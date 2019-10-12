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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4262426342644265 Додано: Суб 12 жов, 2019 21:16 shapo написав: detroytred написав: Ещё нюанс по теме отношения местных: одни - хорошо, другие ... бывает после нашей ответки появляются женщины в траурных платках ... с чего им нас любить. Ещё нюанс по теме отношения местных: одни - хорошо, другие ... бывает после нашей ответки появляются женщины в траурных платках ... с чего им нас любить.



А вот это зря пишите.

Местные модеры - любители УПА за такое банят. А вот это зря пишите.Местные модеры - любители УПА за такое банят.

Перегибы на местах)))



По ТВ и не в прямом эфире передача была. Ребята спокойно рассказывали свое виденье ситуации.

Сам ведущий многократно уточнял - что можете сказать.



Сын-муж-внук в боевики пошёл, получил.

Странно другое -- мать-жена-бабушка тут, а те -- там по другую сторону, воюют-зарабатывают. Перегибы на местах)))По ТВ и не в прямом эфире передача была. Ребята спокойно рассказывали свое виденье ситуации.Сам ведущий многократно уточнял - что можете сказать.Сын-муж-внук в боевики пошёл, получил.Странно другое -- мать-жена-бабушка тут, а те -- там по другую сторону, воюют-зарабатывают. Востаннє редагувалось detroytred в Суб 12 жов, 2019 21:28, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 22236 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 жов, 2019 21:25 detroytred написав: Ещё нюанс по теме отношения местных: одни - хорошо, другие ... бывает после нашей ответки появляются женщины в траурных платках ... с чего им нас любить. Ещё нюанс по теме отношения местных: одни - хорошо, другие ... бывает после нашей ответки появляются женщины в траурных платках ... с чего им нас любить.

такі не любили ЗСУ і до обстрілів. просто їх було не помітно. такі не любили ЗСУ і до обстрілів. просто їх було не помітно. mephala Повідомлень: 5666 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 673 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 жов, 2019 21:33 mephala написав: такі не любили ЗСУ і до обстрілів. просто їх було не помітно. такі не любили ЗСУ і до обстрілів. просто їх було не помітно.



Это как, прятались от интервью украинским СМИ?

Или меньше черных платков было в 2014? Это как, прятались от интервью украинским СМИ?Или меньше черных платков было в 2014? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2114 З нами з: 29.05.18 Подякував: 81 раз. Подякували: 520 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 жов, 2019 21:40 ЛАД написав: Какие-то правки, учитывающие реальные интересы Донбасса, в принципе, возможны.

Хотя это проще и лучше сделать через специальные законы.

Амнистия и отказ от любых ущемлений в правах, если мы хотим вернуть Донбасс, необходимы. Если требовать наказания всех, кто взял в руки оружие, то о Донбассе можно забыть. Сажать десятки тысяч людей нереально. Такое возможно только в случае военной победы.

Какие-то правки, учитывающие реальные интересы Донбасса, в принципе, возможны.Хотя это проще и лучше сделать через специальные законы.Амнистия и отказ от любых ущемлений в правах, если мы хотим вернуть Донбасс, необходимы. Если требовать наказания всех, кто взял в руки оружие, то о Донбассе можно забыть. Сажать десятки тысяч людей нереально. Такое возможно только в случае военной победы.



Но как реализовать подобные изменения без перенесения кровопролития из Донбасса в Киев? Одна попытка ведь уже была. Причем не кривя душой можно сказать, что кто-кто, а власть не была заинтересована в той диверсии. И не будь подстрекателей вроде Тягнибока, она все равно бы случилась.



А сейчас - и подавно, потому что радикалы доверяли президенту Порошенко больше, чем доверяют президенту Зеленскому...



