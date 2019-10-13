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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4265426642674268
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 17:03

Re: Політичні дискусії

Российские ВКС неоднократно бомбили медицинские учреждения в Сирии, чтобы подавить последние очаги сопротивления силам президента Башара Асада. 5-6 мая российская авиация нанесла удары по четырем госпиталям.
Многие до сих пор не верят, что РФ и российские наёмники могут легко обстреливать жилые кварталы на Донбассе.
Но тут бомбёжка госпиталей - это вообще за гранью
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 17:09

  freeze написав:Похоже после того как Пристайко сладко запел о Северном Кипре, принято решение делать и у нас Северный Кипр.
Заморозим на десятилетия, сделаем окопы, КПП для проезда туда-сюда, ОРДЛО будет интегрировано в РФ, но без официальной аннексии.
Странная ситуация, когда все довольны и сохранили лицо.
Путин ''не предал Донбасс'', предлагал Донбасс интегрировать назад в Украину, но не захотели.
Запад вздохнет свободно, ему эти Мински и нормандские четверки уже в печенках сидят, плюс будет повод снять часть санкций и подзаработать.
Зеленский будет тоже доволен, уйдет эта неприятная ситуация, когда его все критикуют, артисты не любят критику, а так пусть внуки наши сами разберутся.
И даже Билецкий и Порошенко будут довольны, не сдали национальные интересы.
Практически нирвана.

Дай Бог (в которого я не верю).
Но остаются чисто экономические вопросы типа "будем ли мы с ними торговать" и "кто будет платить социалку".
Насчет Запада - имхо, там основные санкции по Крыму.
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 17:13

  Zebra написав:
  Ukrainian написав: Як Шарій виконував замовлення спецслужб РФ із дискредитації України. Розслідування
Это все понятно. Речь о рынке земли и Слугах Народа, основными спонсорами которых оказались земельные рейдеры.

Я не сторонник СН, но уверен, что Шарик при желании сделает видео, где вы будете разоблачены как главный рейдер 8)
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 17:49

Re: Політичні дискусії

Тут ЛАД и прочие зеды говорят, что Украине ничего не угрожает от РФ.

Вот Хазин


Вот Жириновский. Одно из
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 18:52

  pesikot написав:Тут ЛАД и прочие зеды говорят, что Украине ничего не угрожает от РФ.


https://www.youtube.com/watch?v=zwVVOOymh5g
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 18:58

  Starikan написав:Но остаются чисто экономические вопросы типа "будем ли мы с ними торговать" и "кто будет платить социалку".


А чего не торговать, думаю, будем, деньги не пахнут.
Социалку вряд ли будем платить, смысла нет, Зеленский на пресс-марафоне уже закидывал удочку, что надо бы проукраинских людей позвать жить на контролируемую территорию, помочь им с жильём, для этого надо с мэрами городов говорить, чтобы они выделяли такое жильё. Я предполагаю, это просто он озвучил идею, которую они с Богданом перетирают - план Б. Всех позвать из ОРДЛО, максимум разово помочь, а остальным сказать, мы предлагали переехать, так что извините ,пусть пенсии и социалку вам Россия платит.

Думаю, такой вариант будет на 95 процентов. 5 процентов оставляю на то, что Макрон и Меркель прямой ультиматум поставят, или выполняйте Минск, или плюшек больше не увидите, евроинтеграция, безвиз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 19:16

  Starikan написав:
  Zebra написав:
  Ukrainian написав: Як Шарій виконував замовлення спецслужб РФ із дискредитації України. Розслідування
Это все понятно. Речь о рынке земли и Слугах Народа, основными спонсорами которых оказались земельные рейдеры.

Я не сторонник СН, но уверен, что Шарик при желании сделает видео, где вы будете разоблачены как главный рейдер 8)

В данном случае Шарий не обманул.

Вот скрин из его передачи:
Зображення
https://www.youtube.com/watch?v=WZtk_ZQ ... e=youtu.be

а вот скрин с сайта chesno.org:
Зображення
https://www.chesno.org/post/3286/

Расхождений нет.
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 19:19

  pesikot написав:Шарий и журналистика несовместимы


Забавно, уже 2 раза стерли мой ответ без всякого уведомления
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 19:20

  pesikot написав:
  Клиент_ написав:И, спасибо Шарию, он тогда тоже провел журналистское расследование, вывел Смешка на чистую воду и потом помог самоуничтожиттся его рейтингу.

Шарий и журналистика несовместимы


Песикот и итоги дня - тем более :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

  pesikot написав:Тут ЛАД и прочие зеды говорят, что Украине ничего не угрожает от РФ.


Ну что ж ты все время врешь и врешь и врешь? :mrgreen: Не надоело еще?.. Пруфы в студию!
zРадио
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