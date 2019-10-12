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#<1 ... 4263426442654266 Додано: Суб 12 жов, 2019 22:48 Козак-характерник

Любить всех вряд ли возможно.

Но хотя бы не надо всех ненавидеть, тем более люто. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14416 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4285 раз. Подякували: 3977 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 жов, 2019 22:53 detroytred написав: ............

Сын-муж-внук в боевики пошёл, получил.

Странно другое -- мать-жена-бабушка тут, а те -- там по другую сторону, воюют-зарабатывают. ............Сын-муж-внук в боевики пошёл, получил.Странно другое -- мать-жена-бабушка тут, а те -- там по другую сторону, воюют-зарабатывают.

В общем-то, ничего особо странного.

Это обычная ситуация для гражданских конфликтов (не буду говорить войн, чтобы не нарываться ).

Бывают ситуации и чуднее - когда один брат сражается на одной стороне, а другой на противоположной. В общем-то, ничего особо странного.Это обычная ситуация для гражданских конфликтов (не буду говорить войн, чтобы не нарываться).Бывают ситуации и чуднее - когда один брат сражается на одной стороне, а другой на противоположной. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14416 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4285 раз. Подякували: 3977 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 жов, 2019 23:01 zРадио написав: ЛАД написав: Какие-то правки, учитывающие реальные интересы Донбасса, в принципе, возможны.

Хотя это проще и лучше сделать через специальные законы.

Амнистия и отказ от любых ущемлений в правах, если мы хотим вернуть Донбасс, необходимы. Если требовать наказания всех, кто взял в руки оружие, то о Донбассе можно забыть. Сажать десятки тысяч людей нереально. Такое возможно только в случае военной победы.

Какие-то правки, учитывающие реальные интересы Донбасса, в принципе, возможны.Хотя это проще и лучше сделать через специальные законы.Амнистия и отказ от любых ущемлений в правах, если мы хотим вернуть Донбасс, необходимы. Если требовать наказания всех, кто взял в руки оружие, то о Донбассе можно забыть. Сажать десятки тысяч людей нереально. Такое возможно только в случае военной победы.



Но как реализовать подобные изменения без перенесения кровопролития из Донбасса в Киев? Одна попытка ведь уже была. Причем не кривя душой можно сказать, что кто-кто, а власть не была заинтересована в той диверсии. И не будь подстрекателей вроде Тягнибока, она все равно бы случилась.



А сейчас - и подавно, потому что радикалы доверяли президенту Порошенко больше, чем доверяют президенту Зеленскому...



Разведение сил подальше друг от друга мне самому как идея нравится. Но все остальное, ИМХО, чревато потерями и с т.з. суверенитета, и с т.з. внутренней монолитности. Но как реализовать подобные изменения без перенесения кровопролития из Донбасса в Киев? Одна попытка ведь уже была. Причем не кривя душой можно сказать, что кто-кто, а власть не была заинтересована в той диверсии. И не будь подстрекателей вроде Тягнибока, она все равно бы случилась.А сейчас - и подавно, потому что радикалы доверяли президенту Порошенко больше, чем доверяют президенту Зеленскому...Разведение сил подальше друг от друга мне самому как идея нравится. Но все остальное, ИМХО, чревато потерями и с т.з. суверенитета, и с т.з. внутренней монолитности.

О "монолитности" shapo уже написал. Добавить нечего.



"Одна попытка ведь уже была", - что Вы имеете ввиду? Какую попытку7

Потери с т.з. суверенитета возможны в любом варианте. О "монолитности"уже написал. Добавить нечего."Одна попытка ведь уже была", - что Вы имеете ввиду? Какую попытку7Потери с т.з. суверенитета возможны в любом варианте. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14416 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4285 раз. Подякували: 3977 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 жов, 2019 23:09 ЛАД написав: Козак-характерник

Любить всех вряд ли возможно.

Но хотя бы не надо всех ненавидеть, тем более люто. Любитьвряд ли возможно.Но хотя бы не надо всех ненавидеть, тем более люто.

Ми любимо ВСІХ людей, але ненавидимо той гріх, що є в них і в кожному з нас. Бо людина створена за образом і подобою Божою. Але людині дадена свобода волі: йти до Спасіння чи до загибелі. Боротьба між добром і злом точиться в серці людини. А серце людське лукаве.



«Любов довготерпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, все зносить, вірить у все, сподівається на все, усе терпить. Ніколи любов не припиняється … »( 1 Коринтян, 13).



Довготерпить – це означає, що вона здатна перемогти почуття образи і невдоволення, а також здатна пробачити образливі слова, претензії, непорозуміння, протилежну думку і світовідчуття.



Милосердствує – це про те, що любов здатна бути поблажливою до помилок, готова розуміти і зважати на становище, допомагати і підтримувати. Безкорисливо.



