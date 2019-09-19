Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Кто там сейчас министр юстиции Писюнька какой-то или Малюнька, почему он лично по вопиющему факту не приехал, нах какие-то справки на 5 минут раньше населению, когда тырят в наглую.
Потому что с ним поделились при помощи "взносов". Да и по менту видно, что это не просто должностная халатность, а заказ. Просто вынос мозга - собственными глазами наблюдает факт кражи и следы насилия, но ведет себя так, будто за шухере стоит, а не закон защищает!
Ukrainian написав: Як Шарій виконував замовлення спецслужб РФ із дискредитації України. Розслідування
Это все понятно. Речь о рынке земли и Слугах Народа, основными спонсорами которых оказались земельные рейдеры.
Я не сторонник СН, но уверен, что Шарик при желании сделает видео, где вы будете разоблачены как главный рейдер
Не нужно верить Шарию или кому-либо. Но дело в том, что именно у оппонентов нужно смотреть инфо. Как, например, у сторонников ПАПа смотреть о ЗЕ. И наоборот.
А уже потом самому анализировать информацию и представлять насколько она объективна. В какой части объективна. В том числе и с других источников. Селяне на вид реальные, полицейские реальные, гопники в балаклавах тоже. Заказщики (списки) -- субъективно.
Но факт, что проблема есть. И реакция, мягко говоря, странная. И воротят это дело явно не без крыши с самого верха.
ЛАД написав:Faceless Забыл дописать. По поводу Вашей фразы:
поражения, шаг за шагом, приводят все большим и большим потерям суверенитета (да, тут и без того все плохо, хотя насчёт 28 лет назад не могу согласиться).
Не знаю, почему не можете согласиться. В 90-е Россия была слаба и просто не могла (была не в силах) посягать на наш суверенитет. Западу мы тогда, честно говоря, были не особо интересны, они тогда значительно больше были увлечены Россией - был короткий период "романтической любви" в паре Россия-Запад. Нам начали уделять больше внимания в 2000-х, особенно начиная с оранжевого Майдана. Очень похоже, что это было связано с начинавшимся охлаждением в паре РФ-Запад и нас начали рассматривать то ли в качестве противовеса, то ли в качестве кордона. Возможно ошибаюсь, но мне кажется, что именно в 90-е реально мы были наиболее независимы. Именно тогда были попытки создания межгосударственных союзов, в кот. Украину рассматривали центральным игроком. Позже в связи с движением окружающих государств вперёд и постепенной нашей деградацией такие попытки прекратились и мы начали из субъекта превращаться в объект. Майдан-2004 был яркой вспышкой, которая могла дать сильный толчок развитию. Но, к сожалению, эту возможность мы успешно про...пустили.
В 90-х и мы были крайне слабы. Менталитет и власти, и населения все ещё слабо воспринимал Украину как что-то самостоятельное, смотрели как щенок на хозяина на РФ, "геостратегическийсоюзник, братцкинарод" и прочий бред. Комуняки были значительной полит силой, сидели и в ВР, и в Кабмине и во всевозможных комитетах и толкали идею союза с рашкой (особенно перед выборами, поищите видео тех времен, освежите память), и, что главное и самое печальное, пипл хавал, это ж все под совковый электорат и делалось. Зависимость от РФ на всех фронтах - экономическом, политическом, во внутренней, информационной политике - была просто колоссальнейшей. Практически все информпространство - один российский "продукт". Все "межглсударственные союзы", где участвовала РФ, всегда имели лишь одну цель, вне зависимости от того, как "рассматривали" кого-либо изначально - расширение и усиление зоны влияния рф, для увеличения возможности манипуляций, давления, захвата рынков. И на сейчас субъектности у нас куда больше.
Всё верно Вы описали. Кроме последнего предложения. Всё, о чём Вы написали, было, но всё это делали мы сами, без чьего бы то ни было нажима. Когда я писал о межгосударственных союзах, имел ввиду те, кот. создавались без участия РФ. И таких было несколько.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
freeze написав:Кто там сейчас министр юстиции Писюнька какой-то или Малюнька, почему он лично по вопиющему факту не приехал, нах какие-то справки на 5 минут раньше населению, когда тырят в наглую.
Потому что с ним поделились при помощи "взносов". Да и по менту видно, что это не просто должностная халатность, а заказ. Просто вынос мозга - собственными глазами наблюдает факт кражи и следы насилия, но ведет себя так, будто за шухере стоит, а не закон защищает!
Расскажу не менее зашкварную реальность. Чел гражданин РФ избивает в Украине украинку пожилую по бытовому конфликту. Свидетели-побои, а полиции по фигу. Рашкован заплатил. Зять-атошник и так и эдак пытался от рядовых и до начальника райотделения добиться справедливости и никак... Тот повторил избиение. Опять ноль реакции. Тогда вставил этому рашковану сам. В итоге на него наехали по полной. Еле отбодался.
Если по второму сюжету есть вопросы, то с первым всё понятно. Чисто Дикий Запад. И вот мне интересно, почему "активисты", кот. митингуют в Киеве, не выступают против беспредела на Кировоградщине? Или там за это не платят или другие причины?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.