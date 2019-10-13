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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 427042714272427342744275>
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 12:52

  pesikot написав:
  ЛАД написав:Ну Вы уж совсем до дешевки опускаетесь.
Хазин много чего говорит, а Жирик ещё больше. Он когда-то обещал даже помыть сапоги в Индийском океане. :) Это означает, что РФ угрожает Индии? :shock:


Только вот ведь какой нюанс.

Жириновский
Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации всех созывов (с 12 декабря 1993 года)

Заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ (2000—2011)

Отмечен многими государственными наградами. Вполне себе государственный деятель РФ

Хазин
Тут и в 1990-х работал на госслужбе, и ействительный государственный советник Российской Федерации 3 класса в отставке, и член Совета по экономике и этике при Патриархе Московском и всей Руси

Корчинский
Ни должностей, в ВР так и не попал

Нюанс соответствует ситуации в государстве.
В РФ всё решается, в основном, "наверху", у нас, в основном, "на улице (майдане)".
Свежий пример - разведение войск.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 13:05

Faceless
Не знаю, Ваша ли работа, надеюсь, что нет - почему-то по выходным письма об удалении постов не приходят.
Но сайт в очередной раз продемонстрировал свободу слова, демократию и отсутствие ксенофобии в Украине.
Мой пост удалён, а Перес процветает и пост viewtopic.php?p=4766308#p4766308 висит на форуме, а его автор Schmit продолжает развлекаться.

andrijk777
Вы решили умножить число (ч)удаков на форуме?
Успехов Вам.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 13:08

  freeze написав:...........
Похоже Гончарук реально глуповат.

Аааааа, верните Порошенко и Гройсмана, уберите этих грантоедов от власти. :lol: :lol: :lol:

Боюсь, дело не в глупости.
Порошенко это всё же чересчур, а Гройсмана можно было и оставить. Честно говоря, думал Зе так и сделает.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 13:16

  Shram написав: Рупор Кремля - это первый, второй и прочие федеральные каналы и СМИ.
А у Жирика другая роль - это юродивый от Кремля, которому позволяется нести любую ахинею ( в том числе и антикремлевскую), а затем оценивается реакция народа на эти информационные набросы.


Причем делает он это с тех пор как первый раз попал в госдуму еще при Ельцине.
Хазин - просто один из многочисленных советников которых и было, и есть 13 на дюжину.
Ими был и Илларионов, и Гуриев ныне не живущие в России, и Глазьев сейчас отстраненный от дел.
А вот Корчинский - штатный провокатор работающий на того кто заплатит, чейчас на Порошенко.
Его "красавица" жена вообще не вылазит с кривого канала как и он сам.
Так что вполне равные весовые категории говорящих на публику голов.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 13:47

  andrijk777 написав:pesikot
Навіщо щось кремлеботам доказувати?
Всім нормальним людям відомо що Жирик - то рупор Кремля. Він говорить те що Путін відкрито не може сказати.
Корчинский - ніхто.
Якщо по темі - то звичайно, сьогодні позиції України значно кращі і міцніші. І в першу чергу - ми вже знаємо свого головного ворога.
Проблема, що Росія достатньо сильна... Але Путін старіє. Ослаблення Росії точно буде, ось тоді можна буде пограти на рівних.

))))
Что песикот, что Вы не видите разницы между двумя предметами - между говорильней хоть кого (хоть Жирика, хоть самого пуйла) и реальными целями-желанием-возможностями на данный момент рашки.

ЛАД в своем мнении о возможности масштабного вторжения отталкивался от второго. Этим обосновывал.

Песикот и вовсе демагогически обобщил до отсутствия угроз.

Ваши глупые нападки по высасыванию из пальца о кремлеботстве и т.п. на основании отдельных мнений глупы.
Вот смотрите, как ПО заявлял такое же (об отсутствии угрозы масштабного вторжения на момент):
https://24tv.ua/ru/poroshenko_ugrozy_pr ... et_n597702

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что угроза прямого вторжения российской армии на территорию Украины уже прошла.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 13:49

дидгитализація - коли ж?

Байки про банки і не тільки....
  _hunter написав:
  Faceless написав:
_hunter написав:Именно по этой причине "тупые" китайцы уже давно все оплачивают "напрямую" -- через WeChat.

Вряд ли это основная причина. Точнее, уверен, что это даже не в топ-5 реальных причин такого развития китайского рынка платёжных сервисов.

Вот эти парни:
http://www.hongdaservice.com/blog/5-rea ... l-in-china
утверждают, что это топ-4 причина :)
Эти:
https://www.quora.com/Why-did-WeChat-pa ... r-in-China
и эти:
https://www.it-consultis.com/blog/why-a ... ular-china
с ними в целом согласны...
(да-да -- я понимаю "ценность" этих "исследований")
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 14:02

  freeze написав:
  zРадио написав:
  Клиент_ написав:Да, СН сломалась. Два непростительных "зашквара" за 1 день от топ-представителей власти - это слишком.
Арахамия прогибается под сепаратиста Муждабаева, рассуждавшего о возможности убивать оппонентов и лишиться еще 5-6 областей.
Гончарук добивается позитивеых отзывов от С14 за посещение с выходом на сцену т.н. "ветеранской вечеринки" с "Сокирой Перуна", где он позирует на фоне эмблемы группы - стилизованной свастики.
Недавняя дружеская беседа г.прокурора со Стерненко туда же в копилку.
Стремительным домкратом двигают рейтинг к 8%.


Арахамия-порохамия... Это даже не новость. Ну а то, что Гончарук - симпатик нео-нацистов, это реально повеселило :mrgreen: Злые языки поговаривают, что Зеленский и в шоке, и в ярости


Похоже Гончарук реально глуповат.

Аааааа, верните Порошенко и Гройсмана, уберите этих грантоедов от власти. :lol: :lol: :lol:

Аналогия не прямая, но что-то близко, помните в рашке назначен был Кириенко...

У нас выбран (по сути назначен следствием *отличных* действий ПАПа и Ко).
Отыграет роль.
Расчистит дорогу, создаст условия. В итоге кто-то получит на блюдечке...

Имхо. Я пока предполагаю приход))) тов.))) Яценюка.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 14:50

  ЛАД написав:
  freeze написав: Похоже Гончарук реально глуповат.
Аааааа, верните Порошенко и Гройсмана, уберите этих грантоедов от власти. :lol: :lol: :lol:
Боюсь, дело не в глупости.
Порошенко это всё же чересчур, а Гройсмана можно было и оставить. Честно говоря, думал Зе так и сделает.

Гройсман, как всем известно, причастен к тарифному геноциду (с). Зубожилий нарiд не понял бы.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 14:51

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:PS: да, и приравнивание коммунизма к нацизму есть самой настоящей реабилитацией последнего. К слову, средняя зарплата в "человеконенавистническом" Китае ровно в 2 раза выше, чем в человеколюбивой Украине, где Гончарук - Премьер-Министр, отвечающий за благосостояние граждан...

В Китае от комунизма осталось только название.
Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 14:57

https://news.liga.net/world/news/13-let ... paratistov
13 лет тюрьмы. В Испании осудили политиков-сепаратистов
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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