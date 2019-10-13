В отношении сепаратизма, я имел в виду. Пока вопрос Донбасса заморожен и не поднимается, нет того дьявола в деталях, который разделит общество еще и по этой линии
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 13 жов, 2019 11:45
В отношении сепаратизма, я имел в виду. Пока вопрос Донбасса заморожен и не поднимается, нет того дьявола в деталях, который разделит общество еще и по этой линии
Додано: Нед 13 жов, 2019 11:47
Август 2015-го - попытка законодательной имплементации Минских соглашений.
Что касается суверенитета - его частичная потеря пока не формализована. И не нужно, ИМХО - и откатывать назад тяжелее, и прецедент нехороший...
Додано: Нед 13 жов, 2019 11:55
Напомните, пожалуйста, насчёт августа 2015. Что-то я подзабыл. Если речь об особом статусе Донбасса, то закон был принят ещё в 2014. А что было ещё?
Для потери суверенитета её не обязательно формализовать. Формально мы сегодня суверенная держава. К сожалению, фактически это не совсем так.
Но о формализации хотя бы частичной потери суверенитета я, вроде, ничего не слышал.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 13 жов, 2019 12:18
Re: Політичні дискусії
В 90-х и мы были крайне слабы. Менталитет и власти, и населения все ещё слабо воспринимал Украину как что-то самостоятельное, смотрели как щенок на хозяина на РФ, "геостратегическийсоюзник, братцкинарод" и прочий бред. Комуняки были значительной полит силой, сидели и в ВР, и в Кабмине и во всевозможных комитетах и толкали идею союза с рашкой (особенно перед выборами, поищите видео тех времен, освежите память), и, что главное и самое печальное, пипл хавал, это ж все под совковый электорат и делалось. Зависимость от РФ на всех фронтах - экономическом, политическом, во внутренней, информационной политике - была просто колоссальнейшей. Практически все информпространство - один российский "продукт".
Все "межглсударственные союзы", где участвовала РФ, всегда имели лишь одну цель, вне зависимости от того, как "рассматривали" кого-либо изначально - расширение и усиление зоны влияния рф, для увеличения возможности манипуляций, давления, захвата рынков.
И на сейчас субъектности у нас куда больше.
Додано: Нед 13 жов, 2019 12:20
Я о взрыве 31-го августа 2015-го года под ВР. Закона об особом статусе Донбасса я не знаю. Есть общий закон о децентрализации без преференций в пользу 2-х областей. От этого Порошенко удалось отпетлять (и нужно петлять дальше, ИМХО)
Додано: Нед 13 жов, 2019 12:45
Похоже после того как Пристайко сладко запел о Северном Кипре, принято решение делать и у нас Северный Кипр.
Заморозим на десятилетия, сделаем окопы, КПП для проезда туда-сюда, ОРДЛО будет интегрировано в РФ, но без официальной аннексии.
Странная ситуация, когда все довольны и сохранили лицо.
Путин ''не предал Донбасс'', предлагал Донбасс интегрировать назад в Украину, но не захотели.
Запад вздохнет свободно, ему эти Мински и нормандские четверки уже в печенках сидят, плюс будет повод снять часть санкций и подзаработать.
Зеленский будет тоже доволен, уйдет эта неприятная ситуация, когда его все критикуют, артисты не любят критику, а так пусть внуки наши сами разберутся.
И даже Билецкий и Порошенко будут довольны, не сдали национальные интересы.
Практически нирвана.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 13 жов, 2019 14:58
Re: Політичні дискусії
Негативно отношусь к Шарию и его деятельности, но иногда поглядываю, чтоб быть в курсе.
Блестящее он конечно видео расследование выпустил о Слуге Народа и земельных рейдерах, которые оказались главными официальными спонсорами партии.
Инвесторы с мешками бабла уже спешат спотыкаются скупать землю.
Додано: Нед 13 жов, 2019 15:51
Як Шарій виконував замовлення спецслужб РФ із дискредитації України. Розслідування
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Нед 13 жов, 2019 16:00
В начале 90х когда в руки Украины упала нежданно незалежность ей просто некем было управлять т. к. кадры в Кабмине были на это в принципе неспособны из-за того что все решения при СССР принимались в Москве.
На Москву никто не молился, наоборот, рассказывали сказки как станем второй Францией т. к. твоё сало раньше сьедал москаль.
Достаточно сравнить когда были введены купоно-карбованцы в Украине и тенге в Казахстане.
Все опереточные типа черноморского и пр. союзы ничего не стоили изначально.
От того, что зависимость от России частично сменилась на зависимость от Европы и США ничего не изменилось - деградация государства, депопуляция населения, внешние и внутренние долги и, самое главное, отсутствие хоть какой-либо вменяемой программы развития страны как не было, так и нет.
Востаннє редагувалось shapo в Нед 13 жов, 2019 16:05, всього редагувалось 2 разів.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 13 жов, 2019 16:03
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