Додано: Нед 13 жов, 2019 16:44

НеІтогi.Затрону я одну тему, а именно об обмене "пленными".Из тех, кого по обмену вернули из РФ в Украину, были и Сенцов, против которого сфабриковали дело. И военные моряки, которые были захвачены РФ в нейтральных водах. О Сенцове и моряках написано немало.Я акцентирую внимание на Павле Грибе. Хотя бы потому, что он из Чернигова и то, как он оказался в плену в РФ. Познакомился в инете с девчонкой и поехал в Гомель на встречу с ней. Где был схвачен неизвестными людьми, оказался в РФ. Задержание оформляли в Смоленской области. По суду получил срок.То есть, российские спецслужбы чувствуют себя в Белоруси, как у себя дома.Была ещё новость, что все подробности переговоров Зеленского и Лукашенко стали известны РФ. Но не могу найти ссылку.Обмен состоялся и что после негоРФ продолжает брать людей в заложники, прикрываясь сфабрикованными обвинениями в терроризме.Реакция МИД