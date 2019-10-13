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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4266426742684269 Додано: Нед 13 жов, 2019 21:05 freeze написав: Кто там сейчас министр юстиции Писюнька какой-то или Малюнька, почему он лично по вопиющему факту не приехал, нах какие-то справки на 5 минут раньше населению, когда тырят в наглую. Кто там сейчас министр юстиции Писюнька какой-то или Малюнька, почему он лично по вопиющему факту не приехал, нах какие-то справки на 5 минут раньше населению, когда тырят в наглую.



Потому что с ним поделились при помощи "взносов". Да и по менту видно, что это не просто должностная халатность, а заказ. Просто вынос мозга - собственными глазами наблюдает факт кражи и следы насилия, но ведет себя так, будто за шухере стоит, а не закон защищает! Потому что с ним поделились при помощи "взносов". Да и по менту видно, что это не просто должностная халатность, а заказ. Просто вынос мозга - собственными глазами наблюдает факт кражи и следы насилия, но ведет себя так, будто за шухере стоит, а не закон защищает! zРадио

Повідомлень: 3817 З нами з: 02.05.18 Подякував: 808 раз. Подякували: 1902 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 жов, 2019 21:25 Starikan написав: Zebra написав: Ukrainian написав: Як Шарій виконував замовлення спецслужб РФ із дискредитації України. Розслідування Як Шарій виконував замовлення спецслужб РФ із дискредитації України. Розслідування Это все понятно. Речь о рынке земли и Слугах Народа, основными спонсорами которых оказались земельные рейдеры. Это все понятно. Речь о рынке земли и Слугах Народа, основными спонсорами которых оказались земельные рейдеры.

Я не сторонник СН, но уверен, что Шарик при желании сделает видео, где вы будете разоблачены как главный рейдер Я не сторонник СН, но уверен, что Шарик при желании сделает видео, где вы будете разоблачены как главный рейдер

Не нужно верить Шарию или кому-либо.

Но дело в том, что именно у оппонентов нужно смотреть инфо.

Как, например, у сторонников ПАПа смотреть о ЗЕ. И наоборот.



А уже потом самому анализировать информацию и представлять насколько она объективна. В какой части объективна.

В том числе и с других источников.

Селяне на вид реальные, полицейские реальные, гопники в балаклавах тоже. Заказщики (списки) -- субъективно.



Но факт, что проблема есть. И реакция, мягко говоря, странная.

И воротят это дело явно не без крыши с самого верха.



Кстати, есть и такой репортаж. Не от Шария))

https://kriminal.ictv.ua/videos/dykyj-z ... e-vrozhaj/



https://kriminal.ictv.ua/videos/vijna-z ... podarstva/ Не нужно верить Шарию или кому-либо.Но дело в том, что именно у оппонентов нужно смотреть инфо.Как, например, у сторонников ПАПа смотреть о ЗЕ. И наоборот.А уже потом самому анализировать информацию и представлять насколько она объективна. В какой части объективна.В том числе и с других источников.Селяне на вид реальные, полицейские реальные, гопники в балаклавах тоже. Заказщики (списки) -- субъективно.Но факт, что проблема есть. И реакция, мягко говоря, странная.И воротят это дело явно не без крыши с самого верха.Кстати, есть и такой репортаж. Не от Шария)) detroytred

Повідомлень: 22239 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 жов, 2019 21:30 Faceless написав: ЛАД написав: Faceless

Забыл дописать.

По поводу Вашей фразы:

поражения, шаг за шагом, приводят все большим и большим потерям суверенитета (да, тут и без того все плохо, хотя насчёт 28 лет назад не могу согласиться).

Не знаю, почему не можете согласиться.

В 90-е Россия была слаба и просто не могла (была не в силах) посягать на наш суверенитет. Западу мы тогда, честно говоря, были не особо интересны, они тогда значительно больше были увлечены Россией - был короткий период "романтической любви" в паре Россия-Запад.

