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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4264426542664267
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 08:37

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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 09:01

  shapo написав:Хамство при отсутствии аргументов основной приём порохоботов

  shapo написав:На удивление у местных нациков не только этого форума стало популярным сравнение Украины то с арабами ПА, то с Израилем.

  shapo написав:Местные модеры - любители УПА за такое банят.

Никакой аргументации - одна развешивание ярлыков
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 10:13

  pesikot написав:
  shapo написав:Хамство при отсутствии аргументов основной приём порохоботов

  shapo написав:На удивление у местных нациков не только этого форума стало популярным сравнение Украины то с арабами ПА, то с Израилем.

  shapo написав:Местные модеры - любители УПА за такое банят.

Никакой аргументации - одна развешивание ярлыков

Ахренеть.
Ты вообще всегда говоришь на чёрное белое или только здесь?
Разве не ты приплел опять здесь Израиль?
Это ведь меня банят, а не таких порохоботов как ты.
За хамство здесь банят всех кроме порохоботов - у них здесь карт-бланш на провокации и откровенное хамство
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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