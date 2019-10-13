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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4268426942704271
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 10:54

  zРадио написав:
  Клиент_ написав:Да, СН сломалась. Два непростительных "зашквара" за 1 день от топ-представителей власти - это слишком.
Арахамия прогибается под сепаратиста Муждабаева, рассуждавшего о возможности убивать оппонентов и лишиться еще 5-6 областей.
Гончарук добивается позитивеых отзывов от С14 за посещение с выходом на сцену т.н. "ветеранской вечеринки" с "Сокирой Перуна", где он позирует на фоне эмблемы группы - стилизованной свастики.
Недавняя дружеская беседа г.прокурора со Стерненко туда же в копилку.
Стремительным домкратом двигают рейтинг к 8%.


Арахамия-порохамия... Это даже не новость. Ну а то, что Гончарук - симпатик нео-нацистов, это реально повеселило :mrgreen: Злые языки поговаривают, что Зеленский и в шоке, и в ярости


Похоже Гончарук реально глуповат.

Аааааа, верните Порошенко и Гройсмана, уберите этих грантоедов от власти. :lol: :lol: :lol:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 10:55

  freeze написав:Поруч з нами, завжди поруч з нами,
Рудольф Гесс – допомога і сила в боях! надеюсь хоть эту свою песню перуновцы при Гончаруке не пели?

Вряд ли хоть один вменяемый европейский политик мог бы прийти на такое мероприятие.



Он еще и благодарочку выписал "захисникам за спокій" :mrgreen: И то верно - один из захисників, например, освободил Киев от Бузины...

https://korrespondent.net/ukraine/41494 ... yonalystov
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 11:05

  freeze написав:Похоже Гончарук реально глуповат.


Это результат подбора Зеленским команды по принципу глупее себя

  freeze написав:Аааааа, верните Порошенко и Гройсмана, уберите этих грантоедов от власти. :lol: :lol: :lol:


О, нет. Тогда уже лучше Юля :mrgreen: Все познается в сравнении - на Парламентских, кстати, я за нее и голосовал, чтобы была оппозиция доминирующей Слуге
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 11:13

  ЛАД написав:Ну Вы уж совсем до дешевки опускаетесь.
Хазин много чего говорит, а Жирик ещё больше. Он когда-то обещал даже помыть сапоги в Индийском океане. :) Это означает, что РФ угрожает Индии? :shock:


Только вот ведь какой нюанс.

Жириновский
Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации всех созывов (с 12 декабря 1993 года)

Заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ (2000—2011)

Отмечен многими государственными наградами. Вполне себе государственный деятель РФ

Хазин
Тут и в 1990-х работал на госслужбе, и ействительный государственный советник Российской Федерации 3 класса в отставке, и член Совета по экономике и этике при Патриархе Московском и всей Руси

Корчинский
Ни должностей, в ВР так и не попал
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 11:15

  shapo написав:
  pesikot написав:Тут ЛАД и прочие зеды говорят, что Украине ничего не угрожает от РФ.


https://www.youtube.com/watch?v=zwVVOOymh5g

Читайте мой ответ ЛАДу
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 11:21

Re: Політичні дискусії

Зображення
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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  #<1 ... 4268426942704271
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