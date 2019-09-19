ЛАД написав:

поражения, шаг за шагом, приводят все большим и большим потерям суверенитета (да, тут и без того все плохо, хотя насчёт 28 лет назад не могу согласиться).

Забыл дописать.По поводу Вашей фразы:Не знаю, почему не можете согласиться.В 90-е Россия была слаба и просто не могла (была не в силах) посягать на наш суверенитет. Западу мы тогда, честно говоря, были не особо интересны, они тогда значительно больше были увлечены Россией - был короткий период "романтической любви" в паре Россия-Запад.Нам начали уделять больше внимания в 2000-х, особенно начиная с оранжевого Майдана. Очень похоже, что это было связано с начинавшимся охлаждением в паре РФ-Запад и нас начали рассматривать то ли в качестве противовеса, то ли в качестве кордона.Возможно ошибаюсь, но мне кажется, что именно в 90-е реально мы были наиболее независимы. Именно тогда были попытки создания межгосударственных союзов, в кот. Украину рассматривали центральным игроком.Позже в связи с движением окружающих государств вперёд и постепенной нашей деградацией такие попытки прекратились и мы начали из субъекта превращаться в объект.Майдан-2004 был яркой вспышкой, которая могла дать сильный толчок развитию. Но, к сожалению, эту возможность мы успешно про...пустили.