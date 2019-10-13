Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Faceless Не знаю, Ваша ли работа, надеюсь, что нет - почему-то по выходным письма об удалении постов не приходят. Но сайт в очередной раз продемонстрировал свободу слова, демократию и отсутствие ксенофобии в Украине. Мой пост удалён, а Перес процветает и пост viewtopic.php?p=4766308#p4766308 висит на форуме, а его автор Schmit продолжает развлекаться.
andrijk777 Вы решили умножить число (ч)удаков на форуме? Успехов Вам.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Shram написав: Рупор Кремля - это первый, второй и прочие федеральные каналы и СМИ. А у Жирика другая роль - это юродивый от Кремля, которому позволяется нести любую ахинею ( в том числе и антикремлевскую), а затем оценивается реакция народа на эти информационные набросы.
Причем делает он это с тех пор как первый раз попал в госдуму еще при Ельцине. Хазин - просто один из многочисленных советников которых и было, и есть 13 на дюжину. Ими был и Илларионов, и Гуриев ныне не живущие в России, и Глазьев сейчас отстраненный от дел. А вот Корчинский - штатный провокатор работающий на того кто заплатит, чейчас на Порошенко. Его "красавица" жена вообще не вылазит с кривого канала как и он сам. Так что вполне равные весовые категории говорящих на публику голов.
andrijk777 написав:pesikot Навіщо щось кремлеботам доказувати? Всім нормальним людям відомо що Жирик - то рупор Кремля. Він говорить те що Путін відкрито не може сказати. Корчинский - ніхто. Якщо по темі - то звичайно, сьогодні позиції України значно кращі і міцніші. І в першу чергу - ми вже знаємо свого головного ворога. Проблема, що Росія достатньо сильна... Але Путін старіє. Ослаблення Росії точно буде, ось тоді можна буде пограти на рівних.
)))) Что песикот, что Вы не видите разницы между двумя предметами - между говорильней хоть кого (хоть Жирика, хоть самого пуйла) и реальными целями-желанием-возможностями на данный момент рашки.
ЛАД в своем мнении о возможности масштабного вторжения отталкивался от второго. Этим обосновывал.
Песикот и вовсе демагогически обобщил до отсутствия угроз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Клиент_ написав:Да, СН сломалась. Два непростительных "зашквара" за 1 день от топ-представителей власти - это слишком. Арахамия прогибается под сепаратиста Муждабаева, рассуждавшего о возможности убивать оппонентов и лишиться еще 5-6 областей. Гончарук добивается позитивеых отзывов от С14 за посещение с выходом на сцену т.н. "ветеранской вечеринки" с "Сокирой Перуна", где он позирует на фоне эмблемы группы - стилизованной свастики. Недавняя дружеская беседа г.прокурора со Стерненко туда же в копилку. Стремительным домкратом двигают рейтинг к 8%.
Арахамия-порохамия... Это даже не новость. Ну а то, что Гончарук - симпатик нео-нацистов, это реально повеселило Злые языки поговаривают, что Зеленский и в шоке, и в ярости
Похоже Гончарук реально глуповат.
Аааааа, верните Порошенко и Гройсмана, уберите этих грантоедов от власти.
Аналогия не прямая, но что-то близко, помните в рашке назначен был Кириенко...
У нас выбран (по сути назначен следствием *отличных* действий ПАПа и Ко). Отыграет роль. Расчистит дорогу, создаст условия. В итоге кто-то получит на блюдечке...
Имхо. Я пока предполагаю приход))) тов.))) Яценюка.
zРадио написав:PS: да, и приравнивание коммунизма к нацизму есть самой настоящей реабилитацией последнего. К слову, средняя зарплата в "человеконенавистническом" Китае ровно в 2 раза выше, чем в человеколюбивой Украине, где Гончарук - Премьер-Министр, отвечающий за благосостояние граждан...