Нам начали уделять больше внимания в 2000-х, особенно начиная с оранжевого Майдана. Очень похоже, что это было связано с начинавшимся охлаждением в паре РФ-Запад и нас начали рассматривать то ли в качестве противовеса, то ли в качестве кордона.

Возможно ошибаюсь, но мне кажется, что именно в 90-е реально мы были наиболее независимы. Именно тогда были попытки создания межгосударственных союзов, в кот. Украину рассматривали центральным игроком.

Позже в связи с движением окружающих государств вперёд и постепенной нашей деградацией такие попытки прекратились и мы начали из субъекта превращаться в объект.

Майдан-2004 был яркой вспышкой, которая могла дать сильный толчок развитию. Но, к сожалению, эту возможность мы успешно про...пустили. Забыл дописать.По поводу Вашей фразы:Не знаю, почему не можете согласиться.В 90-е Россия была слаба и просто не могла (была не в силах) посягать на наш суверенитет. Западу мы тогда, честно говоря, были не особо интересны, они тогда значительно больше были увлечены Россией - был короткий период "романтической любви" в паре Россия-Запад.Нам начали уделять больше внимания в 2000-х, особенно начиная с оранжевого Майдана. Очень похоже, что это было связано с начинавшимся охлаждением в паре РФ-Запад и нас начали рассматривать то ли в качестве противовеса, то ли в качестве кордона.Возможно ошибаюсь, но мне кажется, что именно в 90-е реально мы были наиболее независимы. Именно тогда были попытки создания межгосударственных союзов, в кот. Украину рассматривали центральным игроком.Позже в связи с движением окружающих государств вперёд и постепенной нашей деградацией такие попытки прекратились и мы начали из субъекта превращаться в объект.Майдан-2004 был яркой вспышкой, которая могла дать сильный толчок развитию. Но, к сожалению, эту возможность мы успешно про...пустили.



В 90-х и мы были крайне слабы. Менталитет и власти, и населения все ещё слабо воспринимал Украину как что-то самостоятельное, смотрели как щенок на хозяина на РФ, "геостратегическийсоюзник, братцкинарод" и прочий бред. Комуняки были значительной полит силой, сидели и в ВР, и в Кабмине и во всевозможных комитетах и толкали идею союза с рашкой (особенно перед выборами, поищите видео тех времен, освежите память), и, что главное и самое печальное, пипл хавал, это ж все под совковый электорат и делалось. Зависимость от РФ на всех фронтах - экономическом, политическом, во внутренней, информационной политике - была просто колоссальнейшей. Практически все информпространство - один российский "продукт".

Все "межглсударственные союзы", где участвовала РФ, всегда имели лишь одну цель, вне зависимости от того, как "рассматривали" кого-либо изначально - расширение и усиление зоны влияния рф, для увеличения возможности манипуляций, давления, захвата рынков.

И на сейчас субъектности у нас куда больше. В 90-х и мы были крайне слабы. Менталитет и власти, и населения все ещё слабо воспринимал Украину как что-то самостоятельное, смотрели как щенок на хозяина на РФ, "геостратегическийсоюзник, братцкинарод" и прочий бред. Комуняки были значительной полит силой, сидели и в ВР, и в Кабмине и во всевозможных комитетах и толкали идею союза с рашкой (особенно перед выборами, поищите видео тех времен, освежите память), и, что главное и самое печальное, пипл хавал, это ж все под совковый электорат и делалось. Зависимость от РФ на всех фронтах - экономическом, политическом, во внутренней, информационной политике - была просто колоссальнейшей. Практически все информпространство - один российский "продукт".Все "межглсударственные союзы", где участвовала РФ, всегда имели лишь одну цель, вне зависимости от того, как "рассматривали" кого-либо изначально - расширение и усиление зоны влияния рф, для увеличения возможности манипуляций, давления, захвата рынков.И на сейчас субъектности у нас куда больше.

