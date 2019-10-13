З якою ціллю шарій складає на поширює ці фейки хто йому платить ?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 13 жов, 2019 16:06
З якою ціллю шарій складає на поширює ці фейки хто йому платить ?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Нед 13 жов, 2019 16:07
Т. е. по всей Украине все земельные рейдеры исключительно из СН.
От других политических партий таких нет?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 13 жов, 2019 16:09
Наверное, Нидерланды где он пребывает и его до сих пор не выслали за такую подрывную деятельность
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 13 жов, 2019 16:36
Остались бы "папередники" или пришел бы БЮТ, рейдеры никуда бы не исчезли, просто были бы спонсорами других партий.
Как пример, у Смешко в первой десятке были "закладки" от агробаронов. И, спасибо Шарию, он тогда тоже провел журналистское расследование, вывел Смешка на чистую воду и потом помог самоуничтожиттся его рейтингу.
Кстати, Нацкорпус с удовольствием выходил в эфир через канал Анатолия, пока "вільні" СМИ блокировали им доступ к аудитории.
Додано: Нед 13 жов, 2019 16:42
Как Шарий “отмазывал” российских убийц
Источник:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Нед 13 жов, 2019 16:44
Re: Політичні дискусії
НеІтогi.
Затрону я одну тему, а именно об обмене "пленными".
Из тех, кого по обмену вернули из РФ в Украину, были и Сенцов, против которого сфабриковали дело. И военные моряки, которые были захвачены РФ в нейтральных водах. О Сенцове и моряках написано немало.
Я акцентирую внимание на Павле Грибе. Хотя бы потому, что он из Чернигова и то, как он оказался в плену в РФ. Познакомился в инете с девчонкой и поехал в Гомель на встречу с ней. Где был схвачен неизвестными людьми, оказался в РФ. Задержание оформляли в Смоленской области. По суду получил срок.
То есть, российские спецслужбы чувствуют себя в Белоруси, как у себя дома.
Была ещё новость, что все подробности переговоров Зеленского и Лукашенко стали известны РФ. Но не могу найти ссылку.
Обмен состоялся и что после него
РФ продолжает брать людей в заложники, прикрываясь сфабрикованными обвинениями в терроризме.
Реакция МИД
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 13 жов, 2019 16:54
Шарий и журналистика несовместимы
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 13 жов, 2019 17:03
Re: Політичні дискусії
Многие до сих пор не верят, что РФ и российские наёмники могут легко обстреливать жилые кварталы на Донбассе.
Но тут бомбёжка госпиталей - это вообще за гранью
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 13 жов, 2019 17:09
Дай Бог (в которого я не верю).
Но остаются чисто экономические вопросы типа "будем ли мы с ними торговать" и "кто будет платить социалку".
Насчет Запада - имхо, там основные санкции по Крыму.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Додано: Нед 13 жов, 2019 17:13
Я не сторонник СН, но уверен, что Шарик при желании сделает видео, где вы будете разоблачены как главный рейдер
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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