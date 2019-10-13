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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 14 жов, 2019 12:52
pesikot написав: ЛАД написав:
Ну Вы уж совсем до дешевки опускаетесь.
Хазин много чего говорит, а Жирик ещё больше. Он когда-то обещал даже помыть сапоги в Индийском океане.
Это означает, что РФ угрожает Индии?
Только вот ведь какой нюанс.
Жириновский
Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации всех созывов (с 12 декабря 1993 года)
Заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ (2000—2011)
Отмечен многими государственными наградами. Вполне себе государственный деятель РФ
Хазин
Тут и в 1990-х работал на госслужбе, и ействительный государственный советник Российской Федерации 3 класса в отставке, и член Совета по экономике и этике при Патриархе Московском и всей Руси
Корчинский
Ни должностей, в ВР так и не попал
Нюанс соответствует ситуации в государстве.
В РФ всё решается, в основном, "наверху", у нас, в основном, "на улице (майдане)".
Свежий пример - разведение войск.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Пон 14 жов, 2019 13:05
Faceless
Не знаю, Ваша ли работа, надеюсь, что нет - почему-то по выходным письма об удалении постов не приходят.
Но сайт в очередной раз продемонстрировал свободу слова, демократию и отсутствие ксенофобии в Украине.
Мой пост удалён, а Перес процветает и пост viewtopic.php?p=4766308#p4766308
висит на форуме, а его автор Schmit
продолжает развлекаться.andrijk777
Вы решили умножить число (ч)удаков на форуме?
Успехов Вам.
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Додано: Пон 14 жов, 2019 13:08
freeze написав:
...........
Похоже Гончарук реально глуповат.
Аааааа, верните Порошенко и Гройсмана, уберите этих грантоедов от власти.
Боюсь, дело не в глупости.
Порошенко это всё же чересчур, а Гройсмана можно было и оставить. Честно говоря, думал Зе так и сделает.
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