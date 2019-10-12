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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4264426542664267 Додано: Нед 13 жов, 2019 11:45 shapo написав: zРадио написав: Разведение сил подальше друг от друга мне самому как идея нравится. Но все остальное, ИМХО, чревато потерями и с т.з. суверенитета, и с т.з. внутренней монолитности. Разведение сил подальше друг от друга мне самому как идея нравится. Но все остальное, ИМХО, чревато потерями и с т.з. суверенитета, и с т.з. внутренней монолитности.

А они сейчас, особенно монолитность что социума что госорганов, разве есть? А они сейчас, особенно монолитность что социума что госорганов, разве есть?



В отношении сепаратизма, я имел в виду. Пока вопрос Донбасса заморожен и не поднимается, нет того дьявола в деталях, который разделит общество еще и по этой линии В отношении сепаратизма, я имел в виду. Пока вопрос Донбасса заморожен и не поднимается, нет того дьявола в деталях, который разделит общество еще и по этой линии zРадио

Повідомлень: 3820 З нами з: 02.05.18 Подякував: 808 раз. Подякували: 1902 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 жов, 2019 11:47 ЛАД написав: "Одна попытка ведь уже была", - что Вы имеете ввиду? Какую попытку7

Потери с т.з. суверенитета возможны в любом варианте. "Одна попытка ведь уже была", - что Вы имеете ввиду? Какую попытку7Потери с т.з. суверенитета возможны в любом варианте.



Август 2015-го - попытка законодательной имплементации Минских соглашений.



Что касается суверенитета - его частичная потеря пока не формализована. И не нужно, ИМХО - и откатывать назад тяжелее, и прецедент нехороший... Август 2015-го - попытка законодательной имплементации Минских соглашений.Что касается суверенитета - его частичная потеря пока не формализована. И не нужно, ИМХО - и откатывать назад тяжелее, и прецедент нехороший... zРадио

Повідомлень: 3820 З нами з: 02.05.18 Подякував: 808 раз. Подякували: 1902 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 жов, 2019 11:55 zРадио написав: ЛАД написав: "Одна попытка ведь уже была", - что Вы имеете ввиду? Какую попытку7

Потери с т.з. суверенитета возможны в любом варианте. "Одна попытка ведь уже была", - что Вы имеете ввиду? Какую попытку7Потери с т.з. суверенитета возможны в любом варианте.



Август 2015-го - попытка законодательной имплементации Минских соглашений.



Что касается суверенитета - его частичная потеря пока не формализована. И не нужно, ИМХО - и откатывать назад тяжелее, и прецедент нехороший... Август 2015-го - попытка законодательной имплементации Минских соглашений.Что касается суверенитета - его частичная потеря пока не формализована. И не нужно, ИМХО - и откатывать назад тяжелее, и прецедент нехороший...

Напомните, пожалуйста, насчёт августа 2015. Что-то я подзабыл. Если речь об особом статусе Донбасса, то закон был принят ещё в 2014. А что было ещё?

Для потери суверенитета её не обязательно формализовать. Формально мы сегодня суверенная держава. К сожалению, фактически это не совсем так.

Но о формализации хотя бы частичной потери суверенитета я, вроде, ничего не слышал. Напомните, пожалуйста, насчёт августа 2015. Что-то я подзабыл. Если речь об особом статусе Донбасса, то закон был принят ещё в 2014. А что было ещё?Для потери суверенитета её не обязательно формализовать. Формально мы сегодня суверенная держава. К сожалению, фактически это не совсем так.Но о формализации хотя бы частичной потери суверенитета я, вроде, ничего не слышал. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14418 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4285 раз. Подякували: 3977 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 жов, 2019 12:18 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Faceless

Забыл дописать.

По поводу Вашей фразы:

поражения, шаг за шагом, приводят все большим и большим потерям суверенитета (да, тут и без того все плохо, хотя насчёт 28 лет назад не могу согласиться).

Не знаю, почему не можете согласиться.

В 90-е Россия была слаба и просто не могла (была не в силах) посягать на наш суверенитет. Западу мы тогда, честно говоря, были не особо интересны, они тогда значительно больше были увлечены Россией - был короткий период "романтической любви" в паре Россия-Запад.

Нам начали уделять больше внимания в 2000-х, особенно начиная с оранжевого Майдана. Очень похоже, что это было связано с начинавшимся охлаждением в паре РФ-Запад и нас начали рассматривать то ли в качестве противовеса, то ли в качестве кордона.

Возможно ошибаюсь, но мне кажется, что именно в 90-е реально мы были наиболее независимы. Именно тогда были попытки создания межгосударственных союзов, в кот. Украину рассматривали центральным игроком.

Позже в связи с движением окружающих государств вперёд и постепенной нашей деградацией такие попытки прекратились и мы начали из субъекта превращаться в объект.

Майдан-2004 был яркой вспышкой, которая могла дать сильный толчок развитию. Но, к сожалению, эту возможность мы успешно про...пустили. Забыл дописать.По поводу Вашей фразы:Не знаю, почему не можете согласиться.В 90-е Россия была слаба и просто не могла (была не в силах) посягать на наш суверенитет. Западу мы тогда, честно говоря, были не особо интересны, они тогда значительно больше были увлечены Россией - был короткий период "романтической любви" в паре Россия-Запад.Нам начали уделять больше внимания в 2000-х, особенно начиная с оранжевого Майдана. Очень похоже, что это было связано с начинавшимся охлаждением в паре РФ-Запад и нас начали рассматривать то ли в качестве противовеса, то ли в качестве кордона.Возможно ошибаюсь, но мне кажется, что именно в 90-е реально мы были наиболее независимы. Именно тогда были попытки создания межгосударственных союзов, в кот. Украину рассматривали центральным игроком.Позже в связи с движением окружающих государств вперёд и постепенной нашей деградацией такие попытки прекратились и мы начали из субъекта превращаться в объект.Майдан-2004 был яркой вспышкой, которая могла дать сильный толчок развитию. Но, к сожалению, эту возможность мы успешно про...пустили.