Разведение сил подальше друг от друга мне самому как идея нравится. Но все остальное, ИМХО, чревато потерями и с т.з. суверенитета, и с т.з. внутренней монолитности. Но как реализовать подобные изменения без перенесения кровопролития из Донбасса в Киев? Одна попытка ведь уже была. Причем не кривя душой можно сказать, что кто-кто, а власть не была заинтересована в той диверсии. И не будь подстрекателей вроде Тягнибока, она все равно бы случилась.А сейчас - и подавно, потому что радикалы доверяли президенту Порошенко больше, чем доверяют президенту Зеленскому...Разведение сил подальше друг от друга мне самому как идея нравится. Но все остальное, ИМХО, чревато потерями и с т.з. суверенитета, и с т.з. внутренней монолитности. zРадио

Повідомлень: 3817 З нами з: 02.05.18 Подякував: 808 раз. Подякували: 1901 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 жов, 2019 21:50 zРадио написав: Разведение сил подальше друг от друга мне самому как идея нравится. Но все остальное, ИМХО, чревато потерями и с т.з. суверенитета, и с т.з. внутренней монолитности. Разведение сил подальше друг от друга мне самому как идея нравится. Но все остальное, ИМХО, чревато потерями и с т.з. суверенитета, и с т.з. внутренней монолитности.

А они сейчас, особенно монолитность что социума что госорганов, разве есть? А они сейчас, особенно монолитность что социума что госорганов, разве есть? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2114 З нами з: 29.05.18 Подякував: 81 раз. Подякували: 520 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 жов, 2019 21:53 «Любов довготерпить, милосердствує, не заздрить, не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить» (1Кор. 13: 2).



Кожної хвилини ми всі повинні пам’ятати ці прекрасні слова, які надихають нас на важкий подвиг у нашому житті – любити усіх людей. Не важливо хто ця людина: чи це іновірець, чи ворог, сусід або іноземець. Адже Біблія нам говорить, що всі перед Богом рівні, а за діла наші буде судити сам Творець .



Дуже прикро, що у важкий час для України брати і сестри діляться на групи за своїми думками та світоглядом, за віровченням, за рівнем життя. Ми повинні перейнятися долею усіх людей, які живуть в Україні, а особливо тих, які кожного дня ховаються від пострілів і найбільше чекають миру.



Усі ми помиляємося і, можливо, колись потребуватимемо допомоги. І ніхто не знає від кого отримаєш підтримку. Тут варто згадати біблійну притчу про милосердного самарянина, який допоміг іновірцю та ворогу. Ця притча навчає нас ставитися до всіх з любов’ю.



В кожного з нас різниться ставлення до людей, які живуть на сході і не всі спішать на допомогу. Але все ж таки знаходяться ті «добрі самаряни», які подають руку допомоги. За їх підтримки протоієрей Георгій Мірчук, настоятель Хресто-Воздвиженського храму села Овлочин знову їздив у Святогірську лавру. Велика подяка жителям сіл Ставки, Овлочин, Крать за харчі та одяг, для людей, які знайшли тут притулок.



Також долучився до цієї доброї справи протоієрей Віталій Дуда із своїми парафіянами, тож турійчанам теж великий поклін від владики Арсенія, намісника обителі, який зауважив, що ця допомога є дією промислу Божого. За його словами, згідно архівних даних в роки Першої світової війни в стінах монастиря знайшли притулок 700 жителів Волині.



Сьогодні нам потрібно усміхнутися один до одного: чоловік до дружини, батьки до дітей, сусід до сусіда, брат до брата, школа до школи, село до села, бо разом ми велика українська родина. Не шукаймо один в одному недоліків, будьмо прості і щирі у словах, несімо ім’я «українець» у чистоті думок та вчинків .



Тож не засиджуймося біля екранів телевізорів, не шукаймо причини, щоб відвернутися від доброї справи, «відкиньмо вчинки темряви і зодягнімось у зброю світла» і носімо тягарі один одного. Будьмо людиною з великої літери, яка не руйнує, а створює, не ненавидить, а любить, залишає добрий слід на українській землі .



Інна Мірчук Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26829 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1873 раз. Подякували: 2062 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4262426342644265 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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