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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4272427342744275>
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 16:25

  Faceless написав:Кстати, действительно забавно - никого, кроме Долярчика, кто активно был за Зе и остался, не припомню. Хотя даже по сдешним опросам их было порядка половины.
Ну, Алекс2006, понятно, всегда съедет, что он был за Гриценко

были просто против по
всего то
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 16:25

  Faceless написав:Кстати, действительно забавно - никого, кроме Долярчика, кто активно был за Зе и остался, не припомню. Хотя даже по сдешним опросам их было порядка половины.
Ну, Алекс2006, понятно, всегда съедет, что он был за Гриценко


Ничего забавного и странного в этом нет. Большинство обеспечивает рейтинги битвам экстрасенсов, а не финансовым форумам.

Здесь обитает меньшинство. Только оно не монолитное и не единственное - их много.

Какие-то могут быть даже полярными между собой - например, порохофилы и порохофобы :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 16:28

  zРадио написав:
40 млн долларов за 0,15 км. Для сравнения, так называемый Крымский мост обошелся в 4 млрд долларов за 19 км. Соответственно:
- стоимость Шулявского путепровода за 1 метр длины = 40 млн / 150 метров = 267 тыс долларов.
- стоимость т.н. Крымского моста за 1 метр длины = 4000 млн / 19000 метров = 211 тыс долларов.


Так ты там определись, Шулявский путепровод строится или нет ?
А то здесь на форуме часто пишут, что путепровод не строится. А как аргументируешь, что строится, так переводят тему на стоимость

Ты же постоянно аргументируешь, что делами в РФ не интересуешься. А только делами в Украине. А тут Крымский мост приплёл. Сниму будёновку :)

По поводу моста
При этом длина Крымского моста составляет лишь 19 км, большая его часть проходит по суше (11,5 км – ред.), и только 7,5 км возведены над морем.

Ты сравниваешь несравнимые понятия. Прокладывать мост по не застроенной суше. И реконструировать путепровод в густонаселенном районе города. К тому же, ЖД сообщение так и не смогли запустить
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 14 жов, 2019 16:35, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 16:28

Re: Політичні дискусії

ЛАД написав:Всё верно Вы описали.
Кроме последнего предложения. :)
Всё, о чём Вы написали, было, но всё это делали мы сами, без чьего бы то ни было нажима.
Когда я писал о межгосударственных союзах, имел ввиду те, кот. создавались без участия РФ. И таких было несколько.

В тех обстоятельствах и нажим не нужен был - в целом все ключевые политсилы были пророссийскими, и плясали под российскую дудку без принуждения. Уже тогда СБУ и разведка контролировались Россией, уже тогда под их контролем были пресечены даже потенциальные возможности рассмотрения рашки как агрессора и вообще анализа рисков с её стороны. Информ-, медиапространство было под их контролем. Активно проводилась экономическая политика углубления зависимости от РФ. И все безо всякого нажима. Таковы были взгляды и во власти, и даже среди большей части населения - и те, и другие продолжали себя воспринимать как республику в союзе, и смотрели в рот Москве, как будто она осталась столицей. Семьдесят с лишним лет "политики партии" просто так не проходят.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 16:30

  Faceless написав:Кстати, действительно забавно - никого, кроме Долярчика, кто активно был за Зе и остался, не припомню. Хотя даже по сдешним опросам их было порядка половины.
Ну, Алекс2006, понятно, всегда съедет, что он был за Гриценко

Ну, не знаю, пока в стране ничего хуже не стало, даже есть положительные моменты. Рейтинги Украины выросли, ну и доллар по 25 тоже в математике удобнее, чем по 28 или 29. Президент США с нашим Президентом встретился. Предыдущий Трампа у туалета ждал и не дождался
innamax2008
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 16:31

Зображення
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 16:31

  freeze написав:
  zРадио написав:Злые языки поговаривают, что Зеленский и в шоке, и в ярости


Да, говорят был не сдержан в выражениях и объявил устный выговор Гончаруку.

Как в старом анекдоте про жену и лошадь - И он сказал "Раз"

Основная претензия - Хватит меня втягивать в конфликты.

Имхо, артист панически боится критики.

таке питання, от глянув, що то за "Сокира Перуна" (яка співала в клубі, в якому засвітивя Гончарук) символ у якої подібний до БМВ, тільки не 3 промені а 4, де там стилістчна схвастика, чи як там ольгінці написали?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 16:32

  zРадио написав:Ничего забавного и странного в этом нет. Большинство обеспечивает рейтинги битвам экстрасенсов, а не финансовым форумам.

Не съезжай с темы.
Здешняя голосовалка показывали большой процент поддержки ЗЕ!.
Ещё тогда из лагеря "против Порошенко" часто звучало, мол, порохоботы накручивают за Порошенко, так как %% поддержки у него гораздо ниже.
При этом %% поддержки ЗЕ! признавался как реальная цифра.

Прошло совсем немного. И что ? только Баксик продолжает топить за ЗЕ!. Остальные, оправдываются - "за других голосовали"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 16:33

  19yuriy91 написав:
  Faceless написав:Кстати, действительно забавно - никого, кроме Долярчика, кто активно был за Зе и остался, не припомню. Хотя даже по сдешним опросам их было порядка половины.
Ну, Алекс2006, понятно, всегда съедет, что он был за Гриценко

были просто против по
всего то

я був проти По, але за Зе не топив і не голосував.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 16:33

Re: Політичні дискусії

zРадио написав:
  Faceless написав:Кстати, действительно забавно - никого, кроме Долярчика, кто активно был за Зе и остался, не припомню. Хотя даже по сдешним опросам их было порядка половины.
Ну, Алекс2006, понятно, всегда съедет, что он был за Гриценко


Ничего забавного и странного в этом нет. Большинство обеспечивает рейтинги битвам экстрасенсов, а не финансовым форумам.

Здесь обитает меньшинство. Только оно не монолитное и не единственное - их много.

Какие-то могут быть даже полярными между собой - например, порохофилы и порохофобы :mrgreen:
Ну так куда делись те, кто тут же голосовал за Зе и СН? Результаты опросов тут же, на первой странице. И, главное, сколько было претензий, что это у По тут дутый рейтинг - но вот его сторонники, или скорее те, кто был против Зе, остались, а сторонники Зе все как один исчезли. А ведь и года не прошло, чего ж так рано сдались.
Faceless
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