В 90-х и мы были крайне слабы. Менталитет и власти, и населения все ещё слабо воспринимал Украину как что-то самостоятельное, смотрели как щенок на хозяина на РФ, "геостратегическийсоюзник, братцкинарод" и прочий бред. Комуняки были значительной полит силой, сидели и в ВР, и в Кабмине и во всевозможных комитетах и толкали идею союза с рашкой (особенно перед выборами, поищите видео тех времен, освежите память), и, что главное и самое печальное, пипл хавал, это ж все под совковый электорат и делалось. Зависимость от РФ на всех фронтах - экономическом, политическом, во внутренней, информационной политике - была просто колоссальнейшей. Практически все информпространство - один российский "продукт".

Все "межглсударственные союзы", где участвовала РФ, всегда имели лишь одну цель, вне зависимости от того, как "рассматривали" кого-либо изначально - расширение и усиление зоны влияния рф, для увеличения возможности манипуляций, давления, захвата рынков.

И на сейчас субъектности у нас куда больше. В 90-х и мы были крайне слабы. Менталитет и власти, и населения все ещё слабо воспринимал Украину как что-то самостоятельное, смотрели как щенок на хозяина на РФ, "геостратегическийсоюзник, братцкинарод" и прочий бред. Комуняки были значительной полит силой, сидели и в ВР, и в Кабмине и во всевозможных комитетах и толкали идею союза с рашкой (особенно перед выборами, поищите видео тех времен, освежите память), и, что главное и самое печальное, пипл хавал, это ж все под совковый электорат и делалось. Зависимость от РФ на всех фронтах - экономическом, политическом, во внутренней, информационной политике - была просто колоссальнейшей. Практически все информпространство - один российский "продукт".Все "межглсударственные союзы", где участвовала РФ, всегда имели лишь одну цель, вне зависимости от того, как "рассматривали" кого-либо изначально - расширение и усиление зоны влияния рф, для увеличения возможности манипуляций, давления, захвата рынков.И на сейчас субъектности у нас куда больше. Faceless

Модератор Повідомлень: 25723 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1127 раз. Подякували: 6041 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 жов, 2019 12:20 ЛАД написав: zРадио написав: ЛАД написав: "Одна попытка ведь уже была", - что Вы имеете ввиду? Какую попытку7

Потери с т.з. суверенитета возможны в любом варианте. "Одна попытка ведь уже была", - что Вы имеете ввиду? Какую попытку7Потери с т.з. суверенитета возможны в любом варианте.



Август 2015-го - попытка законодательной имплементации Минских соглашений.



Что касается суверенитета - его частичная потеря пока не формализована. И не нужно, ИМХО - и откатывать назад тяжелее, и прецедент нехороший... Август 2015-го - попытка законодательной имплементации Минских соглашений.Что касается суверенитета - его частичная потеря пока не формализована. И не нужно, ИМХО - и откатывать назад тяжелее, и прецедент нехороший...

Напомните, пожалуйста, насчёт августа 2015. Что-то я подзабыл. Если речь об особом статусе Донбасса, то закон был принят. А что было ещё?

Для потери суверенитета её не обязательно формализовать. Формально мы сегодня суверенная держава. К сожалению, фактически это не совсем так.

Но о формализации хотя бы частичной потери суверенитета я, вроде, ничего не слышал. Напомните, пожалуйста, насчёт августа 2015. Что-то я подзабыл. Если речь об особом статусе Донбасса, то закон был принят. А что было ещё?Для потери суверенитета её не обязательно формализовать. Формально мы сегодня суверенная держава. К сожалению, фактически это не совсем так.Но о формализации хотя бы частичной потери суверенитета я, вроде, ничего не слышал.



Я о взрыве 31-го августа 2015-го года под ВР. Закона об особом статусе Донбасса я не знаю. Есть общий закон о децентрализации без преференций в пользу 2-х областей. От этого Порошенко удалось отпетлять (и нужно петлять дальше, ИМХО) Я о взрыве 31-го августа 2015-го года под ВР. Закона об особом статусе Донбасса я не знаю. Есть общий закон о децентрализации без преференций в пользу 2-х областей. От этого Порошенко удалось отпетлять (и нужно петлять дальше, ИМХО) zРадио

Повідомлень: 3820 З нами з: 02.05.18 Подякував: 808 раз. Подякували: 1902 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 жов, 2019 12:45 Похоже после того как Пристайко сладко запел о Северном Кипре, принято решение делать и у нас Северный Кипр.



Заморозим на десятилетия, сделаем окопы, КПП для проезда туда-сюда, ОРДЛО будет интегрировано в РФ, но без официальной аннексии.



Странная ситуация, когда все довольны и сохранили лицо.



Путин ''не предал Донбасс'', предлагал Донбасс интегрировать назад в Украину, но не захотели.

Запад вздохнет свободно, ему эти Мински и нормандские четверки уже в печенках сидят, плюс будет повод снять часть санкций и подзаработать.

Зеленский будет тоже доволен, уйдет эта неприятная ситуация, когда его все критикуют, артисты не любят критику, а так пусть внуки наши сами разберутся.

И даже Билецкий и Порошенко будут довольны, не сдали национальные интересы.

Практически нирвана. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13111 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3708 раз. Подякували: 5419 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 4264426542664267 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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