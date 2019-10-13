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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4269427042714272 Додано: Пон 14 жов, 2019 12:52 pesikot написав: ЛАД написав: Ну Вы уж совсем до дешевки опускаетесь.

Хазин много чего говорит, а Жирик ещё больше. Он когда-то обещал даже помыть сапоги в Индийском океане. Это означает, что РФ угрожает Индии? Ну Вы уж совсем до дешевки опускаетесь.Хазин много чего говорит, а Жирик ещё больше. Он когда-то обещал даже помыть сапоги в Индийском океане.Это означает, что РФ угрожает Индии?



Только вот ведь какой нюанс.



Жириновский

Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации всех созывов (с 12 декабря 1993 года)

Заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ (2000—2011)

Отмечен многими государственными наградами. Вполне себе государственный деятель РФ



Хазин

Тут и в 1990-х работал на госслужбе, и ействительный государственный советник Российской Федерации 3 класса в отставке, и член Совета по экономике и этике при Патриархе Московском и всей Руси



Корчинский

Ни должностей, в ВР так и не попал Только вот ведь какой нюанс.ЖириновскийОтмечен многими государственными наградами. Вполне себе государственный деятель РФХазинТут и в 1990-х работал на госслужбе, и ействительный государственный советник Российской Федерации 3 класса в отставке, и член Совета по экономике и этике при Патриархе Московском и всей РусиКорчинскийНи должностей, в ВР так и не попал

Нюанс соответствует ситуации в государстве.

В РФ всё решается, в основном, "наверху", у нас, в основном, "на улице (майдане)".

Свежий пример - разведение войск. Нюанс соответствует ситуации в государстве.В РФ всё решается, в основном, "наверху", у нас, в основном, "на улице (майдане)".Свежий пример - разведение войск. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14422 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4286 раз. Подякували: 3977 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 жов, 2019 13:05 Faceless

Не знаю, Ваша ли работа, надеюсь, что нет - почему-то по выходным письма об удалении постов не приходят.

Но сайт в очередной раз продемонстрировал свободу слова, демократию и отсутствие ксенофобии в Украине.

Мой пост удалён, а Перес процветает и пост Schmit продолжает развлекаться.



andrijk777

Вы решили умножить число (ч)удаков на форуме?

Успехов Вам. Не знаю, Ваша ли работа, надеюсь, что нет - почему-то по выходным письма об удалении постов не приходят.Но сайт в очередной раз продемонстрировал свободу слова, демократию и отсутствие ксенофобии в Украине.Мой пост удалён, а Перес процветает и пост viewtopic.php?p=4766308#p4766308 висит на форуме, а его авторпродолжает развлекаться.Вы решили умножить число (ч)удаков на форуме?Успехов Вам. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14422 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4286 раз. Подякували: 3977 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 жов, 2019 13:08 freeze написав: ...........

Похоже Гончарук реально глуповат.



Аааааа, верните Порошенко и Гройсмана, уберите этих грантоедов от власти. ...........Похоже Гончарук реально глуповат.Аааааа, верните Порошенко и Гройсмана, уберите этих грантоедов от власти.

Боюсь, дело не в глупости.

Порошенко это всё же чересчур, а Гройсмана можно было и оставить. Честно говоря, думал Зе так и сделает. Боюсь, дело не в глупости.Порошенко это всё же чересчур, а Гройсмана можно было и оставить. Честно говоря, думал Зе так и сделает. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14422 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4286 раз. Подякували: 3977 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4269427042714272 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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