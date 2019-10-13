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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4267426842694270 Додано: Пон 14 жов, 2019 08:55 Re: Політичні дискусії Ой+ написав: Тимошенко якийсь мінімум виконала.



Юля тоже сдулась, я ее совсем не узнаю, нет напора, нет задора, в Раду часто на работу не ходит, не голосует, основными спикерами Батькивщины стали Власенко и Крулько.

Возможно психологически сломалась. Юля тоже сдулась, я ее совсем не узнаю, нет напора, нет задора, в Раду часто на работу не ходит, не голосует, основными спикерами Батькивщины стали Власенко и Крулько.Возможно психологически сломалась. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13116 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3708 раз. Подякували: 5420 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 жов, 2019 09:10 Да, СН сломалась. Два непростительных "зашквара" за 1 день от топ-представителей власти - это слишком.

Арахамия прогибается под сепаратиста Муждабаева, рассуждавшего о возможности убивать оппонентов и лишиться еще 5-6 областей.

Гончарук добивается позитивеых отзывов от С14 за посещение с выходом на сцену т.н. "ветеранской вечеринки" с "Сокирой Перуна", где он позирует на фоне эмблемы группы - стилизованной свастики.

Недавняя дружеская беседа г.прокурора со Стерненко туда же в копилку.

Стремительным домкратом двигают рейтинг к 8%. Клиент_ Повідомлень: 99 З нами з: 25.02.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 жов, 2019 09:20 freeze написав: Ой+ написав: Тимошенко якийсь мінімум виконала.



Юля тоже сдулась, я ее совсем не узнаю, нет напора, нет задора, в Раду часто на работу не ходит, не голосует, основными спикерами Батькивщины стали Власенко и Крулько.

Возможно психологически сломалась. Юля тоже сдулась, я ее совсем не узнаю, нет напора, нет задора, в Раду часто на работу не ходит, не голосует, основными спикерами Батькивщины стали Власенко и Крулько.Возможно психологически сломалась.

Ю.В. очень умная женщина. Думаю она просто поняла, что ее время прошло, ей не угнаться за молодыми технологичными политиками, изменившими формат выборов и смирилась с этим.

Ю.В имеет большую историю ошибок с кадрами и предательства ближайших соратников. + провальная пафосная президентская кампания. Политтехнологи ее "подоили" и уничтожили предвыборную кампанию, когда смешали Новый Курс с армовиром. Наверное сделала выводы и приняла то, на что не в силах повлиять. Ю.В. очень умная женщина. Думаю она просто поняла, что ее время прошло, ей не угнаться за молодыми технологичными политиками, изменившими формат выборов и смирилась с этим.Ю.В имеет большую историю ошибок с кадрами и предательства ближайших соратников. + провальная пафосная президентская кампания. Политтехнологи ее "подоили" и уничтожили предвыборную кампанию, когда смешали Новый Курс с армовиром. Наверное сделала выводы и приняла то, на что не в силах повлиять. Клиент_ Повідомлень: 99 З нами з: 25.02.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4267426842694270 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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