Додано: Пон 14 жов, 2019 16:28

ЛАД написав: Всё верно Вы описали.

Кроме последнего предложения.

Всё, о чём Вы написали, было, но всё это делали мы сами , без чьего бы то ни было нажима.

Когда я писал о межгосударственных союзах, имел ввиду те, кот. создавались без участия РФ. И таких было несколько. Всё верно Вы описали.Кроме последнего предложения.Всё, о чём Вы написали, было, но всё это делали, без чьего бы то ни было нажима.Когда я писал о межгосударственных союзах, имел ввиду те, кот. создавались без участия РФ. И таких было несколько.

В тех обстоятельствах и нажим не нужен был - в целом все ключевые политсилы были пророссийскими, и плясали под российскую дудку без принуждения. Уже тогда СБУ и разведка контролировались Россией, уже тогда под их контролем были пресечены даже потенциальные возможности рассмотрения рашки как агрессора и вообще анализа рисков с её стороны. Информ-, медиапространство было под их контролем. Активно проводилась экономическая политика углубления зависимости от РФ. И все безо всякого нажима. Таковы были взгляды и во власти, и даже среди большей части населения - и те, и другие продолжали себя воспринимать как республику в союзе, и смотрели в рот Москве, как будто она осталась столицей. Семьдесят с лишним лет "политики партии" просто так не проходят.