З якою ціллю шарій складає на поширює ці фейки хто йому платить ?
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 13 жов, 2019 16:06
З якою ціллю шарій складає на поширює ці фейки хто йому платить ?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Нед 13 жов, 2019 16:07
Т. е. по всей Украине все земельные рейдеры исключительно из СН.
От других политических партий таких нет?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 13 жов, 2019 16:09
Наверное, Нидерланды где он пребывает и его до сих пор не выслали за такую подрывную деятельность
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
|