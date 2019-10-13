Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вкладчик1234 написав:Новый перл от Милованушки-дурачка:
"Меня Украина не интересует, в экономике не понимаю, меня интересуют яхты и танцы, если что пишите письма.."- Министр развития экономики и сельского хозяйства(!) Украины Милованов, который будет курировать продажу украинской земли
Вкладчик1234 написав:Новый перл от Милованушки-дурачка:
"Меня Украина не интересует, в экономике не понимаю, меня интересуют яхты и танцы, если что пишите письма.."- Министр развития экономики и сельского хозяйства(!) Украины Милованов, который будет курировать продажу украинской земли
shapo написав:Причем делает он это с тех пор как первый раз попал в госдуму еще при Ельцине. Хазин - просто один из многочисленных советников которых и было, и есть 13 на дюжину. Ими был и Илларионов, и Гуриев ныне не живущие в России, и Глазьев сейчас отстраненный от дел.
Жириновский у вас никто, Хазин тоже.
Но давайте послушаем главного
Путин: Наши войска станут ПОЗАДИ женщин и детей
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
shapo написав:Ахренеть. Ты вообще всегда говоришь на чёрное белое или только здесь? Разве не ты приплел опять здесь Израиль? Это ведь меня банят, а не таких порохоботов как ты. За хамство здесь банят всех кроме порохоботов - у них здесь карт-бланш на провокации и откровенное хамство
Есть факты, что я порохобот ? Нет ? не хами тогда
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Кстати, действительно забавно - никого, кроме Долярчика, кто активно был за Зе и остался, не припомню. Хотя даже по сдешним опросам их было порядка половины. Ну, Алекс2006, понятно, всегда съедет, что он был за Гриценко