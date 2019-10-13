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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4266426742684269
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 21:05

  freeze написав:Кто там сейчас министр юстиции Писюнька какой-то или Малюнька, почему он лично по вопиющему факту не приехал, нах какие-то справки на 5 минут раньше населению, когда тырят в наглую.


Потому что с ним поделились при помощи "взносов". Да и по менту видно, что это не просто должностная халатность, а заказ. Просто вынос мозга - собственными глазами наблюдает факт кражи и следы насилия, но ведет себя так, будто за шухере стоит, а не закон защищает!
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 21:25

  Starikan написав:
  Zebra написав:
  Ukrainian написав: Як Шарій виконував замовлення спецслужб РФ із дискредитації України. Розслідування
Это все понятно. Речь о рынке земли и Слугах Народа, основными спонсорами которых оказались земельные рейдеры.

Я не сторонник СН, но уверен, что Шарик при желании сделает видео, где вы будете разоблачены как главный рейдер 8)

Не нужно верить Шарию или кому-либо.
Но дело в том, что именно у оппонентов нужно смотреть инфо.
Как, например, у сторонников ПАПа смотреть о ЗЕ. И наоборот.

А уже потом самому анализировать информацию и представлять насколько она объективна. В какой части объективна.
В том числе и с других источников.
Селяне на вид реальные, полицейские реальные, гопники в балаклавах тоже. Заказщики (списки) -- субъективно.

Но факт, что проблема есть. И реакция, мягко говоря, странная.
И воротят это дело явно не без крыши с самого верха.

Кстати, есть и такой репортаж. Не от Шария))
https://kriminal.ictv.ua/videos/dykyj-z ... e-vrozhaj/

https://kriminal.ictv.ua/videos/vijna-z ... podarstva/
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 21:30

  Faceless написав:
ЛАД написав:Faceless
Забыл дописать.
По поводу Вашей фразы:
поражения, шаг за шагом, приводят все большим и большим потерям суверенитета (да, тут и без того все плохо, хотя насчёт 28 лет назад не могу согласиться).

Не знаю, почему не можете согласиться.
В 90-е Россия была слаба и просто не могла (была не в силах) посягать на наш суверенитет. Западу мы тогда, честно говоря, были не особо интересны, они тогда значительно больше были увлечены Россией - был короткий период "романтической любви" в паре Россия-Запад.
Нам начали уделять больше внимания в 2000-х, особенно начиная с оранжевого Майдана. Очень похоже, что это было связано с начинавшимся охлаждением в паре РФ-Запад и нас начали рассматривать то ли в качестве противовеса, то ли в качестве кордона.
Возможно ошибаюсь, но мне кажется, что именно в 90-е реально мы были наиболее независимы. Именно тогда были попытки создания межгосударственных союзов, в кот. Украину рассматривали центральным игроком.
Позже в связи с движением окружающих государств вперёд и постепенной нашей деградацией такие попытки прекратились и мы начали из субъекта превращаться в объект.
Майдан-2004 был яркой вспышкой, которая могла дать сильный толчок развитию. Но, к сожалению, эту возможность мы успешно про...пустили.


В 90-х и мы были крайне слабы. Менталитет и власти, и населения все ещё слабо воспринимал Украину как что-то самостоятельное, смотрели как щенок на хозяина на РФ, "геостратегическийсоюзник, братцкинарод" и прочий бред. Комуняки были значительной полит силой, сидели и в ВР, и в Кабмине и во всевозможных комитетах и толкали идею союза с рашкой (особенно перед выборами, поищите видео тех времен, освежите память), и, что главное и самое печальное, пипл хавал, это ж все под совковый электорат и делалось. Зависимость от РФ на всех фронтах - экономическом, политическом, во внутренней, информационной политике - была просто колоссальнейшей. Практически все информпространство - один российский "продукт".
Все "межглсударственные союзы", где участвовала РФ, всегда имели лишь одну цель, вне зависимости от того, как "рассматривали" кого-либо изначально - расширение и усиление зоны влияния рф, для увеличения возможности манипуляций, давления, захвата рынков.
И на сейчас субъектности у нас куда больше.

Всё верно Вы описали.
Кроме последнего предложения. :)
Всё, о чём Вы написали, было, но всё это делали мы сами, без чьего бы то ни было нажима.
Когда я писал о межгосударственных союзах, имел ввиду те, кот. создавались без участия РФ. И таких было несколько.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 21:36

  zРадио написав:
  freeze написав:Кто там сейчас министр юстиции Писюнька какой-то или Малюнька, почему он лично по вопиющему факту не приехал, нах какие-то справки на 5 минут раньше населению, когда тырят в наглую.


Потому что с ним поделились при помощи "взносов". Да и по менту видно, что это не просто должностная халатность, а заказ. Просто вынос мозга - собственными глазами наблюдает факт кражи и следы насилия, но ведет себя так, будто за шухере стоит, а не закон защищает!


Расскажу не менее зашкварную реальность.
Чел гражданин РФ избивает в Украине украинку пожилую по бытовому конфликту. Свидетели-побои, а полиции по фигу. Рашкован заплатил.
Зять-атошник и так и эдак пытался от рядовых и до начальника райотделения добиться справедливости и никак...
Тот повторил избиение.
Опять ноль реакции.
Тогда вставил этому рашковану сам.
В итоге на него наехали по полной. Еле отбодался.

И это западнее Киева.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 21:47

  pesikot написав:Тут ЛАД и прочие зеды говорят, что Украине ничего не угрожает от РФ.

Вот Хазин


Вот Жириновский. Одно из

Ну не используйте Вы демагогические формулировки.
Сплошные от Вас обобщения.

ЛАД утверждал, что не *ничего не угрожает*, а конкретно - о вероятности масштабного вторжения на данный момент.
Я ему оппонировал, что вполне вероятно.

Ну а аргументы аля Жирик и т.п. -- так он и Европе, Штатам, Японии в таком же духе нёс.

Берите утверждение оппонента и от него танцуйте. Вместо поятоянной демагогии.
detroytred
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