Не заздрить – тобто любов радіє тому, що є, і не порівнює своє щастя зі щастям сусіда. У мене є рівно стільки, скільки потрібно мені.



Не величається і не пишається – це означає, що любляча людина може легко відмовитися від того, щоб бути правим, перестати «якати» з будь-якого приводу, в будь-якій ситуації. І це також про відсутність презирства і зверхності.



Не бешкетує – це про те, що немає любові в істериках і скандалах, немає її і в крику і рукоприкладстві, не може бути її в будь-якій формі насильства і жорстокості. Адже іноді жорстокість може бути тихою – як, наприклад, бойкот.



Не шукає свого – тобто Любов здатна жертвувати своїм часом, увагою, заняттями, комфортом – заради щастя близької людини.



Не думає лихого – це про те, що любов далека від помсти і ідей справедливості – Око за око і подібних. Любові немає і в закидах, уколах, саркастичних жартах, підступах.



Не радіє з неправди, але тішиться правдою – тобто любляча людина завжди чесна і правдива. Хоча правда не завжди буває красивою і легкою. Така поведінка є основою довіри.



Все зносить, вірить – це про те, що Любов не слухає пліток і цілком довіряє. Всім серцем. Любов без довіри – це вже не любов.



На все сподівається – значить, що іноді можна триматися тільки за надію, і це врятує в скрутну хвилину. Навіть коли здається, що сподіватися нема на що, вона здатна врятувати.



Все переносить – тобто здатна прощати по-справжньому, всім серцем. Навіть якщо кохана людина чинить недобре, негарно, заподіює біль. Любов здатна прощати – але не з позиції зверхності, як шкодливе кошеня, а з позиції любові і прийняття.



Ніколи любов не зникає – це значить – ніколи. За жодних зовнішніх обставин. Як би не поводилася друга людина. Любов взагалі не залежить від того, як вона себе веде. Вона просто є. Завжди. Любов – це коли я можу пожертвувати своїм комфортом і правотою заради щастя іншої людини Ми любимо ВСІХ людей, але ненавидимо той гріх, що є в них і в кожному з нас. Бо людина створена за образом і подобою Божою. Але людині дадена свобода волі: йти до Спасіння чи до загибелі. Боротьба між добром і злом точиться в серці людини. А серце людське лукаве.«Любов довготерпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, все зносить, вірить у все, сподівається на все, усе терпить. Ніколи любов не припиняється … »( 1 Коринтян, 13).Довготерпить – це означає, що вона здатна перемогти почуття образи і невдоволення, а також здатна пробачити образливі слова, претензії, непорозуміння, протилежну думку і світовідчуття.Милосердствує – це про те, що любов здатна бути поблажливою до помилок, готова розуміти і зважати на становище, допомагати і підтримувати. Безкорисливо.Не заздрить – тобто любов радіє тому, що є, і не порівнює своє щастя зі щастям сусіда. У мене є рівно стільки, скільки потрібно мені.Не величається і не пишається – це означає, що любляча людина може легко відмовитися від того, щоб бути правим, перестати «якати» з будь-якого приводу, в будь-якій ситуації. І це також про відсутність презирства і зверхності.Не бешкетує – це про те, що немає любові в істериках і скандалах, немає її і в крику і рукоприкладстві, не може бути її в будь-якій формі насильства і жорстокості. Адже іноді жорстокість може бути тихою – як, наприклад, бойкот.Не шукає свого – тобто Любов здатна жертвувати своїм часом, увагою, заняттями, комфортом – заради щастя близької людини.Не думає лихого – це про те, що любов далека від помсти і ідей справедливості – Око за око і подібних. Любові немає і в закидах, уколах, саркастичних жартах, підступах.Не радіє з неправди, але тішиться правдою – тобто любляча людина завжди чесна і правдива. Хоча правда не завжди буває красивою і легкою. Така поведінка є основою довіри.Все зносить, вірить – це про те, що Любов не слухає пліток і цілком довіряє. Всім серцем. Любов без довіри – це вже не любов.На все сподівається – значить, що іноді можна триматися тільки за надію, і це врятує в скрутну хвилину. Навіть коли здається, що сподіватися нема на що, вона здатна врятувати.Все переносить – тобто здатна прощати по-справжньому, всім серцем. Навіть якщо кохана людина чинить недобре, негарно, заподіює біль. Любов здатна прощати – але не з позиції зверхності, як шкодливе кошеня, а з позиції любові і прийняття.Ніколи любов не зникає – це значить – ніколи. За жодних зовнішніх обставин. Як би не поводилася друга людина. Любов взагалі не залежить від того, як вона себе веде. Вона просто є. Завжди. Любов – це коли я можу пожертвувати своїм комфортом і правотою заради щастя іншої людини Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26830 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1873 раз. Подякували: 2062 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4263426442654266 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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