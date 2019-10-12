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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4263426442654266
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 22:48

Козак-характерник
Любить всех вряд ли возможно.
Но хотя бы не надо всех ненавидеть, тем более люто.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 22:53

  detroytred написав:............
Сын-муж-внук в боевики пошёл, получил.
Странно другое -- мать-жена-бабушка тут, а те -- там по другую сторону, воюют-зарабатывают.

В общем-то, ничего особо странного.
Это обычная ситуация для гражданских конфликтов (не буду говорить войн, чтобы не нарываться :) ).
Бывают ситуации и чуднее - когда один брат сражается на одной стороне, а другой на противоположной.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 23:01

  zРадио написав:
  ЛАД написав:Какие-то правки, учитывающие реальные интересы Донбасса, в принципе, возможны.
Хотя это проще и лучше сделать через специальные законы.
Амнистия и отказ от любых ущемлений в правах, если мы хотим вернуть Донбасс, необходимы. Если требовать наказания всех, кто взял в руки оружие, то о Донбассе можно забыть. Сажать десятки тысяч людей нереально. Такое возможно только в случае военной победы.


Но как реализовать подобные изменения без перенесения кровопролития из Донбасса в Киев? Одна попытка ведь уже была. Причем не кривя душой можно сказать, что кто-кто, а власть не была заинтересована в той диверсии. И не будь подстрекателей вроде Тягнибока, она все равно бы случилась.

А сейчас - и подавно, потому что радикалы доверяли президенту Порошенко больше, чем доверяют президенту Зеленскому...

Разведение сил подальше друг от друга мне самому как идея нравится. Но все остальное, ИМХО, чревато потерями и с т.з. суверенитета, и с т.з. внутренней монолитности.

О "монолитности" shapo уже написал. Добавить нечего.

"Одна попытка ведь уже была", - что Вы имеете ввиду? Какую попытку7
Потери с т.з. суверенитета возможны в любом варианте.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 23:09

  ЛАД написав:Козак-характерник
Любить всех вряд ли возможно.
Но хотя бы не надо всех ненавидеть, тем более люто.

Ми любимо ВСІХ людей, але ненавидимо той гріх, що є в них і в кожному з нас. Бо людина створена за образом і подобою Божою. Але людині дадена свобода волі: йти до Спасіння чи до загибелі. Боротьба між добром і злом точиться в серці людини. А серце людське лукаве.

 «Любов довготерпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, все зносить, вірить у все, сподівається на все, усе терпить. Ніколи любов не припиняється … »( 1 Коринтян, 13).

Довготерпить – це означає, що вона здатна перемогти почуття образи і невдоволення, а також здатна пробачити образливі слова, претензії, непорозуміння, протилежну думку і світовідчуття.

Милосердствує – це про те, що любов здатна бути поблажливою до помилок, готова розуміти і зважати на становище, допомагати і підтримувати. Безкорисливо.

Не заздрить – тобто любов радіє тому, що є, і не порівнює своє щастя зі щастям сусіда. У мене є рівно стільки, скільки потрібно мені.

Не величається і не пишається – це означає, що любляча людина може легко відмовитися від того, щоб бути правим, перестати «якати» з будь-якого приводу, в будь-якій ситуації. І це також про відсутність презирства і зверхності.

Не бешкетує – це про те, що немає любові в істериках і скандалах, немає її і в крику і рукоприкладстві, не може бути її в будь-якій формі насильства і жорстокості. Адже іноді жорстокість може бути тихою – як, наприклад, бойкот.

Не шукає свого – тобто Любов здатна жертвувати своїм часом, увагою, заняттями, комфортом – заради щастя близької людини.

Не думає лихого – це про те, що любов далека від помсти і ідей справедливості – Око за око і подібних. Любові немає і в закидах, уколах, саркастичних жартах, підступах.

Не радіє з неправди, але тішиться правдою – тобто любляча людина завжди чесна і правдива. Хоча правда не завжди буває красивою і легкою. Така поведінка є основою довіри.

Все зносить, вірить – це про те, що Любов не слухає пліток і цілком довіряє. Всім серцем. Любов без довіри – це вже не любов.

На все сподівається – значить, що іноді можна триматися тільки за надію, і це врятує в скрутну хвилину. Навіть коли здається, що сподіватися нема на що, вона здатна врятувати.

Все переносить – тобто здатна прощати по-справжньому, всім серцем. Навіть якщо кохана людина чинить недобре, негарно, заподіює біль. Любов здатна прощати – але не з позиції зверхності, як шкодливе кошеня, а з позиції любові і прийняття.

Ніколи любов не зникає – це значить – ніколи. За жодних зовнішніх обставин. Як би не поводилася друга людина. Любов взагалі не залежить від того, як вона себе веде. Вона просто є. Завжди. Любов – це коли я можу пожертвувати своїм комфортом і правотою заради щастя іншої людини
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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