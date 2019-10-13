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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4266426742684269>
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 16:06

  Zebra написав:
  Ukrainian написав:Як Шарій виконував замовлення спецслужб РФ із дискредитації України. Розслідування

Это все понятно. Речь о рынке земли и Слугах Народа, основными спонсорами которых оказались земельные рейдеры.

З якою ціллю шарій складає на поширює ці фейки хто йому платить ?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 16:07

  Zebra написав:Это все понятно. Речь о рынке земли и Слугах Народа, основными спонсорами которых оказались земельные рейдеры.


Т. е. по всей Украине все земельные рейдеры исключительно из СН.
От других политических партий таких нет?
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 16:09

  Ukrainian написав:З якою ціллю шарій складає на поширює ці фейки хто йому платить ?

Наверное, Нидерланды где он пребывает и его до сих пор не выслали за такую подрывную деятельность
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 16:36

  shapo написав:
  Zebra написав:Это все понятно. Речь о рынке земли и Слугах Народа, основными спонсорами которых оказались земельные рейдеры.


Т. е. по всей Украине все земельные рейдеры исключительно из СН.
От других политических партий таких нет?

Остались бы "папередники" или пришел бы БЮТ, рейдеры никуда бы не исчезли, просто были бы спонсорами других партий.
Как пример, у Смешко в первой десятке были "закладки" от агробаронов. И, спасибо Шарию, он тогда тоже провел журналистское расследование, вывел Смешка на чистую воду и потом помог самоуничтожиттся его рейтингу.
Кстати, Нацкорпус с удовольствием выходил в эфир через канал Анатолия, пока "вільні" СМИ блокировали им доступ к аудитории.
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 16:42

  shapo написав:
  Ukrainian написав:З якою ціллю шарій складає на поширює ці фейки хто йому платить ?

Наверное, Нидерланды где он пребывает и его до сих пор не выслали за такую подрывную деятельность

Как Шарий “отмазывал” российских убийц

Источник: https://informator.press/kak-sharyy-otm ... kh-ubyyts/
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 16:44

Re: Політичні дискусії

НеІтогi.

Затрону я одну тему, а именно об обмене "пленными".

Из тех, кого по обмену вернули из РФ в Украину, были и Сенцов, против которого сфабриковали дело. И военные моряки, которые были захвачены РФ в нейтральных водах. О Сенцове и моряках написано немало.

Я акцентирую внимание на Павле Грибе. Хотя бы потому, что он из Чернигова и то, как он оказался в плену в РФ. Познакомился в инете с девчонкой и поехал в Гомель на встречу с ней. Где был схвачен неизвестными людьми, оказался в РФ. Задержание оформляли в Смоленской области. По суду получил срок.
То есть, российские спецслужбы чувствуют себя в Белоруси, как у себя дома.
Была ещё новость, что все подробности переговоров Зеленского и Лукашенко стали известны РФ. Но не могу найти ссылку.

Обмен состоялся и что после него
Россияне обвиняют задержанного в Крыму проукраинского активиста Приходько в терроризме
РФ продолжает брать людей в заложники, прикрываясь сфабрикованными обвинениями в терроризме.

Реакция МИД
Україна сподівалася, що після обміну утримуваними особами з Росією «перестануть з’являтися нові політичні в’язні», сказав Радіо Свобода міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Але Росія «бачить для себе інший шлях», відзначив очільник зовнішньополітичного відомства.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 16:54

  Клиент_ написав:И, спасибо Шарию, он тогда тоже провел журналистское расследование, вывел Смешка на чистую воду и потом помог самоуничтожиттся его рейтингу.

Шарий и журналистика несовместимы
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 17:03

Re: Політичні дискусії

Российские ВКС неоднократно бомбили медицинские учреждения в Сирии, чтобы подавить последние очаги сопротивления силам президента Башара Асада. 5-6 мая российская авиация нанесла удары по четырем госпиталям.
Многие до сих пор не верят, что РФ и российские наёмники могут легко обстреливать жилые кварталы на Донбассе.
Но тут бомбёжка госпиталей - это вообще за гранью
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 17:09

  freeze написав:Похоже после того как Пристайко сладко запел о Северном Кипре, принято решение делать и у нас Северный Кипр.
Заморозим на десятилетия, сделаем окопы, КПП для проезда туда-сюда, ОРДЛО будет интегрировано в РФ, но без официальной аннексии.
Странная ситуация, когда все довольны и сохранили лицо.
Путин ''не предал Донбасс'', предлагал Донбасс интегрировать назад в Украину, но не захотели.
Запад вздохнет свободно, ему эти Мински и нормандские четверки уже в печенках сидят, плюс будет повод снять часть санкций и подзаработать.
Зеленский будет тоже доволен, уйдет эта неприятная ситуация, когда его все критикуют, артисты не любят критику, а так пусть внуки наши сами разберутся.
И даже Билецкий и Порошенко будут довольны, не сдали национальные интересы.
Практически нирвана.

Дай Бог (в которого я не верю).
Но остаются чисто экономические вопросы типа "будем ли мы с ними торговать" и "кто будет платить социалку".
Насчет Запада - имхо, там основные санкции по Крыму.
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 17:13

  Zebra написав:
  Ukrainian написав: Як Шарій виконував замовлення спецслужб РФ із дискредитації України. Розслідування
Это все понятно. Речь о рынке земли и Слугах Народа, основными спонсорами которых оказались земельные рейдеры.

Я не сторонник СН, но уверен, что Шарик при желании сделает видео, где вы будете разоблачены как главный рейдер 8)
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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