Всё верно Вы описали.

Кроме последнего предложения.

Всё, о чём Вы написали, было, но всё это делали мы сами , без чьего бы то ни было нажима.

Когда я писал о межгосударственных союзах, имел ввиду те, кот. создавались без участия РФ. И таких было несколько. Всё верно Вы описали.Кроме последнего предложения.Всё, о чём Вы написали, было, но всё это делали, без чьего бы то ни было нажима.Когда я писал о межгосударственных союзах, имел ввиду те, кот. создавались без участия РФ. И таких было несколько. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14417 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4285 раз. Подякували: 3977 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 жов, 2019 21:36 zРадио написав: freeze написав: Кто там сейчас министр юстиции Писюнька какой-то или Малюнька, почему он лично по вопиющему факту не приехал, нах какие-то справки на 5 минут раньше населению, когда тырят в наглую. Кто там сейчас министр юстиции Писюнька какой-то или Малюнька, почему он лично по вопиющему факту не приехал, нах какие-то справки на 5 минут раньше населению, когда тырят в наглую.



Потому что с ним поделились при помощи "взносов". Да и по менту видно, что это не просто должностная халатность, а заказ. Просто вынос мозга - собственными глазами наблюдает факт кражи и следы насилия, но ведет себя так, будто за шухере стоит, а не закон защищает! Потому что с ним поделились при помощи "взносов". Да и по менту видно, что это не просто должностная халатность, а заказ. Просто вынос мозга - собственными глазами наблюдает факт кражи и следы насилия, но ведет себя так, будто за шухере стоит, а не закон защищает!



Расскажу не менее зашкварную реальность.

Чел гражданин РФ избивает в Украине украинку пожилую по бытовому конфликту. Свидетели-побои, а полиции по фигу. Рашкован заплатил.

Зять-атошник и так и эдак пытался от рядовых и до начальника райотделения добиться справедливости и никак...

Тот повторил избиение.

Опять ноль реакции.

Тогда вставил этому рашковану сам.

В итоге на него наехали по полной. Еле отбодался.



И это западнее Киева. Расскажу не менее зашкварную реальность.Чел гражданин РФ избивает в Украине украинку пожилую по бытовому конфликту. Свидетели-побои, а полиции по фигу. Рашкован заплатил.Зять-атошник и так и эдак пытался от рядовых и до начальника райотделения добиться справедливости и никак...Тот повторил избиение.Опять ноль реакции.Тогда вставил этому рашковану сам.В итоге на него наехали по полной. Еле отбодался.И это западнее Киева. detroytred

Повідомлень: 22239 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 жов, 2019 21:47 pesikot написав: Тут ЛАД и прочие зеды говорят, что Украине ничего не угрожает от РФ.



Вот Хазин





Вот Жириновский. Одно из

Тут ЛАД и прочие зеды говорят, что Украине ничего не угрожает от РФ.Вот ХазинВот Жириновский. Одно из

Ну не используйте Вы демагогические формулировки.

Сплошные от Вас обобщения.



ЛАД утверждал, что не *ничего не угрожает*, а конкретно - о вероятности масштабного вторжения на данный момент.

Я ему оппонировал, что вполне вероятно.



Ну а аргументы аля Жирик и т.п. -- так он и Европе, Штатам, Японии в таком же духе нёс.



Берите утверждение оппонента и от него танцуйте. Вместо поятоянной демагогии. Ну не используйте Вы демагогические формулировки.Сплошные от Вас обобщения.ЛАД утверждал, что не *ничего не угрожает*, а конкретно - о вероятности масштабного вторжения на данный момент.Я ему оппонировал, что вполне вероятно.Ну а аргументы аля Жирик и т.п. -- так он и Европе, Штатам, Японии в таком же духе нёс.Берите утверждение оппонента и от него танцуйте. Вместо поятоянной демагогии. detroytred

Повідомлень: 22239 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4266426742684269 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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