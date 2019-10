Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4268426942704271> Додано: Пон 14 жов, 2019 08:55 Re: Політичні дискусії Ой+ написав: Тимошенко якийсь мінімум виконала.



Юля тоже сдулась, я ее совсем не узнаю, нет напора, нет задора, в Раду часто на работу не ходит, не голосует, основными спикерами Батькивщины стали Власенко и Крулько.

Возможно психологически сломалась. Юля тоже сдулась, я ее совсем не узнаю, нет напора, нет задора, в Раду часто на работу не ходит, не голосует, основными спикерами Батькивщины стали Власенко и Крулько.Возможно психологически сломалась. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13119 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3709 раз. Подякували: 5422 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 жов, 2019 09:10 Да, СН сломалась. Два непростительных "зашквара" за 1 день от топ-представителей власти - это слишком.

Арахамия прогибается под сепаратиста Муждабаева, рассуждавшего о возможности убивать оппонентов и лишиться еще 5-6 областей.

Гончарук добивается позитивеых отзывов от С14 за посещение с выходом на сцену т.н. "ветеранской вечеринки" с "Сокирой Перуна", где он позирует на фоне эмблемы группы - стилизованной свастики.

Недавняя дружеская беседа г.прокурора со Стерненко туда же в копилку.

Стремительным домкратом двигают рейтинг к 8%. Клиент_ Повідомлень: 99 З нами з: 25.02.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 жов, 2019 09:20 freeze написав: Ой+ написав: Тимошенко якийсь мінімум виконала.



Юля тоже сдулась, я ее совсем не узнаю, нет напора, нет задора, в Раду часто на работу не ходит, не голосует, основными спикерами Батькивщины стали Власенко и Крулько.

Возможно психологически сломалась. Юля тоже сдулась, я ее совсем не узнаю, нет напора, нет задора, в Раду часто на работу не ходит, не голосует, основными спикерами Батькивщины стали Власенко и Крулько.Возможно психологически сломалась.

Ю.В. очень умная женщина. Думаю она просто поняла, что ее время прошло, ей не угнаться за молодыми технологичными политиками, изменившими формат выборов и смирилась с этим.

Ю.В имеет большую историю ошибок с кадрами и предательства ближайших соратников. + провальная пафосная президентская кампания. Политтехнологи ее "подоили" и уничтожили предвыборную кампанию, когда смешали Новый Курс с армовиром. Наверное сделала выводы и приняла то, на что не в силах повлиять. Ю.В. очень умная женщина. Думаю она просто поняла, что ее время прошло, ей не угнаться за молодыми технологичными политиками, изменившими формат выборов и смирилась с этим.Ю.В имеет большую историю ошибок с кадрами и предательства ближайших соратников. + провальная пафосная президентская кампания. Политтехнологи ее "подоили" и уничтожили предвыборную кампанию, когда смешали Новый Курс с армовиром. Наверное сделала выводы и приняла то, на что не в силах повлиять. Клиент_ Повідомлень: 99 З нами з: 25.02.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 жов, 2019 09:44 Ой+ написав:

В мене також була цікавість конкретно щодо Гриценка. Тимошенко якийсь мінімум виконала. Ляшко деколи бухтить на каналах, Смешко зразу виглядав як одноразовий проект.

А от полковник здувся. В мене також була цікавість конкретно щодо Гриценка. Тимошенко якийсь мінімум виконала. Ляшко деколи бухтить на каналах, Смешко зразу виглядав як одноразовий проект.А от полковник здувся.

Так он перед президентскими выборами сказал, что это его последние выборы. А после провала на парламентских понял, что пора уходить из политики Так он перед президентскими выборами сказал, что это его последние выборы. А после провала на парламентских понял, что пора уходить из политики Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2135 З нами з: 29.05.18 Подякував: 81 раз. Подякували: 521 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 жов, 2019 09:52 freeze написав: Куда делись все эти люди, которые светились в выборных баталиях Гриценко, Тимошенко, Ляшко, Смешко и тд тп. Язык проглотили ? В запое ? Так шумели перед выборами, так шашками махали. Куда делись все эти люди, которые светились в выборных баталиях Гриценко, Тимошенко, Ляшко, Смешко и тд тп. Язык проглотили ? В запое ? Так шумели перед выборами, так шашками махали.

