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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 13 жов, 2019 09:01
Никакой аргументации - одна развешивание ярлыков
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 13 жов, 2019 10:13
Ахренеть.
Ты вообще всегда говоришь на чёрное белое или только здесь?
Разве не ты приплел опять здесь Израиль?
Это ведь меня банят, а не таких порохоботов как ты.
За хамство здесь банят всех кроме порохоботов - у них здесь карт-бланш на провокации и откровенное хамство
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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