Додано: Нед 13 жов, 2019 12:45

Похоже после того как Пристайко сладко запел о Северном Кипре, принято решение делать и у нас Северный Кипр.



Заморозим на десятилетия, сделаем окопы, КПП для проезда туда-сюда, ОРДЛО будет интегрировано в РФ, но без официальной аннексии.



Странная ситуация, когда все довольны и сохранили лицо.



Путин ''не предал Донбасс'', предлагал Донбасс интегрировать назад в Украину, но не захотели.

Запад вздохнет свободно, ему эти Мински и нормандские четверки уже в печенках сидят, плюс будет повод снять часть санкций и подзаработать.

Зеленский будет тоже доволен, уйдет эта неприятная ситуация, когда его все критикуют, артисты не любят критику, а так пусть внуки наши сами разберутся.

И даже Билецкий и Порошенко будут довольны, не сдали национальные интересы.

Практически нирвана.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.