У меня три предположения:

1. Они реально отсечены от информпространства. Ведь та же ЮВТ прямым текстом в лоб ведущим 112 во время предвыборной гонки упрекнула, что ее и Ко не *приглашают*. Попытки ведущих оправдаться, дескать, да вы что? мы прглашаем всех и т.п. - были неубедительны.

2. Выборная эпопея прошла, а сама по себе *борьба* за покращення им всем и даром не нужна.

3. Ещё раз повторю слова умного человека, соприкасающегося с теми высокими сферами)) -- ты не понимаешь ситуацию, все в шоколаде, всех всё очень даже устраивает, никто и не собирается изменять имеющееся. У меня три предположения:1. Они реально отсечены от информпространства. Ведь та же ЮВТ прямым текстом в лоб ведущим 112 во время предвыборной гонки упрекнула, что ее и Ко не *приглашают*. Попытки ведущих оправдаться, дескать, да вы что? мы прглашаем всех и т.п. - были неубедительны.2. Выборная эпопея прошла, а сама по себе *борьба* за покращення им всем и даром не нужна.3. Ещё раз повторю слова умного человека, соприкасающегося с теми высокими сферами)) -- ты не понимаешь ситуацию, все в шоколаде, всех всё очень даже устраивает, никто и не собирается изменять имеющееся. detroytred

Повідомлень: 22240 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 жов, 2019 10:24 Забавно, что Зеленский и Порошенко похожи даже в мелочах. Ловко взял от Порошенко рассуждения о плане Шатун.

Если сегодня будут провокации на шествии, которое организовывают Порошенко и Ко, то они будут организованы специально для российского телевидения. /c/ Прямо бы и сказал, что считаю Порошенко давний агент Кремля )))

Люди путаются, Путин труба шатал, получается сначала руками Зеленского, потом руками Порошенко. Какая-то у правителей лексика однообразная. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13119 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3709 раз. Подякували: 5422 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 жов, 2019 10:33 detroytred написав: zРадио написав: freeze написав: Кто там сейчас министр юстиции Писюнька какой-то или Малюнька, почему он лично по вопиющему факту не приехал, нах какие-то справки на 5 минут раньше населению, когда тырят в наглую. Кто там сейчас министр юстиции Писюнька какой-то или Малюнька, почему он лично по вопиющему факту не приехал, нах какие-то справки на 5 минут раньше населению, когда тырят в наглую.



Потому что с ним поделились при помощи "взносов". Да и по менту видно, что это не просто должностная халатность, а заказ. Просто вынос мозга - собственными глазами наблюдает факт кражи и следы насилия, но ведет себя так, будто за шухере стоит, а не закон защищает! Потому что с ним поделились при помощи "взносов". Да и по менту видно, что это не просто должностная халатность, а заказ. Просто вынос мозга - собственными глазами наблюдает факт кражи и следы насилия, но ведет себя так, будто за шухере стоит, а не закон защищает!



Расскажу не менее зашкварную реальность.

Чел гражданин РФ избивает в Украине украинку пожилую по бытовому конфликту. Свидетели-побои, а полиции по фигу. Рашкован заплатил.

Зять-атошник и так и эдак пытался от рядовых и до начальника райотделения добиться справедливости и никак...

Тот повторил избиение.

Опять ноль реакции.

Тогда вставил этому рашковану сам.

В итоге на него наехали по полной. Еле отбодался.



И это западнее Киева. Расскажу не менее зашкварную реальность.Чел гражданин РФ избивает в Украине украинку пожилую по бытовому конфликту. Свидетели-побои, а полиции по фигу. Рашкован заплатил.Зять-атошник и так и эдак пытался от рядовых и до начальника райотделения добиться справедливости и никак...Тот повторил избиение.Опять ноль реакции.Тогда вставил этому рашковану сам.В итоге на него наехали по полной. Еле отбодался.И это западнее Киева.



Мда... Еще вспомнилась история годичной давности со сбитой насмерть российской девочкой целым сыном парикмахера Кличко. Интересно, как там обстоят дела. Кстати, упомянутый выше Шарий обещал следить за ходом дела, но не помню, чтобы были апдейты Мда... Еще вспомнилась история годичной давности со сбитой насмерть российской девочкой целым сыном парикмахера Кличко. Интересно, как там обстоят дела. Кстати, упомянутый выше Шарий обещал следить за ходом дела, но не помню, чтобы были апдейты zРадио

Повідомлень: 3822 З нами з: 02.05.18 Подякував: 809 раз. Подякували: 1902 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 жов, 2019 10:39 freeze написав: Забавно, что Зеленский и Порошенко похожи даже в мелочах. Ловко взял от Порошенко рассуждения о плане Шатун.

