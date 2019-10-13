Многие до сих пор не верят, что РФ и российские наёмники могут легко обстреливать жилые кварталы на Донбассе.
Но тут бомбёжка госпиталей - это вообще за гранью
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 13 жов, 2019 17:03
Re: Політичні дискусії
Многие до сих пор не верят, что РФ и российские наёмники могут легко обстреливать жилые кварталы на Донбассе.
Но тут бомбёжка госпиталей - это вообще за гранью
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 13 жов, 2019 17:09
Дай Бог (в которого я не верю).
Но остаются чисто экономические вопросы типа "будем ли мы с ними торговать" и "кто будет платить социалку".
Насчет Запада - имхо, там основные санкции по Крыму.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Додано: Нед 13 жов, 2019 17:13
Я не сторонник СН, но уверен, что Шарик при желании сделает видео, где вы будете разоблачены как главный рейдер
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Додано: Нед 13 жов, 2019 17:49
Re: Політичні дискусії
Тут ЛАД и прочие зеды говорят, что Украине ничего не угрожает от РФ.
Вот Хазин
Вот Жириновский. Одно из
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 13 жов, 2019 18:52
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 13 жов, 2019 18:58
А чего не торговать, думаю, будем, деньги не пахнут.
Социалку вряд ли будем платить, смысла нет, Зеленский на пресс-марафоне уже закидывал удочку, что надо бы проукраинских людей позвать жить на контролируемую территорию, помочь им с жильём, для этого надо с мэрами городов говорить, чтобы они выделяли такое жильё. Я предполагаю, это просто он озвучил идею, которую они с Богданом перетирают - план Б. Всех позвать из ОРДЛО, максимум разово помочь, а остальным сказать, мы предлагали переехать, так что извините ,пусть пенсии и социалку вам Россия платит.
Думаю, такой вариант будет на 95 процентов. 5 процентов оставляю на то, что Макрон и Меркель прямой ультиматум поставят, или выполняйте Минск, или плюшек больше не увидите, евроинтеграция, безвиз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 13 жов, 2019 19:16
В данном случае Шарий не обманул.
Вот скрин из его передачи:
а вот скрин с сайта chesno.org:
Расхождений нет.
Додано: Нед 13 жов, 2019 19:19
Забавно, уже 2 раза стерли мой ответ без всякого уведомления
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 13 жов, 2019 19:20
Песикот и итоги дня - тем более
Ну что ж ты все время врешь и врешь и врешь? Не надоело еще?.. Пруфы в студию!
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