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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 15:04

  Вкладчик1234 написав:Новый перл от Милованушки-дурачка:
"Меня Украина не интересует, в экономике не понимаю, меня интересуют яхты и танцы, если что пишите письма.."- Министр развития экономики и сельского хозяйства(!) Украины Милованов, который будет курировать продажу украинской земли

ВИДЕО:
https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1181079030784770048

Угу.
Во всем этом есть и ваш вклад, и Фриза, и зРадио, и ЛАДа, и ваших любимцев Дубинского, Бигуса и Шария.
Вам и вам подобным не хихикать и возмущаться надо, а покаяться перед народом :evil:
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 15:17

  Starikan написав:
  Вкладчик1234 написав:Новый перл от Милованушки-дурачка:
"Меня Украина не интересует, в экономике не понимаю, меня интересуют яхты и танцы, если что пишите письма.."- Министр развития экономики и сельского хозяйства(!) Украины Милованов, который будет курировать продажу украинской земли

ВИДЕО:
https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1181079030784770048

Угу.
Во всем этом есть и ваш вклад, и Фриза, и зРадио, и ЛАДа, и ваших любимцев Дубинского, Бигуса и Шария.
Вам и вам подобным не хихикать и возмущаться надо, а покаяться перед народом :evil:


А не много ли взял на себя Старикан? Лично я за Зеленского не топил, а уж тем более - за его команду.

Но я и не молчал по поводу коррупции Порошенко! Мне не за что извиняться. Извинись сам за то, что молчал!
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 15:37

Капітуляції клоуна, схоже, не буде!
Надто багато людей підтримує українську державність. І це не диванні балаболи, типу зрадіо та Лада.

Фото антикапітулянтської демонстрації - пізніше прикладу. Людей дуже багато!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 15:45

  zРадио написав:Злые языки поговаривают, что Зеленский и в шоке, и в ярости


Да, говорят был не сдержан в выражениях и объявил устный выговор Гончаруку.

Как в старом анекдоте про жену и лошадь - И он сказал "Раз"

Основная претензия - Хватит меня втягивать в конфликты.

Имхо, артист панически боится критики.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 15:46

  Frant написав:Капітуляції клоуна, схоже, не буде!
Надто багато людей підтримує українську державність. І це не диванні балаболи, типу зрадіо та Лада.

Фото антикапітулянтської демонстрації - пізніше прикладу. Людей дуже багато!


Тролльчик, так я сам против того, что ты называешь капитуляцией! А вот в твоем шкафу хватает русофильских скелетов... Так что к демонстрантам не примазывайся - ты уже "законтачился", и это навсегда :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 15:58

  ЛАД написав:Нюанс соответствует ситуации в государстве.
В РФ всё решается, в основном, "наверху", у нас, в основном, "на улице (майдане)".
Свежий пример - разведение войск.

Ну а тот факт, что боевики продолжают обстрелы в зоне разведения - это же такой незначительный факт. Правда ведь ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 16:07

  shapo написав:Причем делает он это с тех пор как первый раз попал в госдуму еще при Ельцине.
Хазин - просто один из многочисленных советников которых и было, и есть 13 на дюжину.
Ими был и Илларионов, и Гуриев ныне не живущие в России, и Глазьев сейчас отстраненный от дел.

Жириновский у вас никто, Хазин тоже.

Но давайте послушаем главного

Путин: Наши войска станут ПОЗАДИ женщин и детей
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 16:11

  zРадио написав:А не много ли взял на себя Старикан? Лично я за Зеленского не топил, а уж тем более - за его команду.

Кто же ? кто же голосовал за ЗЕ! ?

  zРадио написав:Но я и не молчал по поводу коррупции Порошенко! Мне не за что извиняться. Извинись сам за то, что молчал!

Где Порошенко проходит подозреваемым по делам о коррупции ? Где судебные решения ?
Их нет, значит ты врал по поводу коррупции Порошенко
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 16:14

  shapo написав:Ахренеть.
Ты вообще всегда говоришь на чёрное белое или только здесь?
Разве не ты приплел опять здесь Израиль?
Это ведь меня банят, а не таких порохоботов как ты.
За хамство здесь банят всех кроме порохоботов - у них здесь карт-бланш на провокации и откровенное хамство

Есть факты, что я порохобот ? Нет ? не хами тогда
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 16:15

Re: Політичні дискусії

Кстати, действительно забавно - никого, кроме Долярчика, кто активно был за Зе и остался, не припомню. Хотя даже по сдешним опросам их было порядка половины.
Ну, Алекс2006, понятно, всегда съедет, что он был за Гриценко
Faceless
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