Если сегодня будут провокации на шествии, которое организовывают Порошенко и Ко, то они будут организованы специально для российского телевидения. /c/ Прямо бы и сказал, что считаю Порошенко давний агент Кремля )))

Люди путаются, Путин труба шатал, получается сначала руками Зеленского, потом руками Порошенко. Какая-то у правителей лексика однообразная. Забавно, что Зеленский и Порошенко похожи даже в мелочах. Ловко взял от Порошенко рассуждения о плане Шатун.Если сегодня будут провокации на шествии, которое организовывают Порошенко и Ко, то они будут организованы специально для российского телевидения. /c/ Прямо бы и сказал, что считаю Порошенко давний агент Кремля )))Люди путаются, Путин труба шатал, получается сначала руками Зеленского, потом руками Порошенко. Какая-то у правителей лексика однообразная.



Инструмент тот же, но уровень владения им совершенно разный. Порошенко по запугиванию и зомбированию - джедай-мастер, Зеленский - неуклюжий падаван.



По всему, Зеленский & Ко войдут в историю не только по гениальности замысла, но и фееричности провала... Инструмент тот же, но уровень владения им совершенно разный. Порошенко по запугиванию и зомбированию - джедай-мастер, Зеленский - неуклюжий падаван.По всему, Зеленский & Ко войдут в историю не только по гениальности замысла, но и фееричности провала... zРадио

Повідомлень: 3822 З нами з: 02.05.18 Подякував: 809 раз. Подякували: 1902 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 жов, 2019 10:44 Клиент_ написав: Да, СН сломалась. Два непростительных "зашквара" за 1 день от топ-представителей власти - это слишком.

Арахамия прогибается под сепаратиста Муждабаева, рассуждавшего о возможности убивать оппонентов и лишиться еще 5-6 областей.

Гончарук добивается позитивеых отзывов от С14 за посещение с выходом на сцену т.н. "ветеранской вечеринки" с "Сокирой Перуна", где он позирует на фоне эмблемы группы - стилизованной свастики.

Недавняя дружеская беседа г.прокурора со Стерненко туда же в копилку.

Стремительным домкратом двигают рейтинг к 8%. Да, СН сломалась. Два непростительных "зашквара" за 1 день от топ-представителей власти - это слишком.Арахамия прогибается под сепаратиста Муждабаева, рассуждавшего о возможности убивать оппонентов и лишиться еще 5-6 областей.Гончарук добивается позитивеых отзывов от С14 за посещение с выходом на сцену т.н. "ветеранской вечеринки" с "Сокирой Перуна", где он позирует на фоне эмблемы группы - стилизованной свастики.Недавняя дружеская беседа г.прокурора со Стерненко туда же в копилку.Стремительным домкратом двигают рейтинг к 8%.



Арахамия-порохамия... Это даже не новость. Ну а то, что Гончарук - симпатик нео-нацистов, это реально повеселило Злые языки поговаривают, что Зеленский и в шоке, и в ярости Арахамия-порохамия... Это даже не новость. Ну а то, что Гончарук - симпатик нео-нацистов, это реально повеселилоЗлые языки поговаривают, что Зеленский и в шоке, и в ярости zРадио

Повідомлень: 3822 З нами з: 02.05.18 Подякував: 809 раз. Подякували: 1902 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 жов, 2019 10:47 ))) Гончарук зашкварился на фоне специфической группы.



Поруч з нами, завжди поруч з нами,

Рудольф Гесс – допомога і сила в боях! надеюсь хоть эту свою песню перуновцы при Гончаруке не пели?



Вряд ли хоть один вменяемый европейский политик мог бы прийти на такое мероприятие.



С14 ликуют и постят фото премьера с характерными цифрами 88, типа наш человек))



Забавно Генпрокурор встречается с убийцей Стерненко и сливает дело подальше.

Премьер приходит на вечеринку, организованную предполагаемым убийцей Бузины, над которым идет суд.



Чисто Европа )))))))))) Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13119 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3709 раз. Подякували: 5422 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 4268426942704271> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 0 гостейМодератори: ТупУм