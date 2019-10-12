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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 13 жов, 2019 09:01
Никакой аргументации - одна развешивание ярлыков
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 13 жов, 2019 10:13
Ахренеть.
Ты вообще всегда говоришь на чёрное белое или только здесь?
Разве не ты приплел опять здесь Израиль?
Это ведь меня банят, а не таких порохоботов как ты.
За хамство здесь банят всех кроме порохоботов - у них здесь карт-бланш на провокации и откровенное хамство
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 13 жов, 2019 10:24
И этот деятель, конечно, к этой заднице не причастен.
Он сидел на каких-то ничем не закончившихся переговорах, был послом, а теперь как и все кадры оставшиеся не у дел, наконец, прозрел.
Зеленский не общался с журналистами - плохо, долго общается - ещё хуже.
Их "программы" что в экономике, что во внешней политике что стоили?
3 копейки в базарный день
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 13 жов, 2019 11:45
В отношении сепаратизма, я имел в виду. Пока вопрос Донбасса заморожен и не поднимается, нет того дьявола в деталях, который разделит общество еще и по этой линии
Додано: Нед 13 жов, 2019 11:47
Август 2015-го - попытка законодательной имплементации Минских соглашений.
Что касается суверенитета - его частичная потеря пока не формализована. И не нужно, ИМХО - и откатывать назад тяжелее, и прецедент нехороший...
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