Козак-характерник
Любить всех вряд ли возможно.
Но хотя бы не надо всех ненавидеть, тем более люто.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 12 жов, 2019 22:48
Козак-характерник
Любить всех вряд ли возможно.
Но хотя бы не надо всех ненавидеть, тем более люто.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 12 жов, 2019 22:53
В общем-то, ничего особо странного.
Это обычная ситуация для гражданских конфликтов (не буду говорить войн, чтобы не нарываться ).
Бывают ситуации и чуднее - когда один брат сражается на одной стороне, а другой на противоположной.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 12 жов, 2019 23:01
О "монолитности" shapo уже написал. Добавить нечего.
"Одна попытка ведь уже была", - что Вы имеете ввиду? Какую попытку7
Потери с т.з. суверенитета возможны в любом варианте.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 12 жов, 2019 23:09
Ми любимо ВСІХ людей, але ненавидимо той гріх, що є в них і в кожному з нас. Бо людина створена за образом і подобою Божою. Але людині дадена свобода волі: йти до Спасіння чи до загибелі. Боротьба між добром і злом точиться в серці людини. А серце людське лукаве.
«Любов довготерпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, все зносить, вірить у все, сподівається на все, усе терпить. Ніколи любов не припиняється … »( 1 Коринтян, 13).
Довготерпить – це означає, що вона здатна перемогти почуття образи і невдоволення, а також здатна пробачити образливі слова, претензії, непорозуміння, протилежну думку і світовідчуття.
Милосердствує – це про те, що любов здатна бути поблажливою до помилок, готова розуміти і зважати на становище, допомагати і підтримувати. Безкорисливо.
Не заздрить – тобто любов радіє тому, що є, і не порівнює своє щастя зі щастям сусіда. У мене є рівно стільки, скільки потрібно мені.
Не величається і не пишається – це означає, що любляча людина може легко відмовитися від того, щоб бути правим, перестати «якати» з будь-якого приводу, в будь-якій ситуації. І це також про відсутність презирства і зверхності.
Не бешкетує – це про те, що немає любові в істериках і скандалах, немає її і в крику і рукоприкладстві, не може бути її в будь-якій формі насильства і жорстокості. Адже іноді жорстокість може бути тихою – як, наприклад, бойкот.
Не шукає свого – тобто Любов здатна жертвувати своїм часом, увагою, заняттями, комфортом – заради щастя близької людини.
Не думає лихого – це про те, що любов далека від помсти і ідей справедливості – Око за око і подібних. Любові немає і в закидах, уколах, саркастичних жартах, підступах.
Не радіє з неправди, але тішиться правдою – тобто любляча людина завжди чесна і правдива. Хоча правда не завжди буває красивою і легкою. Така поведінка є основою довіри.
Все зносить, вірить – це про те, що Любов не слухає пліток і цілком довіряє. Всім серцем. Любов без довіри – це вже не любов.
На все сподівається – значить, що іноді можна триматися тільки за надію, і це врятує в скрутну хвилину. Навіть коли здається, що сподіватися нема на що, вона здатна врятувати.
Все переносить – тобто здатна прощати по-справжньому, всім серцем. Навіть якщо кохана людина чинить недобре, негарно, заподіює біль. Любов здатна прощати – але не з позиції зверхності, як шкодливе кошеня, а з позиції любові і прийняття.
Ніколи любов не зникає – це значить – ніколи. За жодних зовнішніх обставин. Як би не поводилася друга людина. Любов взагалі не залежить від того, як вона себе веде. Вона просто є. Завжди. Любов – це коли я можу пожертвувати своїм комфортом і правотою заради щастя іншої людини
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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