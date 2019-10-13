Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Клиент_ написав:Да, СН сломалась. Два непростительных "зашквара" за 1 день от топ-представителей власти - это слишком. Арахамия прогибается под сепаратиста Муждабаева, рассуждавшего о возможности убивать оппонентов и лишиться еще 5-6 областей. Гончарук добивается позитивеых отзывов от С14 за посещение с выходом на сцену т.н. "ветеранской вечеринки" с "Сокирой Перуна", где он позирует на фоне эмблемы группы - стилизованной свастики. Недавняя дружеская беседа г.прокурора со Стерненко туда же в копилку. Стремительным домкратом двигают рейтинг к 8%.
Арахамия-порохамия... Это даже не новость. Ну а то, что Гончарук - симпатик нео-нацистов, это реально повеселило Злые языки поговаривают, что Зеленский и в шоке, и в ярости
Похоже Гончарук реально глуповат.
Аааааа, верните Порошенко и Гройсмана, уберите этих грантоедов от власти.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.