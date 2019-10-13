Додано: Пон 14 жов, 2019 13:16

Shram написав: Рупор Кремля - это первый, второй и прочие федеральные каналы и СМИ.

А у Жирика другая роль - это юродивый от Кремля, которому позволяется нести любую ахинею ( в том числе и антикремлевскую), а затем оценивается реакция народа на эти информационные набросы. Рупор Кремля - это первый, второй и прочие федеральные каналы и СМИ.А у Жирика другая роль - это юродивый от Кремля, которому позволяется нести любую ахинею ( в том числе и антикремлевскую), а затем оценивается реакция народа на эти информационные набросы.

Причем делает он это с тех пор как первый раз попал в госдуму еще при Ельцине.Хазин - просто один из многочисленных советников которых и было, и есть 13 на дюжину.Ими был и Илларионов, и Гуриев ныне не живущие в России, и Глазьев сейчас отстраненный от дел.А вот Корчинский - штатный провокатор работающий на того кто заплатит, чейчас на Порошенко.Его "красавица" жена вообще не вылазит с кривого канала как и он сам.Так что вполне равные весовые категории говорящих на публику голов.