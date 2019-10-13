Додано: Нед 13 жов, 2019 17:49

Тут ЛАД и прочие зеды говорят, что Украине ничего не угрожает от РФ.



Вот Хазин





Вот Жириновский. Одно из



"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой