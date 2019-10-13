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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4265426642674268
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 16:06

  Zebra написав:
  Ukrainian написав:Як Шарій виконував замовлення спецслужб РФ із дискредитації України. Розслідування

Это все понятно. Речь о рынке земли и Слугах Народа, основными спонсорами которых оказались земельные рейдеры.

З якою ціллю шарій складає на поширює ці фейки хто йому платить ?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 16:07

  Zebra написав:Это все понятно. Речь о рынке земли и Слугах Народа, основными спонсорами которых оказались земельные рейдеры.


Т. е. по всей Украине все земельные рейдеры исключительно из СН.
От других политических партий таких нет?
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 16:09

  Ukrainian написав:З якою ціллю шарій складає на поширює ці фейки хто йому платить ?

Наверное, Нидерланды где он пребывает и его до сих пор не выслали за такую подрывную деятельность
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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