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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4264426542664267
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 11:45

  shapo написав:
  zРадио написав:Разведение сил подальше друг от друга мне самому как идея нравится. Но все остальное, ИМХО, чревато потерями и с т.з. суверенитета, и с т.з. внутренней монолитности.

А они сейчас, особенно монолитность что социума что госорганов, разве есть?


В отношении сепаратизма, я имел в виду. Пока вопрос Донбасса заморожен и не поднимается, нет того дьявола в деталях, который разделит общество еще и по этой линии
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 11:47

  ЛАД написав:"Одна попытка ведь уже была", - что Вы имеете ввиду? Какую попытку7
Потери с т.з. суверенитета возможны в любом варианте.


Август 2015-го - попытка законодательной имплементации Минских соглашений.

Что касается суверенитета - его частичная потеря пока не формализована. И не нужно, ИМХО - и откатывать назад тяжелее, и прецедент нехороший...
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 11:55

  zРадио написав:
  ЛАД написав:"Одна попытка ведь уже была", - что Вы имеете ввиду? Какую попытку7
Потери с т.з. суверенитета возможны в любом варианте.


Август 2015-го - попытка законодательной имплементации Минских соглашений.

Что касается суверенитета - его частичная потеря пока не формализована. И не нужно, ИМХО - и откатывать назад тяжелее, и прецедент нехороший...

Напомните, пожалуйста, насчёт августа 2015. Что-то я подзабыл. Если речь об особом статусе Донбасса, то закон был принят ещё в 2014. А что было ещё?
Для потери суверенитета её не обязательно формализовать. Формально мы сегодня суверенная держава. К сожалению, фактически это не совсем так.
Но о формализации хотя бы частичной потери суверенитета я, вроде, ничего не слышал.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 12:18

Re: Політичні дискусії

ЛАД написав:Faceless
Забыл дописать.
По поводу Вашей фразы:
поражения, шаг за шагом, приводят все большим и большим потерям суверенитета (да, тут и без того все плохо, хотя насчёт 28 лет назад не могу согласиться).

Не знаю, почему не можете согласиться.
В 90-е Россия была слаба и просто не могла (была не в силах) посягать на наш суверенитет. Западу мы тогда, честно говоря, были не особо интересны, они тогда значительно больше были увлечены Россией - был короткий период "романтической любви" в паре Россия-Запад.
Нам начали уделять больше внимания в 2000-х, особенно начиная с оранжевого Майдана. Очень похоже, что это было связано с начинавшимся охлаждением в паре РФ-Запад и нас начали рассматривать то ли в качестве противовеса, то ли в качестве кордона.
Возможно ошибаюсь, но мне кажется, что именно в 90-е реально мы были наиболее независимы. Именно тогда были попытки создания межгосударственных союзов, в кот. Украину рассматривали центральным игроком.
Позже в связи с движением окружающих государств вперёд и постепенной нашей деградацией такие попытки прекратились и мы начали из субъекта превращаться в объект.
Майдан-2004 был яркой вспышкой, которая могла дать сильный толчок развитию. Но, к сожалению, эту возможность мы успешно про...пустили.


В 90-х и мы были крайне слабы. Менталитет и власти, и населения все ещё слабо воспринимал Украину как что-то самостоятельное, смотрели как щенок на хозяина на РФ, "геостратегическийсоюзник, братцкинарод" и прочий бред. Комуняки были значительной полит силой, сидели и в ВР, и в Кабмине и во всевозможных комитетах и толкали идею союза с рашкой (особенно перед выборами, поищите видео тех времен, освежите память), и, что главное и самое печальное, пипл хавал, это ж все под совковый электорат и делалось. Зависимость от РФ на всех фронтах - экономическом, политическом, во внутренней, информационной политике - была просто колоссальнейшей. Практически все информпространство - один российский "продукт".
Все "межглсударственные союзы", где участвовала РФ, всегда имели лишь одну цель, вне зависимости от того, как "рассматривали" кого-либо изначально - расширение и усиление зоны влияния рф, для увеличения возможности манипуляций, давления, захвата рынков.
И на сейчас субъектности у нас куда больше.
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 12:20

  ЛАД написав:
  zРадио написав:
  ЛАД написав:"Одна попытка ведь уже была", - что Вы имеете ввиду? Какую попытку7
Потери с т.з. суверенитета возможны в любом варианте.


Август 2015-го - попытка законодательной имплементации Минских соглашений.

Что касается суверенитета - его частичная потеря пока не формализована. И не нужно, ИМХО - и откатывать назад тяжелее, и прецедент нехороший...

Напомните, пожалуйста, насчёт августа 2015. Что-то я подзабыл. Если речь об особом статусе Донбасса, то закон был принят. А что было ещё?
Для потери суверенитета её не обязательно формализовать. Формально мы сегодня суверенная держава. К сожалению, фактически это не совсем так.
Но о формализации хотя бы частичной потери суверенитета я, вроде, ничего не слышал.


Я о взрыве 31-го августа 2015-го года под ВР. Закона об особом статусе Донбасса я не знаю. Есть общий закон о децентрализации без преференций в пользу 2-х областей. От этого Порошенко удалось отпетлять (и нужно петлять дальше, ИМХО)
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 12:45

Похоже после того как Пристайко сладко запел о Северном Кипре, принято решение делать и у нас Северный Кипр.

Заморозим на десятилетия, сделаем окопы, КПП для проезда туда-сюда, ОРДЛО будет интегрировано в РФ, но без официальной аннексии.

Странная ситуация, когда все довольны и сохранили лицо.

Путин ''не предал Донбасс'', предлагал Донбасс интегрировать назад в Украину, но не захотели.
Запад вздохнет свободно, ему эти Мински и нормандские четверки уже в печенках сидят, плюс будет повод снять часть санкций и подзаработать.
Зеленский будет тоже доволен, уйдет эта неприятная ситуация, когда его все критикуют, артисты не любят критику, а так пусть внуки наши сами разберутся.
И даже Билецкий и Порошенко будут довольны, не сдали национальные интересы.
Практически нирвана.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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