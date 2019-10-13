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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 14 жов, 2019 08:55
Ой+ написав: Тимошенко якийсь мінімум виконала.
Юля тоже сдулась, я ее совсем не узнаю, нет напора, нет задора, в Раду часто на работу не ходит, не голосует, основными спикерами Батькивщины стали Власенко и Крулько.
Возможно психологически сломалась.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Пон 14 жов, 2019 09:10
Да, СН сломалась. Два непростительных "зашквара" за 1 день от топ-представителей власти - это слишком.
Арахамия прогибается под сепаратиста Муждабаева, рассуждавшего о возможности убивать оппонентов и лишиться еще 5-6 областей.
Гончарук добивается позитивеых отзывов от С14 за посещение с выходом на сцену т.н. "ветеранской вечеринки" с "Сокирой Перуна", где он позирует на фоне эмблемы группы - стилизованной свастики.
Недавняя дружеская беседа г.прокурора со Стерненко туда же в копилку.
Стремительным домкратом двигают рейтинг к 8%.
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Додано: Пон 14 жов, 2019 09:20
freeze написав:
Ой+ написав: Тимошенко якийсь мінімум виконала.
Юля тоже сдулась, я ее совсем не узнаю, нет напора, нет задора, в Раду часто на работу не ходит, не голосует, основными спикерами Батькивщины стали Власенко и Крулько.
Возможно психологически сломалась.
Ю.В. очень умная женщина. Думаю она просто поняла, что ее время прошло, ей не угнаться за молодыми технологичными политиками, изменившими формат выборов и смирилась с этим.
Ю.В имеет большую историю ошибок с кадрами и предательства ближайших соратников. + провальная пафосная президентская кампания. Политтехнологи ее "подоили" и уничтожили предвыборную кампанию, когда смешали Новый Курс с армовиром. Наверное сделала выводы и приняла то, на что не в силах повлиять.
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