем не рискуют. Они получат лёгкую победу, и все. И что в таком случае будет со стороны всех европейских советчиков тоже несложно предположить - глубочайшая озабоченность, которой мы, как последние лохи, добровольно сдавшие позиции, сможем обтереться, в это время рашка будет покатываться со смеху и говорить - ну а мы что, мы ж ничего, мы ж ни при чем.
Есть хоть один рычаг, инструмент, который хоть как то уменьшает вероятность такого хода событий?
О внесении каких то правок в Конституцию в угоду рашке и её террористам вообще не говорю - это уже даже будет не вероятным развитием событий, а непосредственной сдачей национальных интересов и потерей суверенитета.
Именно эти опасения и являются основной причиной, почему Зеленскому предъявляются требования и претензии и агитируют за вече на майдане, а вовсе не "истерики порохоботов", как некоторые пытаются это подать.

Потому та цитата, что вы её привели выше, это просто вырванные из контекста слова, а ваше саркастичное "будем воевать, потому что много денег вложено" это перекручивание смысла, как и "будем воевать, чтобы жертв было ещё больше". Сложить оружие и добровольно встать под пули - не способ уменьшить жертвы.


1. Прошу прощения за задержку с ответом. Хотел ответить подробнее, а времени не было. Хотя вряд ли это имеет смысл (не из-за Вас).

2. Перекручиваете всё же Вы.
У меня нигде не было призывов "Сложить оружие и добровольно встать под пули".

Нарушения договоренностей были наверняка с обеих сторон. Всё друг другу не доверяют. И это совершенно естественно.
Риски, "что противник тупо продвинется вперёд" действительно, есть. Но такие же риски и для другой стороны.
Но любая договоренность это риск. Вопрос в величине этого риска.
Когда наши радикалы требуют выборов только после вывода войск, роспуска всех вооруженных формирований и контроля границы, то для противника это равносильно полной и безоговорочной капитуляции, причем, без военного поражения, добровольно. Понятно, что такого никогда не будет.
Что, к примеру, Билецкий верит в военную победу, простите, не верю.
Т.о. это равносильно требованиям продолжать войну бесконечно.
Желать и требовать такого могут только люди, по тем или иным причинам заинтересованные в продолжении войны.

Разведение войск это всё же не сдача позиций, не отступление и, тем более, не поражение. Это отход на заранее подготовленные позиции и шанс на мирное разрешение конфликта.

О правках Конституции.
Смотря какие правки.
Правки, ограничивающие суверенитет, действительно, недопустимы.
Какие-то правки, учитывающие реальные интересы Донбасса, в принципе, возможны.
Хотя это проще и лучше сделать через специальные законы.
Амнистия и отказ от любых ущемлений в правах, если мы хотим вернуть Донбасс, необходимы. Если требовать наказания всех, кто взял в руки оружие, то о Донбассе можно забыть. Сажать десятки тысяч людей нереально. Такое возможно только в случае военной победы.

Да, "вече на майдане" это не "истерики порохоботов". Но это провокации людей, заинтересованных в продолжении войны. Непосредственные участники (и даже часть публичных организаторов) могут быть искренними, но истинные вдохновители ...

Прошу прощения за возможную сумбурность. Пишу с телефона, это всё же не удобно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 21:09

  detroytred написав:Ещё нюанс по теме отношения местных: одни - хорошо, другие ... бывает после нашей ответки появляются женщины в траурных платках ... с чего им нас любить.


А вот это зря пишите.
Местные модеры - любители УПА за такое банят.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 21:11

  andrijk777 написав:
Шулявський шляхопровід був побудований в 1964 році. Його довжина становить 295 метрів, ширина - від 14 до 21 метра.

Тут теж збрехав.



Шулявский путепровод полностью перекрыли на время ремонта
К концу 2019 года планируется, в частности, завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/03/17/646168/

Андрийко из луж сегодня не выбирается :mrgreen: А все почему - вместо того, чтобы присоединиться к негодованию по поводу очевидного факта коррупции (жертвой которой он является вместе с остальными пересичными), ищет врагов в кругу ее разоблачителей, а не интересантов! Твое дело, конечно, дружок - езди дальше по разбитым дорогам...
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